20 novembre - 16h00 - L’Arka

Éducation populaire / Partage de savoirs

★ L’arka bibli est une bibliothèque militante gratos et autogérée, ouverte à tousxtes et qui fonctionne sur adhésion (prix libre). On est un petit groupe de copaines qui se retrouve autour du concept de narration spéculative. L’objectif étant de nous permettre d’imaginer et de raconter des récits d’anticipations de futurs désirables et ainsi dépasser l’horizon capitaliste. On vise à proposer tant des analyses des systèmes de dominations qui façonnent nos sociétés que des ouvrages qui proposent d’autres horizons, au présent comme au futur.

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Arka Bibli

☆ On est au rez de chaussée de l’Arka, un squat basé à Forest, où vivent quelques personnes et où des initiatives politiques se créent.

★ Les perm’ c’est chaque jeudi de 16h à 19h (les emprunts se font à ces moments-là) ! Viens nous rencontrer, te poser, t’informer, bouquiner, emprunter, lire un zine, discuter, boire un thé… Si jamais tu peux trouver notre inventaire ici : https://inventaire.io/users/arkabibli

☆ Rendez-vous Avenue Wielemans Ceuppens, 52, on vous attend !

N’hésite pas à nous contacter pour proposer des choses (des livres, des projections, des arpentages et autres) à : arka.hic@proton.me

PERMANENCE ARKA BIBLI

 jeudi 20 novembre 2025  16h00 - 19h00 iCal
 jeudi 20 novembre 2025
16h00 - 19h00 iCal
 L’Arka,

 

Avenue Wielemans Ceuppens 52, 1190 Forest

 jeudi 27 novembre 2025  16h00 - 19h00 iCal
 jeudi 27 novembre 2025
16h00 - 19h00 iCal
 L’Arka,

 

Avenue Wielemans Ceuppens 52, 1190 Forest

 jeudi 4 décembre 2025  16h00 - 19h00 iCal
 jeudi 4 décembre 2025
16h00 - 19h00 iCal
 L’Arka,

 

Avenue Wielemans Ceuppens 52, 1190 Forest

 jeudi 11 décembre 2025  16h00 - 19h00 iCal
 jeudi 11 décembre 2025
16h00 - 19h00 iCal
 L’Arka,

 

Avenue Wielemans Ceuppens 52, 1190 Forest

 jeudi 18 décembre 2025  16h00 - 19h00 iCal
 jeudi 18 décembre 2025
16h00 - 19h00 iCal
 L’Arka,

 

Avenue Wielemans Ceuppens 52, 1190 Forest

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

11 décembre - 18h00 - Planning Saint-Josse

Permanence Contraception Testiculaire

Aujourd’hui, les méthodes contraceptives disponibles restent majoritairement destinées aux personnes avec utérus. Il existe cependant des méthodes contraceptives testiculaires fiables. Elles permettent à chacun.e de se poser la question du partage des responsabilités dans la prévention des grossesses non désirées. Différentes méthodes sont possibles et il est essentiel de trouver celle qui convient à chaque personne a un moment donné. Pour répondre à vos questions, échanger sur les expériences des personnes déjà contracéptées, nous proposons chaque deuxième jeudi du mois une permanence de 18h à 20h. Que vous soyez intréssé.e, ayez encore des doutes ou simplement curieur.se, c’est gratuit et sans réservation.
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |

18 novembre - 19h00 - La Vieille Chéchette

Rencontre avec deux auteurices de livres qui parlent des violences faites aux enfants

Dans le cadre de la Journée mondiale contre les violences sexuelles faites aux enfants, Patouche vous invite à rencontrer les auteurices de deux livres qui viennent de sortir sur cette thématique : - « Aaah La petite colère ! » de Margay et - « Ce n’était qu’un jeu » de Thomas Prédour. Dans le cadre de la Journée mondiale contre les violences sexuelles faites aux enfants, Patouche vous invite à rencontrer les auteurices de deux livres qui viennent de sortir sur cette thématique : « Aaah La petite colère ! » de Margay "Nous avons besoin de récit de trauma. Bien sûr, nous en entendons parler. Mais nous manquons souvent de mots pour qualifier cette traversée. Moi, le trauma m’a rendu myope. Je pensais traverser une flaque, alors qu’en fait, j’ai été submergée par un océan d’algues collantes et de chats égarés. Pendant 9 mois, je me suis mise à faire l’inventaire de cette quête identitaire et post-traumatique. Des "simples cauchemars", à des extraits de podcasts et de lectures, en passant par la reconstitution d’une potentielle agression, je ne peux que témoigner de l’évidence d’une mutation en cours." https://5c.be/catalogue/aaah-la-petite-colere « Ce n’était qu’un jeu » de Thomas Prédour « Les drames les plus intenses se déroulent parfois sous nos yeux mais nous sommes tellement aveuglé.e.s qu’on ne les voit pas. Or, un enfant sur cinq subit des violences sexuelles. Au fil de ton cheminement pour comprendre l’inceste subi dans ton enfance et ses répercussions au cours de ta vie, tu fais des rencontres multiples : humaines, livresques, musicales… Des rencontres qui t’ont ému, interrogé et accompagné. Aujourd’hui, tu les partages pour peut-être, qui sait, nous éclairer et plus encore. » Au programme : présentation des livres, lecture d’extraits, musique par Véronique Delmelle et dédicace ! Mardi 18 novembre 2025 à 19h La Vieille Chéchette (Rue du Montenegro, 2 à Saint-Gilles) Entrée libre. Infos : patouche@riseup.net @patouche_belgique
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
Extrême-droite / Antifascisme

Violences policières : manif des enseignant•es et étudiant•es

Tolérez-vous que votre police tabasse vos enseignant•es ?   L’intimidation est un mécanisme de disuasion qui relève de la sphère de la violence. Nous vous demandons de prendre vos responsabilités et de nous protéger. Nous nous sommes retrouvé•es à l’appel des syndicats en front commun devant le siège du gouvernement de la FWB place Surlet de Chockier à 9h30. Cette manifestation contre les mesures prises par le gouvernement de la FWB à l’égard du secteur de l’éducation regroupait majoritairement enseignant•es et collectifs d’étudiant•es. Environ 700 manifestant•es ont pris la rue à 10h45 de manière pacifique. Le cortège n’était pas long et se déplaçait lentement, ne faisant qu’un seul tour du boulevard en empruntant les trottoirs, la rue et les passage piétonniers. Alors que les permanent•es des syndicats reçu•es par la ministre n’étaient pas encore sortis de la discussion et que nous les attendions sur la place, la police anti-émeute s’est placée devant le bâtiment. La police a prévenu individuellement quelques manifestant•es que le mouvement allait être dissout avec l’utilisation des moyens « spéciaux » et usage de la force. Les policiers se sont positionnés en rang matraque et boucliers en avant. Suite à cela, s’est lancé un appel des manifestant•es à quitter les lieux. Alors que le mouvement se dirigeait vers le métro et que les manifestant•es étaient dos aux policiers, ces derniers ont violement chargé, nous poussant sur la petite ceinture au milieu du boulevard.  Nous n’étions plus qu’une centaine.  Une partie du groupe a reussi à traverser le boulevard tandis qu’une vingtaine de civil•es a été nassée sur le terre plein de la petite ceinture. Certaines personnes ont reçus des coups de matraques et ont été bousculées par les boucliers.  Les personnes nassées ont été dirigées de façon musclée vers des fourgons.  Parmis les personnes arretées, il y avait cinq mineur•es, des permanent•es et délegué•es, des syndicats, des enseignant•es et un livreur qui n’avait rien avoir avec la manifestation.  Les personnes interpelées ont été mises à l’écart sans communication sur le motif de leur arrestation autre que le fait qu’il ètait 11h30 au lieu des 11h annoncées initialement. Ils et elles n’ont pas reçu non plus d’informations sur leurs droits et la légitimité de la violence policière. Pendant les faits, les personnes ont été matraquées et poussées avec des boucliers. Il n’y a pourtant pas eu de refus d’obtempérer de la part des manifestant•es. L’autre partie du cortège, arrivée de l’autre côté du boulevard, était bloquée par une ligne de policiers anti-émeute. Beaucoup de policiers n’avaient pas de matricules visibles et nous menaçaient avec leurs matraques et bonbonnes de gaz nous empéchant de se rejoindre.  Les policiers rigolaient et poussaient à la confrontation. À ce moment, un policier a dit « Ce n’est pas nous, ce sont les ordres que nous avons reçus », d’autres ont dit vouloir nous « protéger » des...
Bruxelles Bruxelles |
