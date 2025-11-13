PERMANENCE ARKA BIBLI

☆ On est au rez de chaussée de l’Arka, un squat basé à Forest, où vivent quelques personnes et où des initiatives politiques se créent.
★ Les perm’ c’est chaque jeudi de 16h à 19h (les emprunts se font à ces moments-là) ! Viens nous rencontrer, te poser, t’informer, bouquiner, emprunter, lire un zine, discuter, boire un thé… Si jamais tu peux trouver notre inventaire ici : https://inventaire.io/users/arkabibli
☆ Rendez-vous Avenue Wielemans Ceuppens, 52, on vous attend !
N’hésite pas à nous contacter pour proposer des choses (des livres, des projections, des arpentages et autres) à : arka.hic@proton.me
