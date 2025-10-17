PRÉSENTATION ET DISCUSSION À PARTIR DU LIVRE : LA GROTTE AUX POISSONS AVEUGLES

“Confédération du Niger-Congo, 359 ans après la mort de la prophétesse Kimpa Vita”. La grotte aux poissons aveugle nous téléporte en 2065, alors que des membres du gouvernement et des dirigeants de compagnies minières disparaissent mystérieusement. Oscillant entre science-fiction, polar et horreur, le récit alterne entre références historiques et visions oniriques parsemées dans le temps. Assurément politique, il nous invite à réfléchir sur nos différents héritages et imaginaires postcoloniaux. Nous l’envisagerons ici comme point de départ de discussions et de réflexions collectives. Ensemble, nous tenterons de mettre ces échanges en perspective pour comprendre les liens entre réalité et fiction, passé et présent.
📚 Si tu as emprunté un livre de la bibliothèque, c’est aussi l’occasion de le ramener ! ✊
🥤Bar soft
Infos pratiques : :
➡️ mardi 21 octobre, à 19h
➡️ À l’Arka : 52 avenue Wielemans Ceuppens (1190, Forest).
➡️ Prix libre <3
