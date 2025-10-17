stuut.info

PRÉSENTATION ET DISCUSSION À PARTIR DU LIVRE : LA GROTTE AUX POISSONS AVEUGLES

21 octobre - 19h00 - L’Arka

PRÉSENTATION ET DISCUSSION À PARTIR DU LIVRE : LA GROTTE AUX POISSONS AVEUGLES

Dans le cadre du mois thématique FREE CONGO, un cycle d’événements pour désapprendre les récits coloniaux et s’auto-éduquer collectivement sur les questions (dé)coloniales, postcoloniales et les logiques d’extractivisme au Congo, l’Arka vous accueille ce MARDI 21 octobre à 19h à une présentation (et discussion !) du roman La grotte aux poissons aveugles (paru il y a quelques jours aux éditions Rot Bo Krik) en présence de l’auteur, Ayoh Kré Duchâtelet.

Bruxelles

“Confédération du Niger-Congo, 359 ans après la mort de la prophétesse Kimpa Vita”. La grotte aux poissons aveugle nous téléporte en 2065, alors que des membres du gouvernement et des dirigeants de compagnies minières disparaissent mystérieusement. Oscillant entre science-fiction, polar et horreur, le récit alterne entre références historiques et visions oniriques parsemées dans le temps. Assurément politique, il nous invite à réfléchir sur nos différents héritages et imaginaires postcoloniaux. Nous l’envisagerons ici comme point de départ de discussions et de réflexions collectives. Ensemble, nous tenterons de mettre ces échanges en perspective pour comprendre les liens entre réalité et fiction, passé et présent.

📚 Si tu as emprunté un livre de la bibliothèque, c’est aussi l’occasion de le ramener ! ✊
🥤Bar soft

Infos pratiques : :
➡️ mardi 21 octobre, à 19h
➡️ À l’Arka : 52 avenue Wielemans Ceuppens (1190, Forest).
➡️ Prix libre <3

PRÉSENTATION ET DISCUSSION À PARTIR DU LIVRE : LA GROTTE AUX POISSONS AVEUGLES

 mardi 21 octobre 2025  19h00 - 21h00
 mardi 21 octobre 2025
19h00 - 21h00 iCal
 L'Arka

 

52 Avenue Wielemans Ceuppens

