PRÉSENTATION ET DISCUSSION À PARTIR DU LIVRE : LA GROTTE AUX POISSONS AVEUGLES

Extrême-droite / Antifascisme

DES É COLES SECONDAIRE BLOQU É ES EN SOUTIEN À LA PALESTINE ET À LA FLOTTILLE

LES ÉLEVES APPELLENT LES AUTRES ÉCOLES À MENER DES BLOCAGES ! Mardi 2 octobre, alors que la Global Sumud Flotilla était interceptée illégalement en eaux internationales par l’armée d’occupation israélienne, plusieurs mobilisations et actions ont eu lieu à Bruxelles. Notamment un impressionnant blocage à l’école secondaire au Lycée Intégrale Roger Lallemand (LIRL). « Ce jeudi 2 octobre, nous nous sommes réveillé·es avec une nouvelle qui nous bouleverse, celle de trop : l’arrêt par l’Etat israélien de la Global Sumud Flotilla, composée de militant.e.s, journalistes et autres personnes engagées en Europe contre le génocide à Gaza et qui allait contre vents et marée forcer le blocus israélien pour apporter de l’aide à la population gazaouie.« « Nous, élèves du Lycée intégral Roger Lallemand à Saint-Gilles, avons décidé de nous insurger contre le manque de réaction de l’État belge qui ne protège pas les sept ressortissant.e.s belges qui se trouvaient sur les bateaux mais surtout contre son manque de prise de position ferme par rapport au génocide !« « […] Nous nous sommes mobilisé.e.s, avec le soutien et l’aide du personnel éducatif, dans la cour afin de tout bloquer à l’école, à défaut de pouvoir débloquer le port de Gaza. En l’espace d’une matinée, nous avons créé des slogans. » expliquent les élèves de LIRL dans un communiqué qui nous a été transmis. » Une assemblée a été organisée, où des décisions et des slogans ont été collectivement choisis. : « From the river to the sea, Palestine will be free », « On est toustes dans le même bateau« . L’assemblée a statué que des blocages de l’école allaient être organisés chaque jeudi, tout en essayant de mobiliser d’autres écoles. Elle a également souligné la nécessité de l’organisation de séances d’information au sujet de la colonisation en Palestine et sur l’actualité dans les écoles, tout en rappelant qu’il ne s’agissait pas du seul génocide en cours. Des revendications ont également été établies : la reconnaissance de l’État palestinien « sans condition par l’État belge. » Le boycott des entreprises israéliennes. La fin du partenariat économique de l’Europe avec Israël. Le communiqué des élèves est conclu par ces mots : « Le génocide de Gaza est une honte pour l’Humanité. Nous sommes tous.tes les enfants de Gaza. » Le lendemain, vendredi 03 octobre, les élèves de l’école Active à Uccle ont également organisé un blocage de leur établissement. Ce matin, ils et elles étaient plus de 150 sur le blocage, avec de plus en plus d’élèves qui les rejoignent. Ces blocages d’école secondaire pourraient poser les bases d’un mouvement étudiant·es en soutien à la Palestine. Il y a quelques années en Belgique, des dizaines de milliers d’élèves du secondaire avaient rejoint un large mouvement de contestation écologique. Peut-on espérer une issue similaire pour la Palestine ? Les élèves de LIRL appellent les autres écoles à rejoindre le mouvement et à organiser des blocages tous les...