PRESENTATION ET DISCUSSION : CONGO ETEINT

23 octobre - 19h00 - L’Arka

Éducation populaire / Partage de savoirs FREE CONGO

Dans le cadre du mois thématique FREE CONGO, un cycle d’événements pour désapprendre les récits coloniaux et s’auto-éduquer collectivement sur les questions (dé)coloniales, postcoloniales et les logiques d’extractivisme au Congo, l’Arka vous accueille ce jeudi 23 octobre à 19h pour une lecture collective de quelques extraits de Congo Éteint (2024, Ed. Petites singularités), sur l’Histoire de l’extractivisme au Congo en compagnie de militant•es congolais•es ayant participé au processus d’écriture.

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Arka Bibli

📖 Congo Éteint est un recueil de nouvelles écrites par sept autaires de Lubumbashi lors d’une résidence d’écriture conduite par les petites singularités sur l’invitation des Ateliers Picha (RDC) en novembre 2023. Variations minérales autour de Kasulo, elles mettent en scène les affres de la vie quotidienne dans la région minière du Katanga d’où proviennent les métaux indispensables à nos technologies, et en exergue les luttes pour la dignité qui en résultent. Ces nouvelles originales, écrites par des habitanz, engagent la colonisation et sa poursuite par d’autres moyens, la dangerosité et l’exploitation impitoyable, mais aussi les traditions et les espoirs de la lutte en solidarité pour la souveraineté et le respect des travaillaires.

💥 Cet événement s’inscrit également dans le cadre des « Rencontres Zoetiques », pour plus d’informations sur ce cycle d’événement anti-extractivistes c’est ici : https://conf.zoethical.org/fr/

📚 Si tu as emprunté un livre de la bibliothèque, c’est aussi l’occasion de le ramener !
Infos pratiques :
➡️ Jeudi 23/10, àpd de 19h
➡️ À l’Arka : 52 avenue Wielemans Ceuppens (1190, Forest).
➡️ inscription par mail à : conf@zoethical.org

Voir en ligne : Inscription à l’évenement

 jeudi 23 octobre 2025  19h00 - 22h00 iCal
 jeudi 23 octobre 2025
19h00 - 22h00 iCal
 L’Arka ,

 

52 Avenue Wielemans Ceuppens

