📽️ Dans Speech for a melting statue, la poétesse Marie Paule Mugeni lit son discours écrit pour le jour où la statut colonial du roi Leopold II sera enlevée.
📽️ L’Escale est le témoignage de deux cinéastes congolais, Paul et Nizar. Pensant être conduits à un hôtel où ils resteront jusqu’à leur vol de retour, ils sont en fait emmenés dans un centre de détention illégal.
📽️ Faire-Part est une recherche de quatre réalisateurs sur la manière de dépeindre une ville. La veille des élections congolaises reportées, deux cinéastes congolais et deux cinéastes belges créent un film à propos de Kinshasa et de sa résistance contre l’héritage colonial.
📽️Dans Les Porteurs, de jeunes Bruxellois d’horizons et de milieux très différents sont assis sur des bancs publics. Sur leurs téléphones, ils regardent les plus anciennes images filmées au Congo : des séquences documentaires muettes tournées lors d’une expédition coloniale dans le nord-est du pays, entre 1911 et 1913.
📚 Si tu as emprunté un livre de la bibliothèque, c’est aussi l’occasion de le ramener ! ✊
🥤Bar soft
🌶️ Bouffe
Infos pratiques : :
➡️ Jeudi 30 octobre, àpd de 19h30 // début du film : 20h.
➡️ À l’Arka : 52 avenue Wielemans Ceuppens (1190, Forest).
➡️ Prix libre <3
[UPB x ARKA]
