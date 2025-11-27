❤️‍🔥𝟏3/1𝟐 𝐏A𝐑T𝐘 ❤️‍🔥

7 décembre - 14h00 - point de chute, ades’if

Explorer les liens entre l’ IA et le nucléaire

SMR + IA = <3 Ou : pourquoi et comment les GAFAM investissent dans le nucléaire On vous propose de passer une après-midi pour explorer deux tendances qui sont en cours : la relance du nucléaire et le développement de l’IA dans tout un tas de domaines. Ces deux évolutions dans la manière dont s’organise le monde sont liées, notamment par la participation des GAFAM dans la recherche nucléaire. Pourtant, la dénonciation du nucléaire n’est pas tellement présente dans les critiques de l’IA et des usages énergétiques du numérique. On vous propose de s’outiller pour mieux comprendre les articulations entre les deux. L’idée est que chacun·e apporte des ressources s’iel en a (on en aura aussi, que cela ne soit pas un frein !). On se les présentera, puis on pourra faire des petits groupes pour les lire, les arpenter, les écouter... On pourra aussi faire des recherches internet. Ensuite on se racontera ce qu’on a appris et peut-être même qu’on commencera à réfléchir à en faire quelque chose (tract, zine, affiche, podcast...?) De 14h à 18h autour du poêle de l’ades’if.