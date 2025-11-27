❤️‍🔥𝟏3/1𝟐 𝐏A𝐑T𝐘 ❤️‍🔥

𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙚
1𝟖h𝟑0 - D𝐨o𝐫s
1𝟗h - P𝐫o𝐣e𝐜t𝐢o𝐧 : « Q𝐮a𝐧d l𝐚 𝐩o𝐥i𝐜e t𝐮e »
𝟐0𝐡 - 𝐏a𝐫t𝐚g𝐞 𝐝’𝐨u𝐭i𝐥s : « 𝐩o𝐥i𝐜e, 𝐨n v𝐞u𝐭 𝐝e𝐬 𝐜h𝐢f𝐟r𝐞s »
𝟐0𝐡3𝟎 - 𝐂a𝐧t𝐢n𝐞 : 𝟏0𝟎 𝐝a𝐥
𝟐0𝐡4𝟓 - 𝐈n𝐭e𝐫l𝐮d𝐞 𝐟a𝐧f𝐚r𝐞 : 𝐀u𝐭o𝐭e𝐬t 8𝟎1𝟎
𝟐1𝐡 - 𝐂o𝐧c𝐞r𝐭 : 𝐀n𝐭i-C𝐲c𝐥o𝐧e
2𝟏h𝟒5 - I𝐧t𝐞r𝐥u𝐝e f𝐚n𝐟a𝐫e : A𝐮t𝐨t𝐞s𝐭 𝟖0𝟏0
2𝟐h - T𝐨m𝐛o𝐥a
2𝟐h𝟒5 - C𝐨n𝐜e𝐫t : L𝐞s c𝐚n𝐢c𝐡e𝐬 𝐝e l’e𝐧f𝐞r
2𝟑h𝟒5 - D𝐉 𝐬e𝐭 : 𝐒K𝐀N𝐃A𝐋
Tous les sous des entrées vont à la cagnotte commune pour les familles ayant perdu un proche au contact de la police.
- Amène du CASH -
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info