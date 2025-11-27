stuut.info

❤️‍🔥𝟏3/1𝟐 𝐏A𝐑T𝐘 ❤️‍🔥

13 décembre - 18h30 - Recyclart

❤️‍🔥𝟏3/1𝟐 𝐏A𝐑T𝐘 ❤️‍🔥

Racismes / Colonialismes Contrôle social / Répression Arts / Créations Soutien / Entraide Violences policières

Pour la journée internationale contre les violences policières, le collectif OSVP (Outils Solidaire contre les Violences Policières) et le Recyclart organisent une soirée de soutien aux proches des victimes de la police.

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : OSVP

𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙚

1𝟖h𝟑0 - D𝐨o𝐫s
1𝟗h - P𝐫o𝐣e𝐜t𝐢o𝐧 : « Q𝐮a𝐧d l𝐚 𝐩o𝐥i𝐜e t𝐮e »
𝟐0𝐡 - 𝐏a𝐫t𝐚g𝐞 𝐝’𝐨u𝐭i𝐥s : « 𝐩o𝐥i𝐜e, 𝐨n v𝐞u𝐭 𝐝e𝐬 𝐜h𝐢f𝐟r𝐞s »
𝟐0𝐡3𝟎 - 𝐂a𝐧t𝐢n𝐞 : 𝟏0𝟎 𝐝a𝐥
𝟐0𝐡4𝟓 - 𝐈n𝐭e𝐫l𝐮d𝐞 𝐟a𝐧f𝐚r𝐞 : 𝐀u𝐭o𝐭e𝐬t 8𝟎1𝟎
𝟐1𝐡 - 𝐂o𝐧c𝐞r𝐭 : 𝐀n𝐭i-C𝐲c𝐥o𝐧e
2𝟏h𝟒5 - I𝐧t𝐞r𝐥u𝐝e f𝐚n𝐟a𝐫e : A𝐮t𝐨t𝐞s𝐭 𝟖0𝟏0
2𝟐h - T𝐨m𝐛o𝐥a
2𝟐h𝟒5 - C𝐨n𝐜e𝐫t : L𝐞s c𝐚n𝐢c𝐡e𝐬 𝐝e l’e𝐧f𝐞r
2𝟑h𝟒5 - D𝐉 𝐬e𝐭 : 𝐒K𝐀N𝐃A𝐋

Tous les sous des entrées vont à la cagnotte commune pour les familles ayant perdu un proche au contact de la police.

  • Amène du CASH -

