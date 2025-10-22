Bonnevie en fête ! viert feest !

Venez vous amuser en découvrant les bonnes astuces pour faire des économies d’énergie à la maison !
Kom plezier maken en ontdek handige tips om thuis energie te besparen !
Rendez-vous / Afspraak
26/11/25 14:30 > 17:00
Maison des Cultures Huis van Culturen
rue Mommaertsstraat 4, Molenbeek-Saint-Jean 1080 Sint-Jans-Molenbeek
14:30 Projection du film / Vertoning van de film
« L’énergie du quotidien : chaque geste compte ! »
Réalisation Maison de quartier Bonnevie et Gaétan Leboutte (Kinoprod), 2025, et clôture du projet de la Maison de quartier Bonnevie sur les économies d’énergie dans la maison, dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine 06 « Autour de Simonis ».
“Energie in het dagelijks leven : elke actie telt !”
Gerealiseerd door Bonnevie Buurthuis en Gaétan Leboutte (Kinoprod), 2025, en afsluiting van het project van Maison de quartier Bonnevie over energiebesparing in huis, in het kader van het Stadsvernieuwings contract 6 “Rondom Simonis“.
Spectacle-concert / Concertvoorstelling
« Tour du monde en chansons » – Le Ba Ya trio
Samir Barris + Nicholas Yates + Benoît Leseure
Enfants de 3 à 12 ans / Kinderen van 3 tot 12 jaar
16:00 Goûter et animations / Snacks en animaties
Info
renovation@bonnevie40.be
02 410 76 31
