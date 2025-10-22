Bonnevie en fête ! viert feest !

Écologie

[Texte/Vidéo] Ma mère est plus écolo que vos COP !

Dans le cadre de l'université d'été du QG décolonial qui avait pour thème Penser le pouvoir et l'hégémonie avec Fanon et Gamsci, Nordine Saïdi participait à une plénière intitulée « Dérèglement climatique ou la vengeance des ancêtres : que peut l'écologie décoloniale ? ». À cette occasion, il livrait le texte qui suit afin de recadrer les débats entourant les luttes environnementales ou écologiques. Il contribue à identifier les divisions de classe et les divisions raciales afin de mieux les surmonter dans une perspective de lutte. – CMB Avant de parler d'écologie, de climat, d'énergie, de justice sociale ou de tout autre enjeu qui nous réunit ici aujourd'hui, je dois dire Gaza. Parce qu'il est impossible de parler du monde sans parler du massacre en cours. Impossible de parler de l'avenir sans nommer le sang versé. Impossible de parler de justice sans dénoncer l'injustice la plus obscène de notre époque. Impossible de parler d'écologie, de planète, sans parler de Palestine. Nous vivons une époque de génocide. C'est le terme exact utilisé par des experts de l'ONU, des juristes internationaux, des survivant·es des génocides précédents. C'est le mot qui s'impose quand des hôpitaux sont visés, des enfants brûlés vivants, des quartiers entiers rasés, une population affamée sciemment, privée d'eau, de soins, d'abris. Et dans ce silence complice des États européens, la Belgique n'est pas en reste. Notre pays continue de commercer, de coopérer, d'armer, d'accueillir des représentants d'un État colonial assassin. Nos partis politiques — même les plus « progressistes » — parlent du climat comme si Gaza n'existait pas, comme si on pouvait bâtir un avenir écologique tout en regardant ailleurs pendant qu'un peuple est écrasé sous les bombes. Chères sœurs, frères, camarades, ami·es, Merci pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes réunis pour réfléchir à un sujet qui pourrait sembler technique ou abstrait : le dérèglement climatique. Et pourtant, il n'a rien d'abstrait. Il est concret, brutal, violent, et profondément politique. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, de courbes ou de degrés Celsius. Il s'agit de vie ou de mort. De territoires ravagés. De peuples dépossédés. D'enfants noyés. De forêts brûlées. De rivières polluées par la cupidité des empires. Le climat, c'est une archive des violences coloniales. Et aujourd'hui, ce sont nos enfants, nos peuples, nos territoires, nos corps qui payent la (...)