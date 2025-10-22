stuut.info

Bonnevie en fête ! viert feest !

26 novembre - 14h30 - Maison des Cultures Huis van Culturen de Molenbeek

Bonnevie en fête ! viert feest !

Écologie Logement / Squat Éducation populaire / Partage de savoirs Soutien / Entraide

🎉 26/11 : Mercredi Woensdag 26/11/25 14:30 > 17:00 : 🎉

Après-midi festif pour les familles
Feestelijke middag voor families
Gratuit / gratis

🎉🎉🎉🎉🎉

Bruxelles | sur https://stuut.info

Venez vous amuser en découvrant les bonnes astuces pour faire des économies d’énergie à la maison !
Kom plezier maken en ontdek handige tips om thuis energie te besparen !

Rendez-vous / Afspraak
26/11/25 14:30 > 17:00
Maison des Cultures Huis van Culturen
rue Mommaertsstraat 4, Molenbeek-Saint-Jean 1080 Sint-Jans-Molenbeek

14:30 Projection du film / Vertoning van de film
« L’énergie du quotidien : chaque geste compte ! »
Réalisation Maison de quartier Bonnevie et Gaétan Leboutte (Kinoprod), 2025, et clôture du projet de la Maison de quartier Bonnevie sur les économies d’énergie dans la maison, dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine 06 « Autour de Simonis ».
“Energie in het dagelijks leven : elke actie telt !”
Gerealiseerd door Bonnevie Buurthuis en Gaétan Leboutte (Kinoprod), 2025, en afsluiting van het project van Maison de quartier Bonnevie over energiebesparing in huis, in het kader van het Stadsvernieuwings contract 6 “Rondom Simonis“.

Spectacle-concert / Concertvoorstelling
« Tour du monde en chansons » – Le Ba Ya trio
Samir Barris + Nicholas Yates + Benoît Leseure
Enfants de 3 à 12 ans / Kinderen van 3 tot 12 jaar

16:00 Goûter et animations / Snacks en animaties

👀👀👀👀👀
Info
renovation@bonnevie40.be
02 410 76 31

Partagez l’info ! Deel het evenement op facebook ou notre site web.

Voir en ligne : Maison de quartier Bonnevie Buurthuis

Agenda

🎉 26/11 : Bonnevie en fête ! viert feest ! 🎉

 mercredi 26 novembre 2025  14h30 - 17h00 iCal
 mercredi 26 novembre 2025
14h30 - 17h00 iCal
 Maison des Cultures Huis van Culturen de Molenbeek,

 

rue Mommaertsstraat 4, Molenbeek-Saint-Jean 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

4 novembre - 19h00 - Université Saint-Louis

Conférence : People Over Lobbies !

Conférence : People Over Lobbies ! 4 novembre à 19h Université Saint-Louis, Agora, Rue de l’Ommegang 8, Bruxelles (Métro Botanique) Vous vous êtes déjà demandé pourquoi l’Union européenne a les mains aussi sales ? Réponse : les lobbys ! Bingo ! Allez, le tableau n’est pas aussi noir mais il est quand même gris plutôt foncé. Les lobbyistes des énergies fossiles continuent d’alimenter le chaos climatique. Et ils s’en sortent plutôt bien, les chenapans. En usant de leur accès privilégié et discret aux institutions européennes, ils défendent leurs propres intérêts économiques et torpillent les maigres mesures en faveur du climat. Le tout au détriment des citoyens et de la planète. Profitant de la complexité et de l’opacité du fonctionnement de l’UE, les lobbys exercent une influence considérable sur les politiques européennes. Et le pire, c’est que la Commission, en particulier sa présidente Ursula von der Leyen, les encourage. Quelles portes secrètes utilisent-ils ? Pourquoi la Commission leur prête-t-elle une oreille si attentive ? Mais surtout : comment les arrêter et quoi mettre à la place ? (Conférence en français)
Bruxelles Bruxelles | Écologie |
Écologie

[Texte/Vidéo] Ma mère est plus écolo que vos COP !

Dans le cadre de l’université d’été du QG décolonial qui avait pour thème Penser le pouvoir et l’hégémonie avec Fanon et Gamsci, Nordine Saïdi participait à une plénière intitulée « Dérèglement climatique ou la vengeance des ancêtres : que peut l’écologie décoloniale ? ». À cette occasion, il livrait le texte qui suit afin de recadrer les débats entourant les luttes environnementales ou écologiques. Il contribue à identifier les divisions de classe et les divisions raciales afin de mieux les surmonter dans une perspective de lutte. Dans le cadre de l’université d’été du QG décolonial qui avait pour thème Penser le pouvoir et l’hégémonie avec Fanon et Gamsci, Nordine Saïdi participait à une plénière intitulée « Dérèglement climatique ou la vengeance des ancêtres : que peut l’écologie décoloniale ? ». À cette occasion, il livrait le texte qui suit afin de recadrer les débats entourant les luttes environnementales ou écologiques. Il contribue à identifier les divisions de classe et les divisions raciales afin de mieux les surmonter dans une perspective de lutte. – CMB Avant de parler d’écologie, de climat, d’énergie, de justice sociale ou de tout autre enjeu qui nous réunit ici aujourd’hui, je dois dire Gaza. Parce qu’il est impossible de parler du monde sans parler du massacre en cours. Impossible de parler de l’avenir sans nommer le sang versé. Impossible de parler de justice sans dénoncer l’injustice la plus obscène de notre époque. Impossible de parler d’écologie, de planète, sans parler de Palestine. Nous vivons une époque de génocide. C’est le terme exact utilisé par des experts de l’ONU, des juristes internationaux, des survivant·es des génocides précédents. C’est le mot qui s’impose quand des hôpitaux sont visés, des enfants brûlés vivants, des quartiers entiers rasés, une population affamée sciemment, privée d’eau, de soins, d’abris. Et dans ce silence complice des États européens, la Belgique n’est pas en reste. Notre pays continue de commercer, de coopérer, d’armer, d’accueillir des représentants d’un État colonial assassin. Nos partis politiques — même les plus « progressistes » — parlent du climat comme si Gaza n’existait pas, comme si on pouvait bâtir un avenir écologique tout en regardant ailleurs pendant qu’un peuple est écrasé sous les bombes. Chères sœurs, frères, camarades, ami·es, Merci pour votre présence aujourd’hui. Nous sommes réunis pour réfléchir à un sujet qui pourrait sembler technique ou abstrait : le dérèglement climatique. Et pourtant, il n’a rien d’abstrait. Il est concret, brutal, violent, et profondément politique. Il ne s’agit pas seulement de chiffres, de courbes ou de degrés Celsius. Il s’agit de vie ou de mort. De territoires ravagés. De peuples dépossédés. D’enfants noyés. De forêts brûlées. De rivières polluées par la cupidité des empires. Le climat, c’est une archive des violences coloniales. Et aujourd’hui, ce sont nos enfants, nos peuples, nos territoires, nos corps qui payent la (...)
Belgique Belgique |
Écologie

[Vidéos] 14 octobre, mobilisation sociale historique contre le gouvernement

La journée du octobre a été marquée par une mobilisation sociale majeure. Elle a commencé tôt avec des blocages d’axes routiers ainsi que de nombreux piquets de grèves dans de nombreux secteurs, hôpitaux, universités, écoles … À 10h une grande manifestation est partie de la Gare du Nord. Elle s’est illustrée, entre autre, par son importante mobilisation ainsi que par la colère sociale qui s’y est exprimée. La manifestation s’est prolongée dans divers lieux de la ville jusqu’en soirée, poursuvie par les forces de l’ordre. View this post on Instagram A post shared by Bruxelles Dévie - BXDV (@bruxelles.devie) La journée du 14 octobre a aussi été le lieu de nombreuses violences policières, sur lesquelles nous reviendrons prochainement. Le 25 novembre une nouvelle grève et journée de mobilisation est organisée contre l’Arizona. La CGSP a appelé à la grève. View this post on Instagram A post shared by Bruxelles Dévie - BXDV (@bruxelles.devie)
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Écologie
PLUS D'ARTICLES - Logement / Squat
PLUS D'ARTICLES - Éducation populaire / Partage de savoirs
PLUS D'ARTICLES - Soutien / Entraide

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info