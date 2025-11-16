🔗 Projection et discussion autour des milices d’autodéfense queer 🔗

🥊 Dans le cadre de nos rencontres mensuelles, le Front Queer organise des temps de projection et d’échange autour des pratiques d’autodéfense queer. Cette fois-ci le focus sera sur l’organisation de milice queer autogérée face à l’offensive de plus en plus violente que nous subissons en tant que transpédégouines.

❤️‍🩹 Cette proposition s’inscrit dans une série d’iniatives qu’organise le Front Queer dans le but de créer des espaces pour mettre en partage nos savoirs de survie communautaires. Cela prend notamment la forme d’une plateforme en ligne collaborative archivant des outils théoriques et pratiques contre les violences queerphobes.

🏴‍☠️ Notre conviction demeure claire. Ni la police, ni les institutions, ni les applications animées par des logiques marchandes ne peuvent apporter une réponse unique et pertinente aux violences que nous subissons, au contraire nous pensons qu’elles participent à les renforcer.

Organisons la lutte ensemble !

✍️ Dimanche 30/11 de 15h à 18h

Prix libre

OFF - One Field Fallow 60 - rue de l’enseignement 1000 Bruxelles