🔻MOBILISATION FOR OUR PALESTINIAN COMRADES🔻

Husam Alfaqawi and a second comrade leading the daily Bourse protests are facing trials of their arrests following a demonstration on the 9 of June 2025 attended by thousands of people.

Come stand in solidarity with our comrades who have been in the frontline for 2 years long ! They have been victims of police brutality, racism and state repression. THEY ARE NOT CRIMINALS !

The Belgian police, the state, the Immigration Office and the legal system are the criminals !

Hands of all Palestinian activists !

Free Fathi, Hamouda, Hussam, Ali and Mahmoud !

And continue to support Anas who has been deported to Greece !

Close all detention centers ! Stop deportations ! Free all Palestinian prisoner !



FR

Husam Alfaqawi et un deuxième camarade à la tête des manifestations quotidiennes à la Bourse font l’objet de procès après leur arrestation à la suite d’une manifestation qui a rassemblé des milliers de personnes le 9 juin 2025.

Venez manifester votre solidarité avec nos camarades qui sont en première ligne depuis deux ans ! Ils ont été victimes de brutalités policières, de racisme et de répression étatique. Ce ne sont pas des criminels. Ce sont la police belge, l’État, l’Office des étrangers et le système judiciaire qui sont criminels !

Libérez tous les militants palestiniens !

Libérez Fathi, Hamouda, Hussam, Ali et Mahmoud !

Et continuez à soutenir Anas, qui a été expulsé vers la Grèce !

Fermez tous les centres de détention ! Arrêtez les expulsions !

Libérez tous les prisonniers palestiniens !

