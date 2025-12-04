14/01 – 19/01 – 03/02 – 18/03 : Arpentages *Janvier - Mars 2006*

stuut.info

Éducation populaire / Partage de savoirs

Agir pour la Paix te propose de nouveaux arpentages, à la découverte de quatre livres sur des thématiques liées à la non-violence et au mouvement pour la paix.

Mais c’est quoi un “arpentage” ? C’est une pratique issue du milieu ouvrier qui consiste à lire un livre de manière collective. Les participant.es se partagent l’ouvrage entre elleux et chacun.e lit sa partie. Il y a ensuite une mise en commun permettant à chacun.e d’expliquer aux autres ce qu’iel a lu. Cette méthode accessible à toustes permet d’acquérir une compréhension du livre et de construire ensemble, sans pression, une pensée critique sur une thématique donnée.

Chaque séance se fait avec l’accompagnement d’un.e animateur.ice qui sera là pour vous guider dans votre découverte.

C’est quand 

14/01 10h-17h : “L’empathie est politique” de Samah Karaki - en partenariat avec Rencontre des Continents.

19/01 17h45-21h : “Justice partout” de Camille Soffer et Coline Zuber.

03/02 17h45-21h : “Palestine, un féminisme de libération” de Nada Elia.

18/03 17h45-21h : “Saint Luigi : comment répondre à la violence du capitalisme” de Nicolas Framont.

C’est où ? Maison de la Paix, 35, rue Van Elewyck, 1050 Ixelles.

Les activités sont gratuites. 

Inscription obligatoire via ce lien : https://framaforms.org/inscription-arpentages-janvier-mars-2006-dagir-pour-la-paix-1764772594

Nous cuisinerons de la soupe pour vous réchauffer !

Accessibilité :

Le bâtiment n’est pas accessible aux PMR.

Bus 59 - 71 - 38 - 60 : arrêt Flagey

Tram 81 : arrêt Dautzenberg ou Flagey

Les trams 8 et 93 passent avenue Louise. S’arrêter aux arrêts Bailly ou Vleurgat et descendre à pieds respectivement rue Lesbroussart ou chaussée de Vleurgat directi

Voir en ligne : inscription obligatoire


Anciens évènements

