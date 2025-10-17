14 octobre : journée de grève et de blocages

Lors de la journée de mobilisation nationale du 14 octobre, une grève générale et une grande manifestation sont organisées. L’objectif de la mobilisation, à l’appel du front commun syndical, est de mettre à l’arrêt le pays tant contre les réformes antisociales, portées par le gouvernement Arizona.

Elle prendra pied dans tous les secteurs, de l’industrie, au privé à celui public.

Tour d’horizon – non-exhaustif – de certains secteurs mobilisés.

TRANSPORTS PUBLICS STIB (Bruxelles) : personnels en grève, TEC (Wallonie) : service fortement réduit, SNCB (trains) : le trafic n’est pas directement en grève

ENSEIGNEMENT : Le secteur de l’enseignement sera largement en grève dans la Fédération-Wallonie-Bruxelles. Des écoles ont déjà annoncé que les tous les cours ne pourront être tenus. On peut également attendre des mobilisations des jeunes des écoles secondaires qui depuis deux semaines organisent régulièrement des blocages et des mobilisations en soutien à la Palestine. Dans l’enseignement supérieur à Bruxelles, le personnel enseignant et les travailleur·ses et la CGSP organisent un piquet de grève dès 5H à l’ULB Des blocages et piquet de grève sont organisés dans des Écoles Supérieur d’Art (ESA).

SANTÉ Les sages femmes du CHU de Saint Pierre organise un piquet de grève dès 7h du matin.

COMMERCE : Le front commun syndical appelle aussi les travailleurs du secteur du commerce à la grève Les organisations encouragent également les clients à faire une grève de la consommation, donc à ne pas faire leurs courses, ce jour-là en signe de solidarité avec les travailleurs.

AÉROPORTS Brussels Airport (Zaventem) :

Aucun vol passagers ne décollera le 14 octobre.

Le personnel de G4S (sécurité) participera massivement à la grève. Aéroport de Charleroi :

Tous les vols annulés également en raison de la journée d’action syndicale.

BLOCAGES AUTONOMES :

Des organisations de la gauche radicale bruxelloise ont également appelé à mener des blocages à Bruxelles.

MANIFESTATION NATIONALE

Une manifestation nationale s’élancera depuis la Gare du Nord à 10h pour rejoindre la Gare du Midi en passant par la petite ceinture de Bruxelles.

Plusieurs collectifs appellent également toutes les personnes qui n’ont pas la possibilité de se mettre en grève, de ralentir leur rythme de travail. Notamment, le collectif des 100 diplômées appellent les personnes racisées, dont les femmes voilées qui sont touchées de pleins fouets par les mesures de l’Arizona, a se mettre en grève.

Nous rappelons que toutes et tous ont le droit de se mettre en grève, même si vous n’êtes pas syndiqué.es. Les personnes syndiquées peuvent demander une indemnisation pour la journée du 14.

