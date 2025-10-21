stuut.info

15 novembre : Rassemblement contre les violences faites aux enfants et aux ados

15 novembre - 14h00 - Palais de Justice de Bruxelles

15 novembre : Rassemblement contre les violences faites aux enfants et aux ados

Santé / Soins Féminismes / Antipatriarcat Classisme / Lutte des classes Droits sociaux / Services publics Âgisme 8 Mars féministe Pour Fabian

Les Collectives Patouche et Ensemble contre l’inceste appellent à un rassemblement contre les violences faites aux enfants et aux ados le samedi 15 novembre 2025 à 14h devant le Palais de Justice de Bruxelles.

Bruxelles | sur https://stuut.info

Nous appelons à un rassemblement contre les violences faites aux enfants et aux ados le samedi 15 novembre 2025 à 14h devant le Palais de Justice de Bruxelles.

Aucune jeune personne ne devrait vivre dans la peur. Et pourtant, chaque jour en Belgique, des enfants et des adolescentEs sont mépriséEs, maltraitéEs, délogéEs, agresséEs, violéEs, exploitéEs, mutiléEs, tuéEs. La société détourne le regard et l’État choisit de ne pas les protéger, voire de les mettre en danger.

À la maison, à l’école, à l’hôpital, dans le sport, les loisirs, sur Internet, dans les foyers sociaux, les tribunaux, les commissariats, les lieux de culte : aucun lieu n’est sûr. Toutes ces institutions passent au-dessus des droits fondamentaux des jeunes.

Dans une société plus solidaire, plus protectrice des minorités et diversités en tout genre, plus horizontale, bienveillante, plus à l’écoute des besoins spécifiques des différents groupes qui la composent, il y aurait beaucoup moins de violences sur les jeunes et les enfants.

Le 15 novembre 2025, c’est ensemble que nous nous rassemblerons pour toustes les enfants et ados d’aujourd’hui, d’hier et de demain. Exigeons une Belgique qui considère et écoute sa jeunesse et qui mette en œuvre de véritables politiques publiques pour l’enfance.

Rassemblement organisé en lien avec les Manif Enfantistes en France dans le cadre du 18 novembre, Journée pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

Voir en ligne : Instagram

Agenda

15 novembre : Rassemblement contre les violences faites aux enfants et aux ados

 samedi 15 novembre 2025  14h00 - 16h00 iCal
 samedi 15 novembre 2025
14h00 - 16h00 iCal
 Palais de Justice de Bruxelles,

 

Place Poelaert

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

ARTICLES LIÉS

23 novembre - 14h00 - La Tricoterie

Parlons d’inceste : rencontres multidisciplinaires

Ensemble contre l’inceste, collective d’action politique, lance un cycle de rencontres à La Tricoterie. L’inceste persiste et se perpétue inlassablement à cause du silence complice de l’ensemble de la société. Ces rencontres visent à rompre ce silence. Ce fléau, qui touche toutes les classes sociales, toutes les sociétés, est aussi répandu qu’incompris. Dans ces conférences, nous aborderons la question sous différents angles, grâce à l’intervention de personnes venant d’horizons différents et qui, d’une manière ou d’une autre, se sont engagées dans la lutte contre l’inceste. Dans une ambiance conviviale, nous accueillerons des professionnels évoluant dans les domaines de l’enfance, du droit, de la santé, de l’art et de l’écriture, ainsi que des personnes qui témoigneront de leur vécu. Le public pourra également faire part de ses doutes, expériences ou propositions d’actions citoyennes. Car cette initiative vise également à créer un groupe de militants toujours plus vaste et uni pour la cause. Nous sommes conscients de la difficulté d’aborder ce sujet si sensible, mais aussi de l’importance d’ouvrir la voie à la compréhension et à la prise de parole. C’est pourquoi tout le monde est le bienvenu, afin de mieux saisir un sujet qui nous concerne tous et toutes, de près... ou de moins près. Date et heure : les dimanches 28/9, 23/11/25, 08/02, 05/04, 31/05/26 de 14h à 17h Lors de notre première après-midi, le 28 septembre de 14h à 17h, nous accueillerons les autrices Almudena Pano et Margay, qui viendront nous parler de leur bandes dessinées respectives. Un temps d’échange sera prévu. Pour la deuxième partie de l’après-midi, vous aurez le choix entre 2 ateliers : soit un atelier fanzine (animé par Malika et Lilia), soit un atelier conseils lectures. Almudena Pano • « Gloria » : « Je me demande si on s’habitue à ces phrases qui cassent en deux secondes ta vie entière. » Gloria est une jeune femme apparemment insouciante et pleine de vie, qui se consacre à une tâche essentielle : prendre soin d’enfants et d’adolescents traumatisés par des violences ou des accidents de vie. Assistante sociale dans un centre d’accueil, elle est l’une de ces « aidantes » qui, malgré le peu de reconnaissance dont elles bénéficient, ont fait de leur travail une véritable mission. Au fil d’une narration à la première personne, ponctuée par les histoires d’Angelo, de Valentina et de Greta, se dessine la chronique d’une vie de dévouement, en contrepoint du tabou absolu qui hante encore et toujours nos sociétés : l’inceste. Margay • Aaah la petite colère : Nous avons besoin de récit de trauma. Bien sûr, nous en entendons parler. Mais nous manquons souvent de mots pour qualifier cette traversée. Moi, le trauma m’a rendu myope. Je pensais traverser une flaque, alors qu’en fait, j’ai été submergée par un océan d’algues collantes et de chats égarés. Pendant 9 mois, je me suis mise à faire l’inventaire de cette quête identitaire et post-traumatique. Des...
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
Santé / Soins

Collectif Patouche

Lancement de Patouche, collectif belge de personnes concernées par l’inceste et les violences sexuelles dans l’enfance. Le collectif Patouche est un collectif belge de personnes concernées par l’inceste et les violences sexuelles dans l’enfance. Il met en place des cercles de réconfort et des conférences sur cette thématique. Patouche, un cercle de réconfort pour les victimes d’inceste et de violences sexuelles dans l’enfance. Tu as subi l’inceste ou des violences sexuelles dans l’enfance. Tu n’as pas envie de rester seul.e. Nous avons une proposition pour toi : PATOUCHE, un cercle de réconfort créé par et pour des personnes concernées, où chaque voix mérite d’être entendue et crue. Viens partager ou écouter, c’est comme tu préfères. Viens pleurer ou rire, c’est comme tu veux. Nous t’accueillons dans une atmosphère de partage et de bienveillance dans laquelle les mains se serrent et s’entraident pour créer des liens authentiques. Rejoins-nous pour échanger librement, partager des ressources, chercher des infos et avancer ensemble vers un meilleur avenir, nous nous le souhaitons. Première rencontre : le mardi 17 juin 2025 de 19h à 21h à La Chaumière (Rue de Corroy, 2 - 1325 Chaumont-Gistoux) - https://lachaumiere1325.be OU le dimanche 22 juin 2025 de 14h à 16h à La Vieille Chéchette (Rue du Montenegro, 2 à Saint-Gilles) https://chechette.be Comme il s’agit d’un groupe de soutien, ce groupe ne disposera pas de psychologue. Le contenu des séances se construira avec les participant.e.s. Prix libre. Nombre limité de places. Réservation conseillée : patouche@riseup.net Rencontre avec Lisa Mac Manus le 20 juin à La Maison qui Chante à Ixelles. L’inceste et les violences sexuelles envers les enfants : un impensé impensable : Rencontre avec Lisa Mac Manus Dans le cadre d’un cycle de rencontres organisé par le Collectif Patouche, la psychotraumatologue Lisa Mac Manus viendra expliquer la complexité du vécu traumatique des victimes d’inceste et de violences sexuelles pendant l’enfance. En Belgique, aucune statistique officielle ne permet d’évaluer l’ampleur de ce phénomène sociétal. On estime toutefois que deux à trois élèves par classe en sont victimes. Derrière ce chiffre saisissant se cachent des êtres humains abîmés dans toutes les sphères de leur existence, qui se débattent avec les conséquences lourdes des violences subies. Un éclairage sera notamment apporté sur autant de symptômes que l’état de stress post-traumatique chronique, la dissociation ou encore l’amnésie. La difficulté de la prise en charge des victimes sera aussi abordée. La rencontre sera ponctuée d’un intermède musical et suivie d’un échange avec le public. La Maison qui chante - Rue du Viaduc, 122 à 1050 Ixelles Entrée à prix libre. Infos et inscriptions : patouche@riseup.net Patouche est soutenu par la Fondation Mycelium.
Belgique Belgique |
Féminismes / Antipatriarcat

Appel à participation Fanzine Féministe

Filles de Feu est un Fanzine qui est à prix libre en version papier et gratuit en version PDF. Qui se veut un travail collectif, anonyme et bénévole. Le premier numéro est sorti cet été sur le thème de L’AMOUR À HÉTÉROLAND. Nous vous le laissons en libre consultation avec cet article :) Nous cherchons des participations pour le prochain numéro qui aura pour thème très vaste : LA FAMILLE (Horreur ? Malheur ?) Poèmes, témoignages, textes, critiques, recommandations de ressources, jeux inventés, illustrations et dessins, petites BD courtes, photos ... Tout est bon pour nous. A savoir que ce sera en Noir et Blanc. Ecrire à fillesdefeu@proton.me pour plus d’informations et accès à un lien permettant de dropper les documents anonymement. Pour vous inspirer ou venir gratter des choses que vous auriez à exprimer voici une suite d’IDÉES NON EXHAUSTIVES : Le désir ou non d’enfant, la maternité, la pression familiale, le rapport avec les parents proches, l’inceste, le climat incestuel, le mariage, le divorce, l’enfance, l’histoire de nos grands-parents, l’image qu’on se fait de la famille, notre idéal de famille vs la réalité, la famille choisie, les décès, la rupture familiale, les violences dans la famille, les rapports de dominations dans la famille, le manque de famille, l’adoption, le rapport au père, le rapport à la mère, les frères, les soeurs, l’amour familial, l’histoire familiale, les racines, les modèles familiaux, l’héritage etc... 👶🧓👴 En fait, tout ce qui touche de près ou de loin à la notion de famille à travers le regard d’une personne sexisée (victime de sexisme dans notre société patriarcale). Dans ce cadre, toute expression, parole, façon d’aborder le sujet, dyslexie, dysorthographie ALL WELCOME (bien évidemment PAS DE PROPOS DISCRIMINANTS). Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’écrit mais que vous sentez que vous avez quelque chose à partager, vous pouvez envoyer un vocal que nous pourrons retranscrire, ou bien demander un entretien avec nous, par mail ou visio par exemple. NE VOUS SENTEZ PAS ILLÉGITIME, vous êtes tou.s.tes des trésors d’histoires et de points de vues importants à partager. On veut parler à tou.s.tes, pour tou.s.tes. (On pourra bien sûr pas avoir tou.s.tes les mêmes expériences ou points de vues, on s’entend). Autant pour informer que se soutenir, ou simplement pour lâcher un cri du coeur 🫂🫰 Bien sûr si vous ressentez l’envie forte de partager à propos d’un autre sujet (cependant en gardant l’idée en tête que nous nous souhaitons une revue féministe voulant recueillir et exprimer des points de vues de personnes sexisées) : violences médicales, relations amoureuses, sexualité, amitié, politique, culture, racisme, colonialisme, capitalisme etc... C’est aussi bienvenue 🥰 Vous pouvez nous contacter dans un premier temps à cette adresse mail : 🔥fillesdefeu@proton.me🔥 Nous vous enverrons un lien de box en ligne sur laquelle déposer vos documents anonymement par la suite....
Belgique Belgique |

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Santé / Soins

[VIDÉO] Un métier contre l’Arizona ! | Les sages-femmes en lutte 💥

🔴 Le 14 Octobre 2025, comme des dizaines de milliers d’autres travailleur·euses, les sages-femmes du CHU Saint-pierre de Bruxelles se sont mises en grève. La mobilisation est impressionnante avec quasi 90% du personnel qui a suivi le mouvement. L’hôpital est obligé de prendre des mesures pour assurer un service minimum. Économies dans le secteur des soins de santé, gel de lits, pensions trop éloignées, manque de reconnaissance, rémunération insuffisantes, cadences infernales, … elles dénoncent la logique qui prévaut dorénavant dans le secteur de la santé et les mesures du gouvernement Arizona. Voici le communiqué des sages-femmes suite à cette mobilisation : « Nous vivons actuellement de plein fouet les mesures d’austérité prises par ce gouvernement et les précédents. La marchandisation du système des soins de santé à un réel impact sur l’avenir de l’hôpital public. Concrètement, aujourd’hui cela oblige la direction de notre hôpital à restructurer son service d’obstétrique, en gelant des lits (une dizaine il y’a environ 2 ans et aujourd’hui encore une dizaine, donc 20 au total) avec un impact direct sur le personnel soignant et non soignant qui y travaille. Le système de santé ne tient que sur la bonne volonté des travailleur·euses et ce n’est donc pas une vision collective que nous propose le gouvernement Arizona. Ce n’est plus tenable et nous avons donc décidé de nous mettre en grève ce 14/10. » Une vidéo, un métier contre l’Arizona ! | Les sages-femmes en lutte 💥 Lecture LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
Belgique Belgique |

22 octobre - 18h00 - 32 Rue des Palais, 1030 Schaerbeek

Quelles stratégie contre les attaques au secteur ? Assemblée générale du secteur psycho-médico-social

NOTRE SECTEUR EST SOUS ATTAQUE Les conditions de vie des personnes avec qui on travaille, ainsi que nos conditions de travail sont directement impactées. RENCONTRONS-NOUS POUR REFLECHIR ENSEMBLE Alors que la formation du gouvernement régional Bruxellois traîne et met en difficulté notre secteur, le fédéral n’arrange pas les choses. La politique raciste, sexiste, classiste du gouvernement va crescendo et précarise toujours plus les personnes avec lesquelles nous travaillons. Des familles demandeur·euses d’asile à la rue ; un contexte où les conditions d’obtention du droit d’asile se durcissent ; définancement et surcharge des CPAS ; allocations coupées ; suppression du Plan Grand Froid ; arrivée de Frontex en Belgique ; répression du soutien à la lutte du peuple palestinien… Tout en s’attaquant aux travailleur·euses du secteur médico-social qui pallient aux politiques xénophobes et austéritaires de l’Etat. Les travailleur·euses du secteur médico-social fonctionnent dans des services saturés et sous la menace constante de restrictions budgétaires et de licenciements collectifs. La colère de nos publics et des travailleur·euses du secteur psycho-médico-social s’inscrit dans une indignation qui s’exprime à l’échelle du pays, contre la politique austéritaire, raciste et classiste du gouvernement Arizona : qui démantèle les services publics et qui demande de travailler plus longtemps, de manière plus précaire et de retourner plus vite au travail, tout ça pour financer leurs guerres. Pour faire plier l’Arizona, il ne suffit pas d’une manifestation, d’actions spectaculaires ou de journées de grève isolées. Le mouvement en cours doit s’organiser à la base pour imposer son plan de bataille et ses revendications. Notre secteur doit se structurer et se solidariser avec les autres secteurs mobilisés, afin de constituer un rapport de force massif. Rencontrons-nous ce mercredi 22 octobre lors d’une AG du secteur psycho-médico-social pour réfléchir ensemble : Comment notre secteur est-il atteint ? Comment cela s’inscrit pleinement dans les attaques du/des gouvernement/s contre les travailleur·euses et contre nos publics ? Comment s’organiser malgré les difficultés qui entravent la mobilisation dans notre secteur ? Comment s’inscrire dans une lutte avec les autres secteurs mobilisés ? Comment mener, ensemble, via un plan d’action commun, une lutte combative et victorieuse ? Rendez-vous ce mercredi 22 octobre à 18h au 32 rue des Palais, 1030 Schaerbeek
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |

5 novembre - 18h30 - Le DK

Commune Colère - Assemblée de Lutte

Travailleur·euses, syndiqué·es ou non, précaires, féministes, écologistes, antiracistes, étudiant·es, avec ou sans emploi, avec ou sans papiers... L’Arizona nous attaque tous·tes, nos droits, nos salaires, nos conditions de vie. Ensemble, organisons-nous et ripostons ! On fait le bilan sur la manifestation du 14 octobre, et on continue la lutte ensemble 💪 PROGRAMME ⏰ 18h00 : Ouverture des portes et accueil ⏰ 18h30 : Présentation aux nouvelles·eaux C’est la première fois que tu viens à une assemblée Commune Colère ? Alors viens à 18h30 pour qu’on te présente Commune Colère et qu’on t’explique comment se déroule l’assemblée. ⏰ 19h : Assemblée de lutte ⏰ 21h : Drink 📢 Viens, et ramène du monde !
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
PLUS D'ARTICLES - Santé / Soins
PLUS D'ARTICLES - Féminismes / Antipatriarcat
PLUS D'ARTICLES - Classisme / Lutte des classes
PLUS D'ARTICLES - Droits sociaux / Services publics
PLUS D'ARTICLES - Âgisme
PLUS D'ARTICLES - Violences policières

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info