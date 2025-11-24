stuut.info

3 jour de grèves contre l’Arizona, des blocages partout en Belgique

Médias Droits sociaux / Services publics

3 jour de grèves contre l’Arizona, des blocages partout en Belgique

Bruxelles

Les grèves du 24-25-26 s’annoncent comme une séquence politique majeure dans le mouvement social contre l’Arizona.

Liste non-exhaustive des blocages et piquets de grève qui auront lieu du 23 au 26 novembre en Belgique contre la casse-sociale de l’Arizona.

Suivez Bruxelles Dévie pour avoir des informations sur les 3 jours de grève.

N’hésitez pas à commenter les piquets, blocages et actions qui ne sont pas mentionnées dans cette vidéo.

24/11

-dès 7h : piquet devant l’hôpital Brugmann -8h : Blocage de la Luca School of Arts (Rue Palais 70, Schaerbeek) -8h : Soutien aux piquets de grève des cheminots (Rue de France 85, Saint-Gilles) -8h30 Piquet CPAS de Forest -toute la journée : Piquet de grève (ULB)

25/11

7h : Piquet des sages-femmes à l’hôpital Saint-Pierre (Rue aux laines 105) -dès 7h : piquet devant le CPAS de la ville de Bruxelles (Rue Haute 298a) -8h30 : Occupation créative de l’INSAS (Rue Thérésienne 8, 1000 Bruxelles) -10h : assemblée de la Santé en Lutte (tour des pensions) -toute la journée : Piquet de grève (ULB) -toute la journée : piquet pour l’enseignement spécialisé devant l’école Decroly (Rue du Bambou 9, 1180 Uccle) -8h : Rassemblement des profs et des élèves (Arts et Metiers)

26/11

– 7h : piquet devant le CPAS Ixelles (Chaussée de Boondael 92) – 8h piquet devant la Fédération Wallonie Bruxelles (Bvd Léopold II, 40) – dès 9h30 : Piquet sur toute la rue commerçante (Chaussée d’Ixelles) -de10h à12h Prise de parole pour soutenir le secteur associatif (Place Xavier Neujean) -de 11h a 13h : Piquet devant le centre culturel Jacques Franck (Chau. de Waterloo 94, 1060 Saint-Gilles) -13h : Blocage des commerces( Burker King chaussée d’Ixelles) -14h : la Grande Tribune du secteur culturel (Mont des Arts) -15h30 à 17h30 rassemblement de lutte de Commune Colère (Parc de la Boverie) -18 h : Accueil de la Ministre de l’Enseignement Glatigny (Palais des Congrès) -toute la journée : Occupation créative à La Cambre (Abbaye de la Cambre 15) -toute la journée : Piquet de grève (ULB)

Notes

