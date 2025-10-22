3e Procès Fictif de la 12e édition des Journées Nationales de la Prison

Performance-débat autour des réalités carcérales en Belgique
Évènement de lancement des Journées Nationales de la Prison (JNP)* 2025, à l’initiative de APO ASBL, CAAP Culture avec le soutien de l’Observatoire International des Prisons - Section belge, le Réseau RAJ, l’Ecole des Sciences Criminologiques Léon Cornil et le Centre de Recherche Pénalité Sécurité et Déviances de l’ULB.
Le procès fictif se veut performance d’un procès tel qu’il se déroule dans la vraie vie, sur base d’une histoire fictionnelle, avec comme acteurs et actrices des personnes qui exercent réellement les métiers impliqués dans le procès.
Avec la participation de : Kyle Cnudde, Sarah Durant, Gaëtan Eloy, Simon Menschaert, Sophie Morel, Harold Sax, Brecht Verbrugghe
Mise en scène : Adèle Sierra
*Portées par une série d’associations de toutes obédiences, les JNP ont pour but d’informer et de sensibiliser les citoyen·nes aux réalités du monde carcéral tout en les encourageant à la réflexion sur cette institution hors du commun, trop souvent oubliée. Concrètement, dans le cadre des Journées Nationales de la Prison, de nombreuses manifestations et événements (conférences, colloques, projections de films, expositions, ateliers de théâtre, écriture de journaux etc.) sont organisés pendant une dizaine de jours en prison et hors prison dans l’ensemble de la Belgique.
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info