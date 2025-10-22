stuut.info

3e Procès Fictif de la 12e édition des Journées Nationales de la Prison

13 novembre - 19h45 - Auditoire K ULB

Prisons / Anticarcéral

Jeudi 13 novembre 2025 19h45 - 22h30

Auditoire K - ULB

Performance-débat autour des réalités carcérales en Belgique

Évènement de lancement des Journées Nationales de la Prison (JNP)* 2025, à l’initiative de APO ASBL, CAAP Culture avec le soutien de l’Observatoire International des Prisons - Section belge, le Réseau RAJ, l’Ecole des Sciences Criminologiques Léon Cornil et le Centre de Recherche Pénalité Sécurité et Déviances de l’ULB

Le procès fictif se veut performance d’un procès tel qu’il se déroule dans la vraie vie, sur base d’une histoire fictionnelle, avec comme acteurs et actrices des personnes qui exercent réellement les métiers impliqués dans le procès.

Avec la participation de : Kyle Cnudde, Sarah Durant, Gaëtan Eloy, Simon Menschaert, Sophie Morel, Harold Sax, Brecht Verbrugghe
Mise en scène : Adèle Sierra

*Portées par une série d’associations de toutes obédiences, les JNP ont pour but d’informer et de sensibiliser les citoyen·nes aux réalités du monde carcéral tout en les encourageant à la réflexion sur cette institution hors du commun, trop souvent oubliée. Concrètement, dans le cadre des Journées Nationales de la Prison, de nombreuses manifestations et événements (conférences, colloques, projections de films, expositions, ateliers de théâtre, écriture de journaux etc.) sont organisés pendant une dizaine de jours en prison et hors prison dans l’ensemble de la Belgique.

 Auditoire K ULB

 

Par l’avenue Jeanne et le chemin Marie Popelin à 1050 Ixelles

 Auditoire K ULB

 

Par l’avenue Jeanne et le chemin Marie Popelin à 1050 Ixelles

23 octobre - 18h30 - Steki

[Atelier] AU NOM DE LACURITÉ : La prison

Premier atelier d’un cycle de 3 sur sur le thème de l’enfermement et des privations de liberté Pour ouvrir ce cycle de 3 ateliers sur le thème de l’enfermement et des privations de liberté, nous allons parler de la prison et du système carcéral. Nous nous questionnerons sur le sens et l’idéologie politique qui sous-tendent ce système justice-police-prison. Nous nous demanderons aussi comment imaginer un monde sans prison. Quelles alternatives pourrions nous construire ? L’atelier sera animé par Alicia de l’association GENEPI Belgique et Serge de 9m². Le Genepi Belgique est une association qui vise à décloisonner la prison en créant des liens entre les personnes détenues et le monde extérieur. Inspiré du mouvement français né en 1976 dans le contexte des luttes carcérales, le Genepi Belgique a vu le jour en 2019. Il agit dans deux directions principales : Actions en détention : ateliers, activités culturelles et sociales avec les personnes incarcérées. On répond à la demande des détenus. On crée, avec eux et pour eux, divers ateliers. Sensibilisation du public : interventions extérieures pour informer et faire réfléchir sur la réalité carcérale. Avant tout, le Genepi forme ses membres pour garantir des interventions respectueuses, réfléchies et engagées. Suite à la fermeture de la prison de Forest en 2022, l’Asbl 9m² s’est constituée autour d’un objectif innovant et ambitieux : récupérer les clefs de la prison de Forest pour en faire un espace citoyen, pédagogique et historique autour de la thématique des enfermements en Belgique 🎉D’octobre 2025 à juin 2026, les ateliers BlablaClasses auront pour mission de questionner le concept de sécurité et son impact politique. Nous aborderons, entre autres, les thèmes de l’enfermement, de l’autoritarisme et des violences systémiques en adoptant des points de vue féministe, anticapitaliste et décolonial. Nous nous interrogerons aussi sur la manière dont les discours sécuritaires ont parfois infusé dans les milieux associatifs et militants et nous apprendrons à les déconstruire. Pas besoin de connaître le sujet pour venir ! Nous demandons aux participant‧es de prendre part à ces ateliers dans une posture d’humilité, ouverte à la remise en question de leurs potentiels privilèges. Informations pratiques : 📅Jeudi 23 octobre 2025 de 18h30 à 21h (accueil de 18h à 18h30) 📍Le Steki (rue Gustave Defnet, 4-6 – 1060 Saint-Gilles) 🚊Arrêt Bethléem à 170 m (tram 81), arrêt Porte de Hal à 750 m (tram 3 et 4, bus 48 et 52) 💶Événement gratuit, inscription recommandée 🚾Accès PMR via une rampe de 20% et assises sans accoudoir, toilettes non accessibles PMR. Pas de parking. 🍿Quelques boissons (non alcoolisées) sont disponibles sur place (en cash uniquement) et vous pouvez également apporter de quoi grignoter. ℹ️Pour tout besoin spécifique, contactez-nous.
Bruxelles Bruxelles | Contrôle social / Répression |

13 novembre - 18h00 - Le steki

AU NOM DE LACURITÉ BlablaClasses n°2 : Les centres fermés

🔶 13/11 AU NOM DE LA SÉCURITÉ BlablaClasses n°2 : Les centres fermés🔶 Pour continuer ce premier cycle de 3 ateliers sur le thème de l’enfermement et des privations de liberté, nous allons parler des centres fermés, qui sont les centres de détention administrative pour personnes sans-papiers en Belgique. Nous nous questionnerons sur l’existence des centres fermés et les conditions de détention des personnes qui y sont détenues. Nous nous interrogerons sur le rôle des frontières, du système de papiers et de la détention administrative dans les politiques migratoires actuelles. Nous parlerons de comment envisager un monde sans tout cela. 📢 Getting the Voice Out est un collectif militant et autogéré qui lutte contre l’enfermement des personnes sans-papiers détenues dans les centres fermés. Iels font sortir au-delà des murs les voix des personnes auxquelles l’État belge refuse de donner un titre de séjour, des personnes que l’Office des étrangers enferme en attendant de les déporter dans leur pays d’origine. Getting the Voice Out se bat pour un monde sans frontières et sans prisons, pour que chacun·e soit libre de vivre, circuler et s’installer où iel le souhaite. ✊🔊 www.gettingthevoiceout.org 📣 D’octobre 2025 à juin 2026, les ateliers BlablaClasses auront pour mission de questionner le concept de sécurité et son impact politique. Nous aborderons, entre autres, les thèmes de l’enfermement, de l’autoritarisme et des violences systémiques en adoptant des points de vue féministe, anticapitaliste et décolonial. Nous nous interrogerons aussi sur la manière dont les discours sécuritaires ont parfois infusé dans les milieux associatifs et militants et nous apprendrons à les déconstruire. Pas besoin de connaître le sujet pour venir ! Nous demandons aux participant‧es de prendre part à ces ateliers dans une posture d’humilité, ouverte à la remise en question de leurs potentiels privilèges. Informations pratiques : 📅 Jeudi 13 novembre 2025 de 18h30 à 21h (accueil de 18h à 18h30) 📍 Le Steki (rue Gustave Defnet, 4-6 – 1060 Saint-Gilles) 🚊 Arrêt Bethléem à 170 m (tram 81), arrêt Porte de Hal à 750 m (tram 3 et 4, bus 48 et 52) 💲 Événement gratuit, inscription recommandée https://framaforms.org/au-nom-de-la-securite-blablaclasses-ndeg2-les-centres-fermes-1760702072 ♿ Accès PMR via une rampe de 20% et assises sans accoudoir, toilettes non accessibles PMR. Pas de parking. 🍿 Quelques boissons (non alcoolisées) sont disponibles sur place (en cash uniquement) et vous pouvez également apporter de quoi grignoter. 💬 Pour tout besoin spécifique, contactez-nous.
Bruxelles Bruxelles | Racismes / Colonialismes |

20 novembre - 19h00 - Le Centr’Al

[Entretien] L’extrême droite est-elle soluble dans l’abolitionnisme pénal ?

Entretien entre Gwenola Ricordeau et Philippe Hensmans sur la portée sociétale de l’abolitionnisme pénal Entretien entre : Gwenola Ricordeau sociologue, féministe et militante pour l’abolition du système pénal. Docteure en sociologie (Université Paris IV – Sorbonne, 2005), elle a enseigné entre 2009 et 2017 à l’Université de Lille 1 comme maîtresse de conférences, avant de rejoindre la California State University, Chico (États-Unis), où elle a été professeure assistante, puis professeure associée en justice criminelle, jusqu’à sa démission en 2025. Ses premiers travaux ont porté sur les proches des personnes incarcérées, ainsi que sur le genre et les sexualités en prison. Elle oriente ensuite ses recherches vers les formes de contestation du système carcéral et l’abolitionnisme pénal. Plus récemment, elle explore la manière dont le système pénal est représenté et mis en récit à travers la culture populaire, en particulier le cinéma, les musées ou encore les dispositifs de patrimonialisation. Elle a également mené des recherches sur les migrations par le mariage, les rapports sociaux de sexe et les mouvements sociaux aux Philippines, avec un intérêt particulier pour les mobilisations féministes. https://gwenolaricordeau.com Dernières publications : La cabane des enfants qui n’aimaient pas les punitions (éd. 7/7, 2025) Petit dictionnaire des idées chics en matière de justice (Atelier Téméraire, 2024) Brique par brique. Une histoire de l’abolitionnisme pénal (Lux, 2024, avec Joël Charbit et Shaïn Morisse) 1312 raisons d’abolir la police (Lux, 2023) Crimes et peines (Grévis, 2021) Pour elles toutes. Femmes contre la prison (Lux, 2019) – trad. it. : Per tutte quante. Donne contro la prigione (Armando Editore, 2022) – trad. angl. : Free Them All : A Feminist Call to Abolish the Prison System (Verso, 2023) ET Philippe Hensmans est l’ancien directeur général de la section belge francophone d’Amnesty International. Licencié en sociologie de l’UCLouvain Militant pour les droits humains. Aujourd’hui consultant en communication, gestion de projet, intelligence artificielle, chroniqueur ad intérim à la RTBF et débatteur régulier sur des médias audiovisuels. https://k1m.be L’entretien durera une heure et sera suivi d’un échange avec la salle à l’issue duquel un drink sera servi.
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Contrôle social / Répression

Une militante allemande en centre fermé depuis le 14 octobre

L’activiste a été arrêtée avec cinq autres personnes par la police bruxelloise près de la place Sainte-Catherine à 7h30 le 14 octobre, jour de la Journée nationale d’action à Bruxelles. Au cours de l’intervention, la police a trouvé du sérum physiologique, des lunettes de natation et de ski ainsi que du matériel médical dans les sacs à dos des militants, bref du matériel destiné à se protéger contre la police. Le groupe a refusé de s’identifier et a été arrêté à titre préventif. Les personnes ont finalement cédé et ont accepté de se faire identifier, mais la police a refusé de vérifier leur identité et les a ensuite transférés vers les centres de détention de Bruges et de Holsbeek (un centre fermé pour femmes sans-papiers, photo). Elles ont été détenues illégalement pendant environ 40 heures au total (une détention administrative ne peut durer que 12 heures), la police les traitant comme s’ils étaient des sans-papiers ne bénéficiant pas de la citoyenneté belge ou européenne. Depuis, cinq personnes ont quitté le centre fermé. Une personne de nationalité allemande, et qui a pourtant transmis la copie de son passeport aux autorités, reste détenue au centre de Holsbeek. “Si vous êtes arrêté et que vous ne pouvez pas présenter de pièce d’identité valide à ce moment-là, ou si vous refusez de le faire, nous partons du principe que vous vous trouvez en situation irrégulière et nous pouvons alors décider de vous placer en détention”, a fait valoir l’Office des étrangers.
Belgique Belgique |
