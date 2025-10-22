3e Procès Fictif de la 12e édition des Journées Nationales de la Prison

23 octobre - 18h30 - Steki

[Atelier] AU NOM DE LA SÉ CURIT É : La prison

Premier atelier d’un cycle de 3 sur sur le thème de l’enfermement et des privations de liberté Pour ouvrir ce cycle de 3 ateliers sur le thème de l’enfermement et des privations de liberté, nous allons parler de la prison et du système carcéral. Nous nous questionnerons sur le sens et l’idéologie politique qui sous-tendent ce système justice-police-prison. Nous nous demanderons aussi comment imaginer un monde sans prison. Quelles alternatives pourrions nous construire ? L’atelier sera animé par Alicia de l’association GENEPI Belgique et Serge de 9m². Le Genepi Belgique est une association qui vise à décloisonner la prison en créant des liens entre les personnes détenues et le monde extérieur. Inspiré du mouvement français né en 1976 dans le contexte des luttes carcérales, le Genepi Belgique a vu le jour en 2019. Il agit dans deux directions principales : Actions en détention : ateliers, activités culturelles et sociales avec les personnes incarcérées. On répond à la demande des détenus. On crée, avec eux et pour eux, divers ateliers. Sensibilisation du public : interventions extérieures pour informer et faire réfléchir sur la réalité carcérale. Avant tout, le Genepi forme ses membres pour garantir des interventions respectueuses, réfléchies et engagées. Suite à la fermeture de la prison de Forest en 2022, l’Asbl 9m² s’est constituée autour d’un objectif innovant et ambitieux : récupérer les clefs de la prison de Forest pour en faire un espace citoyen, pédagogique et historique autour de la thématique des enfermements en Belgique 🎉D’octobre 2025 à juin 2026, les ateliers BlablaClasses auront pour mission de questionner le concept de sécurité et son impact politique. Nous aborderons, entre autres, les thèmes de l’enfermement, de l’autoritarisme et des violences systémiques en adoptant des points de vue féministe, anticapitaliste et décolonial. Nous nous interrogerons aussi sur la manière dont les discours sécuritaires ont parfois infusé dans les milieux associatifs et militants et nous apprendrons à les déconstruire. Pas besoin de connaître le sujet pour venir ! Nous demandons aux participant‧es de prendre part à ces ateliers dans une posture d’humilité, ouverte à la remise en question de leurs potentiels privilèges. Informations pratiques : 📅Jeudi 23 octobre 2025 de 18h30 à 21h (accueil de 18h à 18h30) 📍Le Steki (rue Gustave Defnet, 4-6 – 1060 Saint-Gilles) 🚊Arrêt Bethléem à 170 m (tram 81), arrêt Porte de Hal à 750 m (tram 3 et 4, bus 48 et 52) 💶Événement gratuit, inscription recommandée 🚾Accès PMR via une rampe de 20% et assises sans accoudoir, toilettes non accessibles PMR. Pas de parking. 🍿Quelques boissons (non alcoolisées) sont disponibles sur place (en cash uniquement) et vous pouvez également apporter de quoi grignoter. ℹ️Pour tout besoin spécifique, contactez-nous.