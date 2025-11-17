A Fidai Film

Ça commence par la mer et ses vagues qui s’enroulent jusqu’à la terre. On reconnaît la tour de l’horloge du port de Jaffa, des rues animées, de nombreuses échoppes, la façade moderne du « Journal palestinien ». Nous sommes bien avant la création d’Israël, du temps certainement où les frères Lumière ont ramené les premières images de Jérusalem. À nous de décider, car Kamal Aljafari, dans un acte qu’il qualifie de sabotage cinématographique, rature au stylet rouge toutes les indications pédagogiques inscrites dans ces vues d’un autre temps. Dès les premières secondes, cet essai fascinant dévoile un mode d’utilisation de l’archive loin d’une grammaire illustrative. Il crée une narration puissante et révélatrice, où les archives fonctionnent comme des objets autonomes et s’imbriquent par flux, vide et aspiration. L’effet est vertigineux. L’effet est vertigineux. Une méditation sur l’histoire de la Palestine, composée par des archives volées à Beyrouth en 1982 par l’armée et conservées aujourd’hui encore par le ministère de la Défense israélien.

Le 20.11 à 20:00, la projection sera précédée par le court métrage « The Key (Al-Muftâh) » et une lecture de poésie de et par Ramzi Salem.