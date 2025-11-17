stuut.info

20 novembre - 20h00 - Cinéma Nova

Guerre / Antimilitarisme Résistances et solidarités internationales Arts / Créations Palestine

Focus Kamal Aljafari. Dans le cadre de la programmation sur les archives audiovisuelles palestiniennes.

Bruxelles | sur https://stuut.info

Ça commence par la mer et ses vagues qui s’enroulent jusqu’à la terre. On reconnaît la tour de l’horloge du port de Jaffa, des rues animées, de nombreuses échoppes, la façade moderne du « Journal palestinien ». Nous sommes bien avant la création d’Israël, du temps certainement où les frères Lumière ont ramené les premières images de Jérusalem. À nous de décider, car Kamal Aljafari, dans un acte qu’il qualifie de sabotage cinématographique, rature au stylet rouge toutes les indications pédagogiques inscrites dans ces vues d’un autre temps. Dès les premières secondes, cet essai fascinant dévoile un mode d’utilisation de l’archive loin d’une grammaire illustrative. Il crée une narration puissante et révélatrice, où les archives fonctionnent comme des objets autonomes et s’imbriquent par flux, vide et aspiration. L’effet est vertigineux. L’effet est vertigineux. Une méditation sur l’histoire de la Palestine, composée par des archives volées à Beyrouth en 1982 par l’armée et conservées aujourd’hui encore par le ministère de la Défense israélien.

Le 20.11 à 20:00, la projection sera précédée par le court métrage « The Key (Al-Muftâh) » et une lecture de poésie de et par Ramzi Salem.

Voir en ligne : https://www.nova-cinema.org/prog/2025/204-palestinian-archives/focus-kamal-aljafari/article/a-fidai-film

 jeudi 20 novembre 2025  20h00 - 20h00 iCal
 jeudi 20 novembre 2025
20h00 - 20h00 iCal
 Cinéma Nova,

 

3, rue d’Arenbergstraat 1000 BXXL

 jeudi 27 novembre 2025  21h30 - 21h30 iCal
 jeudi 27 novembre 2025
21h30 - 21h30 iCal
 Cinéma Nova,

 

3, rue d’Arenbergstraat 1000 BXXL

 dimanche 7 décembre 2025  21h00 - 21h00 iCal
 dimanche 7 décembre 2025
21h00 - 21h00 iCal
 Cinéma Nova,

 

3, rue d’Arenbergstraat 1000 BXXL

 vendredi 19 décembre 2025  20h00 - 20h00 iCal
 vendredi 19 décembre 2025
20h00 - 20h00 iCal
 Cinéma Nova,

 

Rue d’Arenbergstraat 1000 BXXL

22 novembre - 20h30 - Cinéma Nova

Le conflit Israël - Palestine à l’écran

Conférence de François Dubuisson (ULB) - Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » De la création d’Israël jusqu’à aujourd’hui, le conflit israélo-palestinien a inspiré une filmographie particulièrement abondante, qui permet d’en retracer les principaux événements historiques et d’en explorer de nombreuses facettes : les guerres, l’exil, la vie sous occupation, les frontières, le processus de paix et ses impasses mais aussi les questionnements propres à chaque société. François Dubuisson, chercheur au Centre de droit international (Université libre de Bruxelles), est aussi un grand cinéphile. Il développe des recherches sur les liens entre pop culture et droit international et a publié plusieurs articles consacrés aux représentations du conflit à l’écran. À partir de nombreux extraits de séries et de films palestiniens, arabes, israéliens, hollywoodiens et européens, il mettra en lumière la bataille entre récits dominants et voix alternatives, et montrera comment la fiction audiovisuelle est devenue un véritable terrain de lutte symbolique. En français.
Bruxelles

23 novembre - 17h00 - Cinéma Nova

Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » Matériaux télévisés bruts passionnants, sans référence sinon leur fiche technique et leur date, les émissions musicales, ethnographiques, politiques et d’actualités de guerre se succèdent avec pour seul fil conducteur la chronologie. Si au début, il n’est pas même question de Palestiniens, comme s’ils n’existaient pas, au fil du temps, de manière évidente, les points de vues se transforment. « Les archives ne nous montrent pas forcément ce qu’il s’est réellement passé, elles disent plutôt comment les choses ont été racontées. » La télévision suédoise de 1958 à 1989 a scruté consciencieusement cette région du monde et a constitué une archive unique qu’exploite ici très sobrement Göran Hugo Olsson, un réalisateur chevronné qui sait faire parler les images. Ainsi, on chemine dans l’histoire de la région en tissant des liens qui permettent de mieux comprendre le présent dramatique de la Palestine. Polarise Nordic Film Nights est heureux de s’associer au Nova pour présenter ce documentaire. Le regard à travers les archives nous confronte à la question de la mémoire historique qui reste aujourd’hui plus cruciale que jamais, surtout lorsque les acteurs occidentaux continuent à imposer leur version du récit Israël-Palestine.
Bruxelles

22 novembre - 18h00 - Cinéma Nova

Perpetual Recurrences (An Exercise in Film Programming)

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » Tissant entre eux une vingtaine de documents audiovisuels, le film de Reem Shilleh revient sur quatre décennies d’images tournées en Palestine ou à propos de la Palestine. Allemands, italiens, français, japonais, la plupart de ces films sont réalisés dans le cadre des luttes anti impérialistes des années 70, révolutionnaires et engagées autour de l’émancipation des peuples. Chercheuse, artiste et curatrice, la réalisatrice a longuement travaillé sur le matériel audiovisuel autour de la Palestine. Les motifs les plus récurrents qu’elle y a découvert, la salle de classe, les camps d’entraînements, les chants et les danses, les routes et les dédales, elle les a cousus ici pour les faire dialoguer et travailler ensemble. Et s’ils sont omniprésents dans les films sur la Palestine, c’est peut-être aussi qu’ils sont à la fois le coeur et l’horizon de ces luttes de libération que la Palestine incarne et vit dans sa chair depuis des décennies. Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice Reem Shilleh
Bruxelles
