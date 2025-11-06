[projection] À NOTRE SANTÉ

À NOTRE SANTÉ
Tamara Pierno, Verónica Ortiz, Marinette Mormont, Soraya Soussi
Face aux violences médicales, Victoriae, Sarah et Sophie s’évertuent à faire bouger les lignes. Actions communautaires, ateliers d’autodéfense ou dénonciation des discriminations : elles explorent d’autres manières de prendre soin et luttent en faveur d’une santé globale, respectueuse et inclusive pour toutes les femmes*.
Dans le sillage de Pas sans elles, premier film de ce groupe de réalisatrices, A notre santé (54 minutes) propose d’accueillir les récits de ces femmes qui subissent ces violences de plein fouet en raison de leur poids, leur couleur de peau, leur identité de genre ou encore des stigmates associés aux personnes sans chez-soi ou usagères de substances psycho-actives. Ce film est une invitation à nous unir dans le combat pour le droit à la santé pour toutes* et à participer à la quête de pratiques de soins alternatives.
Le film est disponible en français avec sous-titres sourds et malentendants (SME)
Avant première : Jeudi 4 décembre 2025 à 18h30 au cinéma Vendôme — chaussée de Wavre 18, 1050 Bruxelles (réservation souhaitée)
Entrée prix libre
le film sera également projeté au Centre Culturel de Jette le 30/01/26 à 13h30 et à 19h, suivi d’un échange avec les protagonistes du film.
Pour organiser une projection, vous pouvez adresser une demande à l’adresse diffusion@zintv.org
- Réalisatrices : Tamara Pierno, Verónica Ortiz, Marinette Mormont, Soraya Soussi
- Avec la participation de : Sarah Tshinguta Mussenge, Sophie Godenne, Victoriæ Pildaer
- Image : Tamara Pierno, Verónica Ortiz
- Son : Tamara Pierno, Verónica Ortiz, Marinette Mormont, Soraya Soussi
- Montage : Nina Alexandraki, Valentin Fayet
- Montage son et Mixage : Lola Ciosek
- Musique : Thomas Michel
- Etalonnage : Arshia Davari
- Une production ZIN TV
- Avec le soutien du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info