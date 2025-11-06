stuut.info

A mes pairs barbares,

Racismes / Colonialismes Féminismes / Antipatriarcat

A mes pairs barbares,

A manger les enrobages de non-monogamie éthique et autres sur les sites de rencontre et dans les interactions quotidiennes avec des ami.es, enrobages, pour partie libérateurs des suaves saveurs de l’horizontalité et libération des genres mais, pour partie, et je gage plus grande, motif d’un maintien dans un état dominé des corps de femmes, la digestion impossible de mon estomac ancestral ne pouvait que déboucher sur la gerbe phrastique que j’expose ici. La voici agencée au mieux. En clair, petites observations analytiques en prose sur les (affichages de) nouvelles façons de relationner : situationship, non-monogamie, etc.

A mes pairs barbares,

Notre domination (entre autres) : celle-là dont nous escomptons soutirer les bénéfices affectifs et sexuels propres à garantir l’épanouissement de l’Homme Accompli Universel

Mais, de bonne grâce chers barbares,

Gardons-nous de lorgner en Benoit l’avant-garde self-qualifié allié des Lucien, Eugerrand, et cie.

Qui par le miracle de la rencontre d’une écoute religieuse de podcasts (tout à fait excellents du reste), de lectures classiques du féminisme à la recherche furieuse de la combinatoire propre à désamorcer dans l’acte de séduction les lignes de défense féministes

  • et ça n’est pas systématique, s’entend, merci. -

Manifestent rien que l’homologie d’un état soit disant dépassé : du réchauffé de mauvais goût après transport par avion et.ou ferry

Car dans l’explicitation pontificale de nouvelles façons de relationner

Dans les prédicats d’éthique éthiquettés d’où tiquent les tics d’un cantique adressée par leur queues

Dans la fausse mise à l’équivalence des places par l’énoncé fallacieux du même au même qui,

Passé au tamis d’une ingénierie de la novlangue,

Innerve par la presse et les publications bourgeoises de la droite chaussée gauchement,

Là, juste à cet endroit,

Loge le murmure du sauvage à qui tend l’oreille aux statistiques sérieuses et à l’hétérophénoménologie

Une franche rigolade immédiatement suivie d’une déprime généralisée et, dira le masculin barbare égoïstement, la rage.

Car dans la libre contractualisation des partis, antichambre du désormais lieu sacré du couple fier héritier du sacré mariage d’antan

Dans cet espace-temps indéterminé d’une géographie sociale franchement bien située

D’où la textualité des choses est suspendue dans la clause a-situationnelle d’interdiction aux codicilles à rendre fou tout ethnométhodologiste

S’y retrouvent ni plus ni moins que les mêmes schèmes dénoncés dans ce qui semble de mauvais goût pour le civilisé masculin

Coloniser et maintenir l’emprise sur les corps féminins, alors sous les essences d’espèce de distribution des rôles de genre,

Désormais dans le silence abominable du grondement des pulsions sexuels tues par l’agitation d’un diplôme universitaire « feminism 101 ».

Rendu à conclure - en statistiques, s’entend toujours, merci :

Tout cet effort non pas dans la perspective émancipatrice, mais dans le malin dessein de rapatrier des corps des périphéries sociales au centre

Rien de neuf sous le soleil disait le Juif Philosophe en somme : effort pour persévérer dans son être

Son être d’Homme Dominant²

Et du même coup d’exclure les autres ou de les chaîner plus encore aux lieux de servilité multiples

Au vrai, lorgnons camarade - réflexivement - sur Lucien, etc. pour construire nos propres voies par lesquels nous déprendre en bonnes parts de notre emprise

Traçant les routes sinueuses dans une exploration tous azimuts de la défection salutaire vers l’horizon d’une fin à une domination sans fin

Joignant aux conquis propres et créditables aux comptes de Lucien, etc. une esthétique propre à un projet de transformation politique

Offrant au(x) genre(s) dominé(e)s quelques humbles perspectives de vue propres à compléter leur outillage

Mais que seul le Barbare engoncé dans son rapport brutal à la Nature et porté au lointain de la civilisation pouvait voir.

