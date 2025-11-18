À qui la nuit ? À nous la nuit !

Tout en rappelant que le lieu principal des violences sexuelles est privé, les collectifs ayant pris la parole avant le début de la marche demande souhaitaient inclure les lieux publics dans la lutte contre les violences et discriminations envers les minorités de genre et de race, tout en questionnant la structure actuelle des villes, fondamentalement patriarcales, coloniales et validistes.

Les presque 300 personnes présentes ont d’abord marché dans le bois de la Cambre, avant de traverser le campus de l’ULB du Solbosch. La marche s’est terminée dans le quartier du cimetière d’Ixelles. Le choix de ce parcours a été motivé par les nombreuses agressions, violences et discriminations commises dans ces lieux, tout en voulant rendre hommage aux mouvements Reclaim the Night ou Balance ton bar.

Pour cette première édition, les organisateur•ices ont également tenu à rappeler leur soutien au mouvement social prévu du 23 au 26 novembre, en appelant à rejoindre la manifestation nationale contre les violences sexistes et sexuelles du 23 novembre, puis les grèves des 24, 25 et 26 novembre contre le gouvernement Arizona.

Source : Irruption