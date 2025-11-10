stuut.info

ANATOMIE DE LA RIPOSTE

27 novembre - 18h30 - MAISON STEPMAN

ANATOMIE DE LA RIPOSTE

Féminismes / Antipatriarcat Éducation populaire / Partage de savoirs Boîte à outils Arts / Créations

Laurence Rosier, linguiste, professeure à l'ULB et autrice passionnée, propose une performance originale autour de son dernier ouvrage : La Riposte (Éd. Les Liens qui Libèrent).

Dans ce livre percutant et salutaire, elle s'intéresse aux mille et une manières de répondre : à une insulte, à une attaque sexiste, raciste ou homophobe, à une injustice ou à un abus de pouvoir. Elle y explore l'art de la répartie, la puissance du langage, mais aussi le silence stratégique, l'humour, l'ironie et la subversion comme formes de résistance. Nourri d'exemples historiques, littéraires et contemporains, La Riposte est un manuel de survie langagière autant qu'un manifeste pour la dignité et l'intelligence collective.

À travers une performance vivante et mordante, Laurence Rosier nous fera entendre les voix de celles et ceux qui savent dire non, qui se lèvent, qui répliquent.

DATE ET HORAIRE : jeu 27.11.25 | 18h30
ADRESSE : Maison Stepman | Bd Léopold II, 250 - 1081 Koekelberg
TARIF 5 € (boisson et praline offerte)
INFO 02 469 26 75 | info@archipel19.be
ANATOMIE DE LA RIPOSTE

 jeudi 27 novembre 2025  18h30 - 20h30
 jeudi 27 novembre 2025
18h30 - 20h30
  MAISON STEPMAN

 

Bd Léopold II, 250 - 1081 Koekelberg

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

18 novembre - journée - Partout

Campagne de mails contre la culture de l'inceste

Le 18 novembre, c'est la Journée internationale contre les violences sexuelles faites aux enfants. À cette occasion, nous, collectives militant·es féministes, lançons une campagne de mails massive à destination du Délégué Général aux droits de l'enfant, du Service de Protection de la Jeunesse et de l'ONE pour que l'inceste soit enfin à l'agenda politique et social. On a besoin de vous pour qu'iels soient inondé·es de mails ! Nos revendications sont expliquées dans l'article ci-dessous. Toutes les infos pratiques pour participer à la campagne de mails sont disponibles ici :-) : https://mensuel.framapad.org/p/carte-blanche-inceste-ahse?lang=fr Et n'hésitez pas aussi à partager ce post : https://www.instagram.com/p/DQ4IulJDUQH/ Merci ! Briser le silence : mettre l'inceste à l'agenda politique et social À l'occasion de la Journée mondiale contre les violences sexuelles faites aux enfants du 18 novembre, nous, collectives militant·es féministes, exigeons que nos responsables politiques, et la société tout entière agissent enfin contre l'inceste et dénonçons les manquements persistants dans la protection des enfants face aux violences sexuelles. Il est plus qu'urgent de mettre l'inceste à l'agenda politique et social. L'inceste est au centre de notre société, il la structure, et constitue de fait un outil majeur du patriarcat. Il est pratiqué par celleux occupant une position dominante en raison de leur genre ou de leur âge. L'inceste est un acte de domination. En Belgique, 84% des viols recensés concernent des victimes mineures, qui surviennent, dans la majorité des cas dans le cercle familial [1]. En France, des études sur l'inceste ont évalué à 11% la part de la population française ayant été victime d'inceste, soit trois enfants par classe [2]. Nous savons cependant que ces chiffres sont bien inférieurs à la réalité. L'inceste repose sur un système de silenciation extrêmement bien ficelé que la famille et notre société permet et entretient. Il est ainsi à l'image même de notre société et du modèle familial occidental : structurel et s'appuyant sur un système de domination. Une domination des enfants par les adultes (renforcée par les autres dominations qui régissent notre société, à savoir la classe, la race, le validisme ou encore le genre...). L'inceste ne relève donc pas de l'intime, mais du politique, il est culturel, et à ce titre, nous sommes tous·tes concerné·es. L'inceste est traumatique. Les personnes incestées développent des mécanismes de survie tels que l'amnésie traumatique et la dissociation, afin de survivre au stress et au traumatisme engendrés par l'inceste ainsi que les contextes incestuels. Ses conséquences sur la santé physique et psychique sont nombreuses et complexes. D'après la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), trois victimes sur 10 ont déjà fait une ou plusieurs tentatives de suicide au cours de leur vie [3]. L'inceste porte...
Belgique Belgique | Santé / Soins |
Santé / Soins

Racisme : Une femme enceinte belgo-marocaine abandonnée à l'hôpital et arrêtée en pleine fausse couche à Bruxelles

Analyse d'un traitement symptomatique du racisme structurel dans les services de soins et de santé La nuit du 13 octobre, une femme non blanche qui était enceinte s'est vue refuser les soins dans un hôpital, transférer vers un commissariat et arrêter, humiliée et insultée, tout cela car ses symptômes n'ont pas été pris au sérieux par le personnel hospitalier. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 2025, une femme s'est présentée aux urgences de l'hôpital UZ Jette, vers 5h30 du matin, avec de douleurs intenses et saignant abondamment. Selon son avocate, Me Selma Benkhelifa, le médecin de garde lui aurait demandé si elle parlait néerlandais. Après avoir répondu qu'elle ne parlait que français, elle aurait reçu une simple prise de tension et un antidouleur, avant d'être redirigée vers la sortie sans examen approfondi. Ce alors, qu'elle saignait, alors qu'elle souffrait, alors qu'elle faisait une fausse couche. La patiente insiste pour être examinée par un autre médecin. Le praticien appelle alors la sécurité, puis la police, affirmant qu'elle n'est pas enceinte et qu'elle s'est déjà présentée dans d'autres hôpitaux. Des allégations contestées par l'avocate. Les policiers expulsent alors la femme de l'hôpital. Elle se retrouve allongée au sol, en pleine hémorragie. Une passante tente de lui porter secours. Les policiers reviennent et procèdent à son arrestation administrative. Emmenée au commissariat de Molenbeek, la femme est placée en cellule malgré son état de santé. Elle a été enfermée dans une cellule alors qu'elle continue de saigner. D'après le récit rapporté par son avocate, elle aurait été insultée à plusieurs reprises par des policiers. « Ferme ta gueule, sale chienne« , lui ont lancé des agents de police. Quand elle montre qu'elle saigne toujours, une policière répond avec mépris : « Ferme ta gueule, je ne suis pas médecin. » quand elle commence à saigner sur une chaise, on lui demande de nettoyer elle-même avec son manteau. Après le changement d'équipe, une policière prend conscience de la gravité de la situation et alerte les secours. La femme est alors transportée en ambulance à l'hôpital Ste-Anne St-Remi, où elle reçoit enfin des soins et le rapport médical confirme qu'elle a fait une fausse couche. Le « syndrome méditerranéen » Cette tragédie n'est pas un accident. Elle est le produit d'un système raciste, qui place systématiquement les personnes non blanches comme des suspects, même lorsqu'elles ne demandent qu'avoir accès à des soins vitaux. Me Selma Benkhelifa, l'avocate de la victime, pointe du doigt le « syndrome méditerranéen », un concept selon lequel les patient.es d'origine méditerranéenne ou racisé.es exagéreraient leur douleur, seraient trop expressifs, trop émotifs, pas assez stoïques. Une étude publiée dans l'European Journal of Emergency, auprès du personnel médical urgentiste en Belgique, en France, en Suisse et à Monaco révèle qu'il vaut mieux être un homme qu'une femme, et une personne...
Bruxelles Bruxelles |

15 novembre - 19h00 - Rassemblement au rond-point à l'entrée Nord du Bois de la Cambre

Marche nocturne : A qui la nuit ? A nous la nuit !

Reapproprions-nous l'espace publique et luttons ensemble contre les violences de genre [FR] **A qui la nuit ? A nous la nuit.** Incendiarie et Urbanistas Brussels avec Collectif 8 maars, Cercle féministe de l'ULB, Les Sousentendues et Dyke* March Brussels (avec le support du Collectif Ruelles) appellent toutes les personnes révoltées par les violences de genre à se rassembler et marcher ensemble. Nous prenons la rue, nous prenons la nuit. ✊💜 ⚠️ Marche Autorisée 💸 gratuit 📅 **Samedi 15 novembre** 📍 **Rassemblement dès 19h au rond-point à l'entrée Nord du Bois de la Cambre (535, Av. Louise, 1000, Bxl)** 🕒 Discours FR, EN, IT - 19h10–19h30, interpretation LSFB incertaine à ce jour. 🚶‍♀️ Départ de la marche à 19h30 — fin vers 21h 🎊 **After Party au Crazy Circle (22h–3h)** Rejoignez-nous. Ensemble, faisons de la nuit un espace sûr, libre et solidaire. 🌙✨ [EN] **Whose night ? Our night.** Incendiarie and Urbanistas Brussels with Collectif 8 maars, Cercle féministe de l'ULB, Les Sousentendues and Dyke* March Brussels (with support from Collectif Ruelles) invite everyone to rise up against gender-based violence to take the streets and reclaim the night. We walk, we shout, we refuse silence. ✊💜 ⚠️ This march is authorised 💸 free 📅 **Saturday, November 15** 📍 **Gathering from 7PM roundabout at the north entrance to Bois de la Cambre (535, Av. Louise, 1000, Bxl)** 🕒 Speeches FR, EN, IT 7:10–7:30PM, LSFB interpretation incertain. 🚶‍♀️ March 7:30–9PM (approx.) 🎊 **After Party @ Crazy Circle (10PM–3AM)** Join us. Together, we make the night ours — safe, fierce, and free. 🌙🔥
Bruxelles Bruxelles | Féminismes / Antipatriarcat |
