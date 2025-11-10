ANATOMIE DE LA RIPOSTE

Dans ce livre percutant et salutaire, elle s’intéresse aux mille et une manières de répondre : à une insulte, à une attaque sexiste, raciste ou homophobe, à une injustice ou à un abus de pouvoir. Elle y explore l’art de la répartie, la puissance du langage, mais aussi le silence stratégique, l’humour, l’ironie et la subversion comme formes de résistance. Nourri d’exemples historiques, littéraires et contemporains, La Riposte est un manuel de survie langagière autant qu’un manifeste pour la dignité et l’intelligence collective.
À travers une performance vivante et mordante, Laurence Rosier nous fera entendre les voix de celles et ceux qui savent dire non, qui se lèvent, qui répliquent.
DATE ET HORAIRE : jeu 27.11.25 | 18h30
ADRESSE : Maison Stepman | Bd Léopold II, 250 - 1081 Koekelberg
TARIF 5 € (boisson et praline offerte)
INFO 02 469 26 75 | info@archipel19.be
RÉSERVATION Via l’onglet « Ticket » sur la page de l’événement sur le site internet
