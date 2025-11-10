ANATOMIE DE LA RIPOSTE

18 novembre - journée - Partout

Campagne de mails contre la culture de l’inceste

Le 18 novembre, c’est la Journée internationale contre les violences sexuelles faites aux enfants. À cette occasion, nous, collectives militant·es féministes, lançons une campagne de mails massive à destination du Délégué Général aux droits de l’enfant, du Service de Protection de la Jeunesse et de l’ONE pour que l’inceste soit enfin à l’agenda politique et social. On a besoin de vous pour qu’iels soient inondé·es de mails ! Nos revendications sont expliquées dans l’article ci-dessous. Toutes les infos pratiques pour participer à la campagne de mails sont disponibles ici :-) : https://mensuel.framapad.org/p/carte-blanche-inceste-ahse?lang=fr Et n’hésitez pas aussi à partager ce post : https://www.instagram.com/p/DQ4IulJDUQH/ Merci ! Briser le silence : mettre l’inceste à l’agenda politique et social À l’occasion de la Journée mondiale contre les violences sexuelles faites aux enfants du 18 novembre, nous, collectives militant·es féministes, exigeons que nos responsables politiques, et la société tout entière agissent enfin contre l’inceste et dénonçons les manquements persistants dans la protection des enfants face aux violences sexuelles. Il est plus qu’urgent de mettre l’inceste à l’agenda politique et social. L’inceste est au centre de notre société, il la structure, et constitue de fait un outil majeur du patriarcat. Il est pratiqué par celleux occupant une position dominante en raison de leur genre ou de leur âge. L’inceste est un acte de domination. En Belgique, 84% des viols recensés concernent des victimes mineures, qui surviennent, dans la majorité des cas dans le cercle familial [1]. En France, des études sur l’inceste ont évalué à 11% la part de la population française ayant été victime d’inceste, soit trois enfants par classe [2]. Nous savons cependant que ces chiffres sont bien inférieurs à la réalité. L’inceste repose sur un système de silenciation extrêmement bien ficelé que la famille et notre société permet et entretient. Il est ainsi à l’image même de notre société et du modèle familial occidental : structurel et s’appuyant sur un système de domination. Une domination des enfants par les adultes (renforcée par les autres dominations qui régissent notre société, à savoir la classe, la race, le validisme ou encore le genre...). L’inceste ne relève donc pas de l’intime, mais du politique, il est culturel, et à ce titre, nous sommes tous·tes concerné·es. L’inceste est traumatique. Les personnes incestées développent des mécanismes de survie tels que l’amnésie traumatique et la dissociation, afin de survivre au stress et au traumatisme engendrés par l’inceste ainsi que les contextes incestuels. Ses conséquences sur la santé physique et psychique sont nombreuses et complexes. D’après la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), trois victimes sur 10 ont déjà fait une ou plusieurs tentatives de suicide au cours de leur vie [3]. L’inceste porte...