ARIZONA : REFORME DES PENSIONS, TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER TOUJOURS MOINS ?

Police : le ministre de l’Intérieur belge veut augmenter l’attractivité du métier de policier et recruter plus rapidement

instrumentalisation du sentiment de « sécurité » face à la police ? Lors de la séance plénière de la Chambre des Représentants de Belgique du vendredi 19 septembre, le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) a annoncé toute une série de mesures sécuritaires pour faire face à une prétendue hausse de la criminalité. Lors de ce conseil, Bernard Quintin affirmait : « Le recrutement des forces de police est difficile dans tout le pays. Je tiendrai un conclave en novembre pour augmenter l’attractivité du métier et recruter plus rapidement. » Cette envie de gonfler les rangs de la police n’est pas nouvelle : dès sa prise de fonction en février 2025, Bernard Quintin annonçait vouloir renforcer les services de police bruxellois. Il disait alors : « Il faut, entre autres, renforcer nos services de police. C’est engager plus de personnes, mais c’est surtout dégager du temps sur le terrain pour les policières et les policiers. » À cela s’ajoutent les mesures répressives dernièrement proposées par Bernard Quintin dans le cadre du plan Grande Ville. En effet, ce plan prévoit un investissement de 20 millions d’euros dans les caméras de vidéosurveillance ainsi que la création d’un cadre juridique permettant la mise en fonction de brigades mixtes entre forces de police et militaires. Ces mesures ne sont pas nouvelles : durant la précédente législature, l’ancienne ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) affirmait que 500 millions d’euros avaient été investis dans le budget de la police fédérale. Cet investissement, qui avait entre autres permis d’augmenter les salaires individuels des policiers, faisait écho à l’objectif annoncé de recruter « 1 600 policiers supplémentaires par année ». La volonté d’accroître la présence policière dans les rues s’appuie sur l’argument de la lutte contre l’insécurité. Dès son premier jour de mandat, Bernard Quintin a affirmé que la priorité était de renforcer le sentiment de sécurité des citoyens belges. Pour y parvenir, il s’est déclaré déterminé à mobiliser l’ensemble des services de sécurité relevant de sa tutelle. Par ces services de sécurité, Bernard Quintin entend à la fois les unités de police locale et fédérale, la direction générale de la sécurité civile, le centre de crise national ainsi que les services de renseignement. Pourtant, le sentiment de sécurité des citoyen·ne·s belges vis-à-vis de la police semble varier considérablement selon qu’ils vivent en milieu urbain ou rural, selon leurs origines ou encore leur niveau de revenu. À l’échelle nationale, les études indiquent que 70 % de la population belge se sent en sécurité au contact de la police. Cependant, ce taux diminue sensiblement dans les zones urbaines et varie selon l’âge et les origines des personnes interrogées. À Bruxelles, par exemple, près d’une personne sur deux ne se sent pas en sécurité au contact de la police et ce chiffre a tendance à augmenter dans les quartiers qui comportent de faibles niveaux...