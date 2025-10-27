ARIZONA : REFORME DES PENSIONS, TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER TOUJOURS MOINS ?

La réforme des pensions est une mesure du gouvernement Arizona qui touchera plus particulièrement les personnes déjà précarisées et majoritairement les femmes. Avec la réforme chômage elle constitue une des offensives du gouvernement Arizona, pour faire exploiter toujours plus les travailleur.ses, pour toujours moins les payer. Trois jours de grèves sont organisés du 24 au 26 novembre.
La réforme des pensions du gouvernement Arizona (N-VA, MR, Engagés, CD&V), portée par Jan Jambon (N-VA), va réduire en moyenne de 318 euros par mois les pensions d’un tiers des travailleur.euses belges. 7 personnes sur 10 qui seront touchées par cette réforme sont des femmes. Mais c’est jusqu’à 500 euros par mois que les réformes de l’Arizona vont faire perdre à certaines personnes !
Cette réforme touchera particulièrement les personnes précaires, celles avec les plus petites pensions, dont certaines passeront de 1390 euros par mois à 1072 euros. Les travailleur.ses touché.es par cette réforme vont perdre un quart de leur pension totale, selon les estimations des syndicats.
« En échange de carrières plus longues, les montants des pensions seront en moyenne plus bas. […]. Leurs pensions tombent bien en-dessous du seuil de pauvreté européen. », explique la FGTB.
Des nouvelles grèves et mobilisations contre l’Arizona seront organisées du 24 au 26 novembre.
Sources :
- FGTB, Coup de massue pour 3 travailleurs sur 10 : en moyenne 318 euros de pension en moins, , https://fgtb.be/presse/coup-de-massue-pour-3-travailleurs-sur-10-en-moyenne-318-euros-de-pension-en-moins
- 5 raisons de manifester le 14 octobre, FGTB, https://www.accg.be/fr/actualite/20251001-5-raisons-de-manifester-le-14-octobre
