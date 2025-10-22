stuut.info

AU NOM DE LACURITÉ BlablaClasses n°2 : Les centres fermés

13 novembre - 18h00 - Le steki

Racismes / Colonialismes Migrations / Frontières Éducation populaire / Partage de savoirs Prisons / Anticarcéral
Pour continuer ce premier cycle de 3 ateliers sur le thème de l’enfermement et des privations de liberté, nous allons parler des centres fermés, qui sont les centres de détention administrative pour personnes sans-papiers en Belgique. Nous nous questionnerons sur l’existence des centres fermés et les conditions de détention des personnes qui y sont détenues. Nous nous interrogerons sur le rôle des frontières, du système de papiers et de la détention administrative dans les politiques migratoires actuelles. Nous parlerons de comment envisager un monde sans tout cela.

📢 Getting the Voice Out est un collectif militant et autogéré qui lutte contre l’enfermement des personnes sans-papiers détenues dans les centres fermés. Iels font sortir au-delà des murs les voix des personnes auxquelles l’État belge refuse de donner un titre de séjour, des personnes que l’Office des étrangers enferme en attendant de les déporter dans leur pays d’origine. Getting the Voice Out se bat pour un monde sans frontières et sans prisons, pour que chacun·e soit libre de vivre, circuler et s’installer où iel le souhaite.
✊🔊 www.gettingthevoiceout.org

📣 D’octobre 2025 à juin 2026, les ateliers BlablaClasses auront pour mission de questionner le concept de sécurité et son impact politique. Nous aborderons, entre autres, les thèmes de l’enfermement, de l’autoritarisme et des violences systémiques en adoptant des points de vue féministe, anticapitaliste et décolonial.

Nous nous interrogerons aussi sur la manière dont les discours sécuritaires ont parfois infusé dans les milieux associatifs et militants et nous apprendrons à les déconstruire.

Pas besoin de connaître le sujet pour venir !

Nous demandons aux participant‧es de prendre part à ces ateliers dans une posture d’humilité, ouverte à la remise en question de leurs potentiels privilèges.

Informations pratiques :

📅 Jeudi 13 novembre 2025 de 18h30 à 21h (accueil de 18h à 18h30)

📍 Le Steki (rue Gustave Defnet, 4-6 – 1060 Saint-Gilles)

🚊 Arrêt Bethléem à 170 m (tram 81), arrêt Porte de Hal à 750 m (tram 3 et 4, bus 48 et 52)

💲 Événement gratuit, inscription recommandée https://framaforms.org/au-nom-de-la-securite-blablaclasses-ndeg2-les-centres-fermes-1760702072

♿ Accès PMR via une rampe de 20% et assises sans accoudoir, toilettes non accessibles PMR. Pas de parking.

🍿 Quelques boissons (non alcoolisées) sont disponibles sur place (en cash uniquement) et vous pouvez également apporter de quoi grignoter.

💬 Pour tout besoin spécifique, contactez-nous.

 Le steki,

 

(rue Gustave Defnet, 4-6 – 1060 Saint-Gilles)

[Communiqué] Gaza : un cessez-le-feu fragile et sans aucune perspective

Gaza : un cessez-le-feu fragile et sans aucune perspective Réaction de l’Union Progressiste des juifs de Belgique au cessez-le-feu et au plan Trump En ce moment, tous les otages israéliens en vie ont été libérés. Les bombardements israéliens auraient dû s’arrêter, mais, au moment de publier ce communiqué, ils avaient déjà repris. Ce ne sera pas la première fois qu’Israël viole un cessez-le-feu. Cette rupture vient troubler les scènes de réjouissance à Gaza et à Tel Aviv, que nous aurions voulu partager jusqu’au bout. La mise en œuvre du « plan Trump » commence mal. De toute façon, ses propositions ne mènent ni à la Paix ni à la Justice. Seule une petite partie des prisonniers politiques palestiniens — moins de 2000 sur un total d’environ 11 000 –, pour la plupart emprisonnés sans jugement ou sur décision de tribunaux militaires illégaux – ont été relâchés en échange des otages du Hamas. La situation de ces prisonniers – et la manière dont ils sont maltraités – mérite autant de considération que celle des otages israéliens. Parmi ces prisonniers relâchés ne figurera pas Marwan Barghouti, que tous les observateurs considèrent comme la figure la plus à même de réunifier le peuple palestinien autour d’un agenda de Paix et de Justice. L’incertitude demeure sur quelques points clés : l’ampleur du retrait de l’armée israélienne et l’effectivité de l’ouverture à une aide alimentaire et sanitaire suffisante. Israël garde en main toutes les clés de ce qui reste une prison à ciel ouvert et on peut faire confiance à Netanyahou pour bloquer toute avancée humanitaire et même revenir en arrière au moindre prétexte, comme on vient d’en avoir la preuve. Quant à l’avenir de la bande de Gaza, personne ne peut vraiment prendre au sérieux la proposition de Donald Trump d’une autorité qu’il présiderait lui-même et dont la direction exécutive serait confiée à un personnage aussi discrédité que Tony Blair. Qui peut imaginer que l’avenir de la Palestine en général et de Gaza en particulier puisse s’envisager en maintenant le peuple palestinien sous une telle tutelle ? La constitution d’un hypothétique État palestinien dont la reconnaissance fut au centre des débats de la dernière assemblée générale de l’ONU est renvoyée aux calendes grecques. Israël garde toutes les coudées franches pour approfondir la colonisation rampante et l’annexion de fait de la Cisjordanie. La mise à l’écart du Hamas est supposée acquise, tandis que le gouvernement israélien d’extrême droite est renforcé dans sa légitimité alors que son Premier ministre est toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Pas un mot non plus sur les autres entorses au droit international qui font obstacle à la mise en œuvre de la « solution à deux États » à laquelle l’Union européenne se déclare attachée : l’annexion de Jérusalem et du plateau du Golan, l’apartheid qui frappe le peuple palestinien dans toutes ses composantes, le refus du droit des réfugiés au retour ou à de justes (...)
Belgique |

23 octobre - 19h00 - Librairie Météores

Présentation « Ça commence par un contrôle »

Lancement du livre illustré « Ca commence par un contrôle ». Venez discuter avec le dessinateur et le collectif Outils Solidaires contre les Violences Policières, et construire ensemble un argumentaire abolitionniste. « Ca commence par un contrôle » est une brochure illustrée qui retrace le meurtre d’Ibrahima Barrie par la police bruxelloise en 2021 et les soulèvements qui ont suivi. A l’occasion de sa sortie, nous proposons une discussion avec le dessinateur et le collectif OSVP - Outils Solidaires contre les Violences policières, qui signe la postface. Tous les bénéfices de la brochure et de la soirée seront reversés à une caisse commune pour les familles des victimes de violences policières.
Bruxelles | Racismes / Colonialismes |

22 octobre - 18h00 - bibliothèque de l’Arka

Atelier de cartographie décoloniale du numérique

Dans le cadre de la Congo Week, en résonance avec la Conférence Zoéthique (23-26 Octobre 2025) Un atelier de partage de savoirs autour de la composition matérielle des dispositifs numériques qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours ; une exploration cartographique de leur chaine de production, qui retrace les routes du colonialisme et de l’esclavagisme au fil des siècles ; des réflexions collectives sur les possibilités et les actualités de résistance anti-coloniale et anti-extractiviste. Rendez-vous à la bibliothèque de l’Arka avenue wielemans ceuppens 52 à partir de 18h !
Bruxelles | Racismes / Colonialismes |
