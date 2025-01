[Brochure] Actions directes contre les partis de gauche de 2014 à 2024

Introduction

Voilà une brochure pour faire bondir ton pote social-démocrate, ce bon citoyen respectable qui glisse son bulletin dans l’urne et se couche la conscience apaisée par le sentiment du devoir accompli. Ce citoyen de gauche qui appelle tous les quatre matins à la sacro-sainte unité. Qui prétend vouloir du changement, mais qui veut préserver le cadre. Qui déteste les débordements, les révoltes, les ingouvernables… oui, le partisan de cette gauche qui espère à chaque élection prendre possession de l’appareil d’État, en faisant de belles promesses et en se présentant comme une alternative désirable.

Mais faut-il le rappeler ? La gauche électoraliste est un piège tendu par le capital pour récupérer les colères et les pacifier. Elle n’aura jamais pour but la destruction de l’État, l’abolition des frontières et des armées, la fin du travail. Pour gouverner, elle a besoin des prisons, des tribunaux, des commissariats et des fonctionnaires qui vont avec. Parce qu’elle est constitutive du système politique dans lequel nous vivons, elle ne peut être qu’une ennemie des anarchistes.

Si nous défendons la révolution sociale, alors notre critique, et l’action qui en découle, ne peut épargner cette gauche politicienne et autoritaire. Et c’est aussi parce que nous croisons cette gauche au gré des luttes et des mobilisations que nous ne savons que trop bien à quel point il est nécessaire de l’attaquer, de l’affaiblir, de la combattre.

A bas les chefs et les représentants !

Pour l’autogestion et la révolution !

Tu veux bâtir des cités idéales

Détruis d’abord les monstruosités

Gouvernements, casernes, cathédrales

Qui sont pour nous autant d’absurdités

Dès aujourd’hui, vivons le communisme

Ne nous groupons que par affinités

Notre bonheur naîtra de l’altruisme

Que nos désirs soient des réalités

(...)

Tous tes élus fous-les à la potence

Lorsque l’on souffre on doit savoir châtier

Leurs électeurs fouaille-les d’importance

Envers aucun il ne faut de pitié

Eloigne-toi de toute politique

Dans une loi ne vois qu’un châtiment

Car ton bonheur n’est pas problématique

Pour vivre heureux Homme vis librement

Extraits de la chanson « Le Triomphe de l’Anarchie » (1901)

Brochure réalisée en juin 2024.