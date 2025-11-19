Apéro féministe chant

Venez on chante et on improvise une chorale militante d’un soir avec des chants qui nous tiennent à cœur ? Ce sera animé par une personne qui fait partie de plusieurs chorales féministes.

En plus, des personnes du groupe Gogaytte seront présentes pour nous montrer le résultat de leurs ateliers d’écriture de chants.

Pas de niveau requis. Sans inscription, ramène un·e amix !

Informations pratiques :

📆 Date : jeudi 4 décembre, accueil à partir de 18h (fin aux alentours de 20 h 30).

📍 Lieu : au Récif (le local du Poisson sans bicyclette), rue du Pont Neuf, 4 à 1000 Bruxelles.

🚌 Transports en commun : à 260 m de l’arrêt Yser (métros 2 et 6, bus 45, tram 51), à 500 m de l’arrêt Rogier (métro 2 et 6, pré-métro 3 et 4, tram 25 et 55, bus 58, 61, et 88), à 500 m de l’arrêt Sainte-Catherine (métro 1 et 5). Pas de parking.

💸 Événement gratuit, sans inscription.

🥪 Boissons et snacks en vente au bar (paiement Payconiq ou cash, prix accessibles). N’hésite pas à ramener ton pique-nique, il y a un micro-ondes pour réchauffer si besoin.

🏘️ L’espace buvette est accessible aux personnes ne participant pas à l’activité.

🚲 Parking vélo

♿ Accès PMR (Entrée, Toilettes et Bar) / Pas de parking PMR / Chaises larges sans accoudoir.

👂🏼Boucle auditive sur demande préalable

💤 Luminaires dimmables / Casques anti-bruit disponibles / Coin calme (sans accès PMR)

💬 N’hésite pas à nous contacter pour tout besoin spécifique par mail lepoissonsansbicyclette@gmail.com