Apéro populaire pour fêter la possible démission de Bart De Wever, contre l’Arizona et son monde !

Ce jeudi 6 novembre, le premier ministre Bart De Wever remettra peut-être sa démission, c’est en tout cas ce qu’il a annoncé à la presse si un accord sur le budget n’est pas trouvé.

Le gouvernement Arizona dont il est à la tête est l’un des plus brutaux que la Belgique ait connu pour les citoyen.ne.s et travailleurs.euses avec ou sans emploi, les malades, les femmes et personnes LGBTQIA+, les sans abri et les réfugiés et sans papiers. Derrière le slogan bien connu « il n’y a pas d’alternative » se cache en fait un véritable choix de société. En effet des milliards de subsides aux grandes entreprises et une réduction des cotisations pour les hauts revenus ont également été décidés.

Face à cette situation, je vous propose de tous nous réunir jeudi 6 novembre à 18h à Bruxelles, sur les marches de la Bourse et alentours pour un grand apéro populaire et solidaire pour fêter la possible démission de De Wever et en tout cas montrer qu’un autre modèle de société est possible !

Que chacun amène, s’il le souhaite, quelque chose à boire, à manger, à partager ou un instrument de musique.

Venez avec votre détermination, vos indignations et vos idées pour une société plus juste. Rencontrons-nous entre victimes de l’austérité pour recréer du lien.

Montrons à ce gouvernement à quel point il est impopulaire et à quel point nous, peuple solidaire, sommes déterminés à le faire tomber s’il ne tombe pas de lui-même !

Ceci est un appel général. N’hésitez pas à organiser votre apéro populaire le 6 novembre dans chaque ville du pays.