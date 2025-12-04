Appel à participation : Carnet de bord de Novembre

L’idée serait ensuite de les compiler, de leur donner une forme (dans le genre carnet de bord & de grève partagé) pour en faire un article papier à envoyer au zine Crash Test ou carrément une brochure indépendante ou simplement, au pire mais pas grave, un article sur Stuut.
Ou autre chose si tu as des idées pour la suite.
Tu peux envoyer tes idées et participation à travers ce lien :
https://cryptpad.fr/form/#/2/form/view/SnN1rpUJ6LK4-jFksmk62XXDLF6GmtKVLgdHeyiwg9A
Lien à faire tourner aux personnes que tu aimerais qu’elles te racontent qu’est ce qu’elles faisaient à un moment de ces 4 jours (sans forcément se limiter à de l’activité politique).
On a mis une deadline mais en vrai c’est juste un rappel et ça dépendra des histoires récoltées.
à plus dans le grevibus
et à prochainement dans le mouvement
Duo-Liddl
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info