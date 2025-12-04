stuut.info

12 décembre - 23h58 - Partout Belgique

Appel à participation : Carnet de bord de Novembre

Salut !
On recueille des témoignages, anecdotes, vécus personnels et personnalisés, faits d’hiver et divers, marquants, marqués ou remarqués **des trois jours de grève** (+ la journée de lutte contre les VSS) du 23-24-25-26 octobre.

Bruxelles | sur https://stuut.info

L’idée serait ensuite de les compiler, de leur donner une forme (dans le genre carnet de bord & de grève partagé) pour en faire un article papier à envoyer au zine Crash Test ou carrément une brochure indépendante ou simplement, au pire mais pas grave, un article sur Stuut.

Ou autre chose si tu as des idées pour la suite.

Tu peux envoyer tes idées et participation à travers ce lien :
https://cryptpad.fr/form/#/2/form/view/SnN1rpUJ6LK4-jFksmk62XXDLF6GmtKVLgdHeyiwg9A

Lien à faire tourner aux personnes que tu aimerais qu’elles te racontent qu’est ce qu’elles faisaient à un moment de ces 4 jours (sans forcément se limiter à de l’activité politique).

On a mis une deadline mais en vrai c’est juste un rappel et ça dépendra des histoires récoltées.

à plus dans le grevibus
et à prochainement dans le mouvement

Duo-Liddl

Agenda

Deadline 1 : Carnet de bord de Novembre

 vendredi 12 décembre 2025  23h58 - 23h59 iCal
 vendredi 12 décembre 2025
23h58 - 23h59 iCal
 Partout Belgique,

 

