Appel à soutien : expulsion de 160 personnes

160 personnes étrangères risquent l’expulsion vendredi 31 octobre.
Cette expulsion n’est pas justifiée. Il n’y a pas de décision d’un juge. Les travaux annoncés sont un prétexte. Et pourtant, ils sont menacés d’expulsion, sous de fortes pressions.
VENEZ SOUTENIR LES OCCUPANTS !!!
Vendredi 31 octobre à 9h
38, rue de Koninck à Molenbeek.
