stuut.info

Appel à soutien : expulsion de 160 personnes

31 octobre - 09h00 -

Appel à soutien : expulsion de 160 personnes

Logement / Squat Soutien / Entraide
sur https://stuut.info

160 personnes étrangères risquent l’expulsion vendredi 31 octobre.
Cette expulsion n’est pas justifiée. Il n’y a pas de décision d’un juge. Les travaux annoncés sont un prétexte. Et pourtant, ils sont menacés d’expulsion, sous de fortes pressions.
VENEZ SOUTENIR LES OCCUPANTS !!!
Vendredi 31 octobre à 9h
38, rue de Koninck à Molenbeek.
Merci de partager sur vos réseaux.

Agenda

Appel à soutien contre une expulsion de 160 personnes

 vendredi 31 octobre 2025  09h00 - 11h00 iCal
 vendredi 31 octobre 2025
09h00 - 11h00 iCal

 

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

31 octobre - 19h00 - l’antenne noire

L’ANTENNE NOIRE IS NOT DEAD

la dernière de l’antenne ? ☆soirée de soutien à la cabane à bato☆ ANTENNE IS NOT DEAD viens déguisé.e vendredi 31/10 à l’antenne noire, rue du marais 1, 1000 BXhell pour célébrer ce lieu et toutes les personnes qui l’ont fait vivre 19h-05h Prix libre Une dernière soirée pour l’illuminer ☆☆☆ le 31 le seul mort qu’on fêtera ce sera le MORTatoire hivernal !! ce sera aussi l’occasion de transmettre l’énergie antennaire bien vivante à des copaines de la cabane à bato. L’argent servira à ce lieu collectif autogéré d’accueil et de paysannerie en france à refaire son toit qui fuit. au programme : cantine + crêpes scoobydoo bar soft + pas soft DJsss : ATMOSPHERIC POISON ⭒ NEOMYCELIA ⭒ PRINCESS TRIBE ⭒ NADIR ⭒ KOEN
Bruxelles Bruxelles | Logement / Squat |
Racismes / Colonialismes

Douze blessés lors de l’expulsion de Zone Neutre

L’opération visait à expulser environ 70 personnes sans papiers occupant un ancien bâtiment syndical depuis mars. Ce 17 octobre a été marquée par “des violences physiques et symboliques”, la destruction d’effets personnels et “l’absence totale de dialogue” dénonce le collectif Zone Neutre. Lors de cette expulsion, la police avait fait usage de violences pour évacuer les soutiens présents, au moins douze personnes ont été blessées alors que les forces de l’ordre annonçaient le bilan bien moins élevé de 2 blessés . “Plusieurs personnes ont dû être hospitalisées pour des fractures, commotions ou brûlures provoquées par les gaz lacrymogènes. D’autres gardent encore des bleus et des traumatismes psychologiques”, écrit le collectif. Zone Neutre dénonce l’attitude de la commune et celle de la la police, des familles ont été mises en danger alors qu’une convention d’occupation temporaire dans un autre bâtiment était “sur le point d’aboutir”.
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

Une personne sans abri refoulée de 2 hôpitaux frôle la mort avant d’être prise en charge par une association

Ce 10 octobre 2025, un homme sans abri d’une quarantaine d’années a été renversé par une voiture. À la suite de cet accident, il s’est rendu dans deux services d’urgences hospitaliers, qui ont successivement refusé de le prendre en charge en raison de sa situation de sans-abri. En dernier recours, l’homme s’est adressé à l’ASBL de réduction des risques dédiée aux usager·ères de drogues en situation de précarité « Dune », qui assure des permanences médicales chaque soir, avant de finalement s’effondrer devant la porte du bâtiment de l’ASBL. Il a alors été pris en charge par le SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) et par les médecins de l’ASBL, alors qu’il souffrait d’une hémorragie interne. Sans cette prise en charge d’urgence, cet homme en situation de sans-abrisme serait très probablement décédé. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l’ASBL Dune a rappelé qu’il est fréquent que des personnes sans abri ne soient pas prises en charge par les services hospitaliers. Ce phénomène de non-prise en considération de situations propres aux personnes sans abri pousse les associations qui leur viennent en aide à devoir assurer des soins d’urgence vitale. Ces soins sont pourtant censés être pris en charge par notre système de santé publique. Un médecin de l’association déclarait :« Visiblement, tout le monde n’est pas égal face aux soins médicaux. Le problème est que ces personnes se présentent mal, ne sont pas toujours cohérentes dans leurs propos et sont stigmatisées. Leur cas n’est pas pris au sérieux. Nous nous retrouvons à devoir gérer des cas d’urgence vitale alors que ce n’est pas notre vocation première. » À cette absence de prise en compte des réalités vécues par les personnes sans abri s’ajoute le mépris croissant manifesté par l’État à l’encontre de ces populations marginalisées et précarisées. En effet, le gouvernement fédéral a récemment annoncé la suppression des subsides alloués au plan Grand Froid. De plus, l’ensemble des coupes budgétaires récentes dans les secteurs sociaux a fortement fragilisé le secteur associatif et civil venant en aide aux personnes sans abri. Face à l’explosion du nombre de personnes concernées et au mépris grandissant de leur situation, les associations qui luttent au quotidien à leurs côtés se retrouvent chaque jour un peu plus submergées. Sources : DH les sports : une personne sans-abri refusée par deux services d’urgence frôle la mort https://www.dhnet.be/actu/belgique/2025/10/20/une-personne-sans-abri-refusee-par-deux-services-durgence-frole-la-mort-un-cas-qui-nest-pas-isole-5XTUAKI3IRAHVMP7PNN7DCP5P4/ Fédération drogues addiction bxl : une personne sans-abri refusée par deux service d’urgence https://fedabxl.be/fr/2025/10/une-personne-sans-abri-refusee-par-deux-services-durgence-frole-la-mort-un-cas-qui-nest-pas-isole-dh/ Bruxellesdevie : le gouvernement fédéral ne financera plus le plan grand froid Arizona : Le gouvernement fédéral ne financera plus le Plan grand...
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Logement / Squat
PLUS D'ARTICLES - Soutien / Entraide

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info