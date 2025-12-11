stuut.info

Appel à témoignages – des expulsions forcées de la Belgique vers la Guinée

Extrême-droite / Antifascisme Racismes / Colonialismes Médias Migrations / Frontières Résistances et solidarités internationales

Appel à témoignages – des expulsions forcées de la Belgique vers la Guinée

Belgique | sur https://stuut.info | Collectif : Getting The Voice Out | Collectif : Getting The Voice Out

Sommaire

Appel à témoignages – des expulsions forcées de la Belgique vers la Guinée

Ce samedi 29 novembre 2025, cinq personnes de nationalité guinéenne ont été mises de force sur un vol commercial de SN Airlines accompagnés de 50 policiers en civil. Pour le peu d’informations récoltées venant des personnes expulsées arrivées à Conakry, Il semble que tout ne s’est pas passé “calmement” et que certaines personnes menacées d’expulsion ne se sont pas laissées faire.

A noter aussi que la délivrance des laissez-passer délivrés par l’ambassade soulève de nombreuses questions depuis déjà plus d’un an.

Nous cherchons tous témoignages de proches , de passagers ou des personnes ayant subi ces expulsions forcées ou bien d’autres ressources, articles de presse, témoignages d’employé·es à l’aéroport et d’autorités belges ou guinéennes, …

Vous pouvez écrire à gettingthevoiceout@riseup.net ou téléphoner au numéro +32 484 02 67 81

Merci !
STOP DEPORTATIONS

Call for testimonies – forced deportations from Belgium to Guinea

On Saturday 29 November 2025, five Guinean nationals were forcibly placed on an SN Airlines commercial flight accompanied by 50 undercover police officers. From the limited information gathered from those deported who arrived in Conakry, it appears that things did not go ‘smoothly’ and that some of those threatened with deportation did not go without showing their disagreement.
It should also be noted that the issuing of laissez-passer by the embassy has raised many questions for over a year now.
We are looking for any testimonies from relatives, passengers or people who have been subjected to these forced deportations, as well as other resources, press articles, testimonies from airport employees and Belgian or Guinean authorities, etc.
You can write to gettingthevoiceout@riseup.net or call +32 484 02 67 81.
Thank you !
STOP DEPORTATIONS

Oproep tot getuigenissen – gedwongen uitzettingen van België naar Guinea

Op zaterdag 29 november 2025 werden vijf personen met de Guinese nationaliteit onder begeleiding van 50 undercoveragenten gedwongen aan boord gezet van een commerciële vlucht van SN Airlines. Uit de geringe informatie die we hebben verzameld van de uitgezette personen die in Conakry zijn aangekomen, blijkt dat de vlucht niet “rustig” is verlopen en dat sommige personen die met uitzetting werden bedreigd zich niet hebben laten doen.

We merken ook op dat de afgifte van doorlaatbewijzen (laissez-passer) door de ambassade al meer dan een jaar bevraagd wordt.

We zijn op zoek naar getuigenissen van familieleden, passagiers of personen die deze gedwongen uitzettingen hebben meegemaakt, of naar andere bronnen, persartikelen, getuigenissen van werknemers van de luchthaven en van Belgische of Guinese autoriteiten, …

U kunt schrijven naar gettingthevoiceout@riseup.net of bellen naar +32 484 02 67 81.

Danku !
STOP DEPORTATIONS

Voir en ligne : Getting The Voice Out

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

Nouvelle rafle à Bruxelles

Le lundi 1er décembre 2025, dans le quartier Heyvaert, une descente de police et d’autres services d’État a encore frappé. Plusieurs personnes ont été kidnappées et emmenées de force dans des Centres fermés. C’est dans le quartier des voitures à Anderlecht/Molenbeek, entre le canal et le métro Clémenceau/Abattoirs, que la descente a eu lieu. Cette fois les journaux parlent de 300 agents de l’État. Organisé « à l’initiative du parquet de Bruxelles, en étroite collaboration avec les zones de police locales Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) et Midi (Saint-Gilles/Anderlecht/Forest), ainsi que l’Organe Central pour la Répression de la Délinquance Économique et Financière Organisée (OCDEFO) ». Ont aussi participé : le SPF Économie, les Douanes et l’Office des Étrangers - rapporte Le Soir du 2 décembre 2025. À nouveau, les journeaux parlent des commerces contrôlés et des biens confisqués, mais aucune mention n’est faite des enlèvements de personnes et de leur envoi en centre fermés. Ce qui implique pourtant des déchirements de liens et des drames humains inimaginables. Les gens ont des vies, des amours, des enfants, des projets. Les gens comptent pour les autres. Et malgré tout ça, leur humanité est niée. Comme d’habitude, sont mis en avant l’illégalité des commerces, avec des mots comme « vol » et « drogue », pour justifier l’injustifiable. Dans une certaine mesure, les activités du quartier Heyvaert sont comparables à celles de Matonge. En cela qu’une économie parallèle y subsiste. Des modes de vie non conventionnels et une socialisation propre à des communautés non blanches s’y développent, y compris des solidarités. Voir ici l’article d’IEB enquêtant sur ce quartier visé par la gentrification et les projets immobiliers. Ces rafles sont passées sous silence, alors qu’elles sont des opérations d’envergure, engageant de nombreux services qui collaborent afin de s’approprier des quartiers et de détruire des communautés. C’est extrêmement grave. Surtout que cela se passe dans un contexte légal d’entrave aux libértés de circulation et une gouvernance européenne et belge qui vise la ségrégation raciale avec arrestation, déportation et criminalisation de l’entraide. Pour en savoir plus sur les lois qui encouragent la déportation (Return Regulation) et la possibilité d’autoriser la police à entrer chez les gens et dans les centres d’accueil, voir cet article. Ne laissons pas cette politique de haine nous terroriser et détruire nos vies, notre ville. Les personnes perçues comme « étrangères », souvent non-blanches, sont les premières visées. Et ce système tentera d’étendre sa violence. C’est pourquoi il doit être attaqué et stoppé. Personne n’est libre tant que nous ne sommes pas toustes libres. Pas de justice, pas de paix. Sources : https://www.lesoir.be/714438/article/2025-12-02/vaste-operation-policiere-anderlecht (...)

18 décembre - 19h00 - Rue de Merode 198 - Saint-Gilles

Abolish Frontex Academy - Atelier participatif le 18/12

Venez décrypter avec nous le fonctionnement de Frontex pour mieux l’abolir ! Un atelier organisé à l’occasion de la Journée internationale des migrant.e.s, dans le cadre de la campagne internationale Abolish Frontex. À l’occasion de la Journée internationale des migrant.e.s, la campagne Abolish Frontex lance un appel international contre la militarisation croissante du système frontalier européen. Cette militarisation, voulue par les gouvernements, c’est leur bras armé Frontex qui est chargée de la mettre en œuvre. Opérationnelle depuis 20 ans, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a vu son budget, ses compétences et ses pouvoirs augmenter sans arrêt, tissant une toile de coopérations et d’interventions sur le territoire de l’Union européenne et au-delà. Telle une araignée, elle étend son emprise dans de nombreux domaines, y compris la formation. Frontex collabore avec des dizaines d’académies de police dans les pays de l’UE, mais également dans les Balkans, en Egypte et en Arabie Saoudite. Elle a participé à la création d’un Master en gestion stratégique des frontières avec un groupe d’universités européennes. Et elle s’apprête à inaugurer à Varsovie, en octobre 2026, son premier centre de formation. Cette structure coûtant des millions d’euros accueillera les membres de son “corps permanent”, une force de police des frontières armée qui devrait compter 10.000 agents d’ici 2027 (un nombre qui devrait tripler à moyen terme). Ce nouveau centre, comme le reste de son infrastructure liée à la formation, servira à normaliser le déni de sécurité pour des millions de personnes en migration visées par les politiques des états membres. La mission de Frontex, c’est traquer, refouler, arrêter, placer en détention et expulser ces enfants, femmes et hommes – et exporter ces intolérables pratiques vers des pays tiers. Alors que l’agence vient de lancer une campagne européenne de recrutement pour renforcer son contingent permanent, nous vous invitons à un atelier anti-Frontex afin de décrypter ensemble son fonctionnement, les nouveautés concernant l’agence et rechercher les moyens de défaire sa toile et démanteler son infrastructure. Frontex recrute ? Nous aussi ! L’Abolish Frontex Academy aura lieu le jeudi 18 décembre, de 19h00 à 21h00, rue de Merode 198 à Saint-Gilles. Entrée gratuite. Contact : abolishfrontexbelgium@riseup.net Merci à Teresa Sdralevich pour l’illustration !
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Extrême-droite / Antifascisme

Un projet de loi sur les « visites domiciliaires » pour faciliter les rafles de sans-papiers

Le gouvernement belge veut faire adopter une loi autorisant des « visites domiciliaires », c’est-à-dire des intrusions policières dans les logements de personnes sans papiers ou de leurs hébergeurs, afin de procéder à des arrestations, détentions et expulsions. La police pourrait forcer l’entrée entre 5H et 21H avec une simple autorisation d’un juge d’instruction, tandis que les recours des personnes arrêtées ne seraient pas suspensifs. Le Premier ministre Bart De Wever présente la mesure comme ciblant des individus qui menaceraient l’ordre public, cependant les critères retenus touchent une grande partie des personnes sans papiers.
Belgique Belgique |
PLUS D'ARTICLES - Extrême-droite / Antifascisme
PLUS D'ARTICLES - Racismes / Colonialismes
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Migrations / Frontières
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Prisons / Anticarcéral

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info