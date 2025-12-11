Appel à témoignages – des expulsions forcées de la Belgique vers la Guinée

Ce samedi 29 novembre 2025, cinq personnes de nationalité guinéenne ont été mises de force sur un vol commercial de SN Airlines accompagnés de 50 policiers en civil. Pour le peu d’informations récoltées venant des personnes expulsées arrivées à Conakry, Il semble que tout ne s’est pas passé “calmement” et que certaines personnes menacées d’expulsion ne se sont pas laissées faire.

A noter aussi que la délivrance des laissez-passer délivrés par l’ambassade soulève de nombreuses questions depuis déjà plus d’un an.

Nous cherchons tous témoignages de proches , de passagers ou des personnes ayant subi ces expulsions forcées ou bien d’autres ressources, articles de presse, témoignages d’employé·es à l’aéroport et d’autorités belges ou guinéennes, …

Vous pouvez écrire à gettingthevoiceout@riseup.net ou téléphoner au numéro +32 484 02 67 81

Merci !

STOP DEPORTATIONS

Call for testimonies – forced deportations from Belgium to Guinea

On Saturday 29 November 2025, five Guinean nationals were forcibly placed on an SN Airlines commercial flight accompanied by 50 undercover police officers. From the limited information gathered from those deported who arrived in Conakry, it appears that things did not go ‘smoothly’ and that some of those threatened with deportation did not go without showing their disagreement.

It should also be noted that the issuing of laissez-passer by the embassy has raised many questions for over a year now.

We are looking for any testimonies from relatives, passengers or people who have been subjected to these forced deportations, as well as other resources, press articles, testimonies from airport employees and Belgian or Guinean authorities, etc.

You can write to gettingthevoiceout@riseup.net or call +32 484 02 67 81.

Thank you !

STOP DEPORTATIONS

Oproep tot getuigenissen – gedwongen uitzettingen van België naar Guinea

Op zaterdag 29 november 2025 werden vijf personen met de Guinese nationaliteit onder begeleiding van 50 undercoveragenten gedwongen aan boord gezet van een commerciële vlucht van SN Airlines. Uit de geringe informatie die we hebben verzameld van de uitgezette personen die in Conakry zijn aangekomen, blijkt dat de vlucht niet “rustig” is verlopen en dat sommige personen die met uitzetting werden bedreigd zich niet hebben laten doen.

We merken ook op dat de afgifte van doorlaatbewijzen (laissez-passer) door de ambassade al meer dan een jaar bevraagd wordt.

We zijn op zoek naar getuigenissen van familieleden, passagiers of personen die deze gedwongen uitzettingen hebben meegemaakt, of naar andere bronnen, persartikelen, getuigenissen van werknemers van de luchthaven en van Belgische of Guinese autoriteiten, …

U kunt schrijven naar gettingthevoiceout@riseup.net of bellen naar +32 484 02 67 81.



Danku !

STOP DEPORTATIONS