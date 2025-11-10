Appel à une Assemblée Générale de la culture

Le groupe 31 mars, groupe d’artistes issu·x·es des arts vivants, des arts plastiques, de la musique, du cinéma et de la littérature, étudiant·x·es en école d’art, appelle les fédérations, les groupes et associations de la culture, les syndicats, les étudiant·x·es et tou·x·tes les travailleur·x·euses de la culture à une Assemblée Générale afin de se positionner face aux politiques de casse sociale du gouvernement Arizona.

→ le 17 novembre

aux Halles de Schaerbeek

de 18h30 à 21h30

Le 14 octobre dernier, nous étions plus de 140 000 dans les rues de Bruxelles. Le bloc culture était en nombre comme jamais.

Hormis les violences policières, le silence et le mépris, aucune réponse face à cette mobilisation inédite.

Ça suffit.

Notre position doit être toujours plus forte face à la politique austéritaire, discriminante, classiste et fiscalement injuste du gouvernement Arizona.

La culture continue à se structurer et se solidariser avec les autres secteurs mobilisés, afin de constituer un rapport de force massif et contribuer à construire un projet politique plus inclusif, social et égalitaire.

Le mouvement en cours s’organise pour imposer son plan de lutte et ses revendications.

Ordre du jour de cette AG :

→ Etat des lieux des difficultés et des revendications

→ Présentation d’un communiqué commun à destination de la presse, des réseaux sociaux, des centrales syndicales et d’autres secteurs du service public, des gouvernements, etc.

→ Mise en place de groupes de travail organisésautour de thématiques préalablement déterminées, (par exemple : « organisation de la

mobilisation et participation aux piquets lors de la grève des services publics le 25 novembre et de la grève générale le 26 novembre », « mise en lien avec les autres secteurs impactés (enseignement, santé, social) ainsi qu’avec les étudiant·es de façon à dégager des revendications communes », etc.)

PROPOSONS DES ALTERNATIVES.

LA LUTTE POUR NOS DROITS EST INDISSOCIABLE DE LA LUTTE POUR LES DROITS DE TOU·X·TES ET TOUS.