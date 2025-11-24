stuut.info

Arizona : l’impasse sur le budget fédéral se prolonge et continue de faire payer les plus pauvres

Médias Économie / Anticapitalisme Classisme / Lutte des classes Droits sociaux / Services publics Travail / Précariat

Quels enjeux politiques autour de la création du budget fédéral ?

Le gouvernement Arizona avait jusqu’au 7 novembre pour trouver un accord sur le budget fédéral, ce qu’il n’a pas réussi à faire. Suite à cela, le roi a accepté la demande de dérogation du Premier ministre Bart De Wever (N-VA), laissant au gouvernement 50 jours supplémentaires pour que les différents partis politiques de la coalition (MR, NV-A, Vooruit, Engagés et CD&V) se mettent d’accord sur un budget. Si un accord commun n’est pas trouvé au bout de cette durée, le Premier ministre belge démissionnera et le gouvernement Arizona pourrait chuter.

Depuis leur entrée en fonction, les membres du gouvernement ne se sont toujours pas prononcés par rapport à un budget commun, alors que celui-ci a notamment le défi de compenser le déficit national de 10 milliards d’euros.

Ce nouvel échec budgétaire arrive après que le gouvernement Arizona n’a pas réussi à se mettre d’accord à trois reprises depuis février passé. Ces désaccords politiques internes en matière de budget sont le résultat de désaccords plus profonds entre les différents partis membres du gouvernement.

Les négociations ont principalement lieu entre le MR et la N-VA, mais aussi avec le parti socialiste flamand Vooruit, qui s’opposent chacun aux mesures à prendre pour faire des économies budgétaires. Ces négociations portent notamment sur une hausse potentielle de la TVA, la taxation des épargnes-pensions, etc.

Il y a donc bien un blocage presque complet entre les membres du gouvernement sur la question budgétaire.

Ce report de la mise en place d’un budget fédéral provoque inévitablement une hausse de la dette nationale. Les mesures économiques mises en place par le gouvernement Arizona concernant, par exemple, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les cotisations de sécurité sociale, la quotité exemptée d’impôt, la fiscalité des plus-values ou l’âge de départ à la pension, n’entreront pas en vigueur avant au minimum le mois d’avril 2026.

Ce report entraînera une hausse de la dette de 1,3 milliard d’euros uniquement sur l’année 2026.

Face à cela le gouvernement, alors qu’il n’a même pas de budget fixé, se demande déjà comment ajouter des coupes budgétaires supplémentaires pour remédier à cette hausse du déficit.

Les pauvres encore et toujours dans le viseur des coupes budgétaires

Cette situation de « dette » montre en partie l’absurdité qui se cache derrière de tels budgets fédéraux : en cherchant à tout prix à faire des économies budgétaires, notre gouvernement continue à la fois d’endetter l’État belge tout en multipliant les coupes dans les secteurs sociaux.

Cela apparaît alors comme un cercle vicieux pour une partie grandissante de la population, qui est à la fois concernée directement par ces coupes budgétaires occasionnées par la dette et d’autant plus touchée à mesure que le gouvernement continue de s’endetter.

Pourtant, il semble que les coupes budgétaires dans les secteurs sociaux ne soient pas la clé en termes d’économie quand on constate la hausse significative du budget national alloué à la défense, par exemple.

Rien que sur cette année, le gouvernement fédéral a trouvé un accord pour dépenser 3,9 milliards d’euros dans la défense.

La course à l’armement serait ainsi un choix qui serait jugé comme « objectif », quitte à hausser la dette publique et à multiplier les coupes budgétaires qui détériorent toujours plus la qualité de vie de la population belge.

La liste d’autres alternatives potentielles n’est pas exhaustive, mais parmi celles-ci, on pourrait compter une taxation des voitures de société – qui a représenté cette année 4,7 milliards d’euros d’exonération fiscale – ou encore la taxation des plus-values boursières, qui rapporterait plus de 500 millions d’euros par an aux caisses de l’État.

Vers la fin de l’Arizona ?

Cette situation autour de la formation du budget fédéral et de la démission potentielle du Premier ministre belge montre au grand jour les contradictions internes d’un gouvernement aussi réactionnaire que celui de l’Arizona. En plus de faire peser ses coupes budgétaires inéluctablement sur les personnes les plus précaires, l’Arizona aggrave l’ampleur de la dette nationale et la fait peser encore un peu plus sur la population.

Après les manifestations historiques du 13 février et du 14 octobre 2025, qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes pour bloquer le pays, le mouvement de contestation contre le gouvernement Arizona continue de prendre de l’ampleur. Trois journées de grève sont annoncées les 24, 25 et 26 novembre pour protester contre les réformes antisociales menées par ce gouvernement.

Santé / Soins

MOBILISATIONTROIS JOURS DE GRÈVE NATIONALE CONTRE L’ARIZONA

24, 25 ET 26 NOVEMBRE 2025 Les syndicats FGTB, CSC et CGSLB organisent trois journées de grève nationale contre les mesures antisociales du gouvernement Arizona (MR – N-VA – Engagés – CD&V – Vooruit). Cette mobilisation d’ampleur historique vise à faire reculer un gouvernement qui attaque systématiquement les droits des travailleur·ses et des personnes déjà précarisées. L’opposition citoyenne au gouvernement De Wever-Bouchez est forte. Malgré leurs fausses promesses de récompenser le travail, ils s’attaquent à nos pensions, nos salaires et l’indexation automatique, à nos droits fondamentaux. Ils n’ont pas le soutien de la population et ils le sentent et ils le savent. Programme des 3 jours Lundi 24 novembre : Grève dans les transports Le rail complètement à l’arrêt Arrêt de tous les trains dès le 23 novembre à 22h pour 72 heures Tous les secteurs de la SNCB et ses filiales concernés Les transports en commun La Stib prévoit d’importantes perturbations sur tout son réseau De Lijn : perturbations sur toutes les lignes de trams et bus en Flandre Le TEC également impacté Mardi 25 novembre : Grève dans tous les services publics L’enseignement mobilisé Les enseignants flamands feront grève deux jours d’affilée : une première depuis 24 ans (2001) Plus de 34 000 enseignants avaient déja participé à la grève de janvier 1 enseignant sur 5 envisage de quitter la profession à cause des réformes des pensions Un piquet de grève est organisé à Arts et Métiers dès 8h Les services publics Administrations communales CPAS Hôpitaux Bpost (fortement perturbée) La crise sociale touche également les communes. À Saint-Josse-ten-Noode, les travailleurs communaux ont organisé des arrêts de travail les 19 et 21 novembre contre la crise financière qui frappe l’administration. Les syndicats dénoncent le licenciement de cinq travailleurs sans concertation et la menace sur la prime de fin d’année et les chèques-repas. Il est fort probable que des grèves aient également lieu dans les communes et administrations locales. Mercredi 26 novembre : Grève interprofessionnelle dans tous les secteurs Une manifestation nationale clôturera la mobilisation. Tous les secteurs sont appelés à participer à cette journée d’action générale. Plusieurs piquets de grève sont déjà annoncés Piquet commun du secteur psycho-médico-social devant le Petit Chateau à 8h différentes actions et activités auront lieu à l’ULB les 3 jours de grève. Une cantine soutenue par Commune Colère en soutien aux grévistes les 24, 25 et 26 novembre s’organise également. Selon Frédéric Panier, CEO d’AKT (Union wallonne des entreprises), avec un taux de participation de 20% des travailleurs grévistes, le coût pour l’économie wallonne s’élèvera à 100 millions d’euros par jour, soit 300 millions d’euros pour les trois jours. Une facture colossale qui intervient alors que le gouvernement fédéral cherche à économiser 10 milliards d’euros d’ici 2029, en s’attaquant (...)
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

PALESTINE – Le Conseil de sécurité vote le « plan Trump » : un nouveau plan colonial imposé aux palestinien· nes

Dans la nuit de lundi à mardi 18 novembre, 13 membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont approuvé le « plan de paix » de Donald Trump pour Gaza. La Russie et la Chine se sont abstenues. Le Hamas a immédiatement dénoncé une « tutelle internationale » ignorant les droits du peuple palestinien. Ce plan est un énième plan de « paix » coloniale imposée. Les critiques formulées depuis des semaines par de nombreux représentant·es politiques qui pointent du doigt un accord « de capitulation et de déportation ». Par-delà les critiques des représentant.es politiques, toute une partie de la société civile continue de dénoncer le génocide en cours et refuse d’accepter cette paix orchestrée par les pays occidentaux. Plusieurs universitaires ont cosigné une carte blanche qui décortique les enjeux coloniaux et les dangers de ce plan Trump pour Gaza, aujourd’hui entériné par le Conseil de sécurité de l’ONU. Soutenir le Plan Trump, C’est accepter une paix coloniale et sans justice Le Président américain Donald Trump a annoncé la proposition d’un Plan pour Gaza le 29 septembre 2025. Ce plan de 20 points promet de mettre fin au conflit à Gaza immédiatement et de répondre à l’insécurité au Moyen-Orient. De nombreux représentants politiques, y compris notre Ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, ont félicité Trump pour l’aboutissement de cet “accord” de paix. Dès lors, à qui sert la paix promise par le plan Trump ? De quel genre de “paix” s’agit-il ? Hier comme aujourd’hui, en Palestine comme dans d’autres situations de guerre et de violence, le terme « paix » sert souvent d’étiquette pour imposer une réconciliation aux peuples et territoires sur lesquels la violence coloniale est infligée, et ainsi forçant les peuples colonisés à négocier la fin de leur propre génocide. Ici, le discours de Trump propose sans ambiguïté une paix coloniale sans justice et sans dignité. Un plan pour la paix « de qui » et « pour qui » ? Ce plan a donc été préparé sans entendre aucune voix palestinienne. Le Hamas s’est vu signifier un ultimatum : acquiescement au plan sans réserve ou annihilation de la population de Gaza. Après avoir acquiescé à certains aspects du plan, le Hamas a certes été associé aux négociations techniques visant notamment la libération des otages israéliens et la restitution des corps de ceux décédés. Mais le plan n’attend de lui que de finir de négocier sa propre élimination. Le plan propose que Gaza soit ensuite géré par un « comité palestinien technocratique » placé sous le contrôle d’un « conseil de paix » auto-proclamé, sans la moindre légalité internationale et aux relents d’autant plus colonialistes qu’il associe la figure de l’ancien Premier ministre britannique, en écho à la colonisation britannique de la Palestine dès 1917, ou encore à sa responsabilité directe dans les crimes de guerre commis en Irak à partir de 2003. Peut-on vraiment parler de la paix pour la Palestine si aucun Palestinien n’a eu un mot à dire pour (...)
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

MOBILISATION : 23 novembre, Marche contre les violences faites aux femmes et minorités de genre

Premières victimes des politiques antisociales de l’Arizona Ce dimanche 23 novembre, un large front d’associations, de syndicats et de collectifs féministes descend dans les rues de la capitale à l’appel de la Plateforme Mirabal*. L’objectif : dénoncer les violences systémiques contre les femmes et minorités de genre, aggravées par les mesures régressives du gouvernement Arizona. Le constat est accablant : les violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques et sociales restent un phénomène structurel, renforcé par la précarité et les inégalités que subissent les personnes sexisées. La coalition Arizona (N-VA, MR, Engagés, CD&V et Vooruit) s’apprête à institutionnaliser ces violences par des mesures ouvertement discriminatoires. En effet, les violences envers les femmes et minorités de genre sont étroitement liées à la précarité et aux inégalités structurelles. Les bas salaires, les temps partiels imposés, les pensions faibles ou l’accès limité à certains droits enferment de nombreuses femmes dans une situation de dépendance économique et sociale. Ces mécanismes touchent d’autant plus durement celles qui subissent plusieurs formes d’oppression à la fois, qu’elles soient précarisées, racisées ou en situation de handicap. Droits sociaux, chômage, pensions, tournant sécuritaire et droits des personnes sans papiers : nous revenons brièvement sur le caractère sexiste des mesures de la coalition Arizona. Les femmes : principales cibles des politiques Arizona 80% des personnes en temps partiel sont des femmes 60% des malades de longue durée sont des femmes (69% pour burnout et dépression) 80% des pensionné·es avec moins de 35 ans de carrière sont des femmes → L’Arizona punit durement les carrières hachées et précaires, c’est-à-dire le plus souvent les carrières féminines. 1. DROITS SOCIAUX IVG Refus d’étendre le délai de 12 à 18 semaines : l’Arizona maintient l’une des législations les plus restrictives d’Europe Maintien du délai de réflexion obligatoire de 6 jours : une logique infantilisante qui nie la capacité de décision des femmes →Conséquence directe : certaines femmes sont contraintes à des pratiques clandestines dangereuses ou à l’exil médical Flexibilité du travail Le gouvernement Arizona légalise l’exploitation par la flexibilité : Contrats de quelques heures par mois : la précarité devient la norme Jusqu’à 360 heures supplémentaires « volontaires » annuelles sans compensation Extension du travail de nuit et du dimanche Impact genré massif : dégradation de la santé, destruction de la vie familiale, appauvrissement des femmes à temps partiel et cheffes de familles monoparentales **Double charge de travail Les femmes supportent la double charge : travail professionnel ET travail domestique (ménage, éducation des enfants, soins) : un travail invisible et non reconnu. → Les femmes sont deux fois plus nombreuses à travailler à temps partiel, le plus souvent imposé par l’employeur ou faute...
Bruxelles Bruxelles |
