Arpentage « Faire front - contrer la droitisation des esprits »

Faire front - contrer la droitisation des esprits
C’est une guerre culturelle qui est en cours. Largement sous les radars, elle est d’une redoutable efficacité, comme en témoigne le glissement à droite des résultats électoraux. Ce combat se joue dans nos esprits. Les conservateurs radicaux y mènent une offensive massive, soutenue par des moyens financiers, technologiques et intellectuels considérables. Leur objectif ? Refaçonner nos manières de penser, imposer une vision morale autoritaire, et cadrer les termes mêmes du débat public. Ce livre entend éclairer les outils de cette stratégie : cadrage des discours, usages sophistiqués des médias et des plateformes numériques... On le perçoit bien, c’est une véritable menace qui pèse sur les fondements mêmes de la démocratie. Aussi est-il crucial de comprendre, de se former, de s’organiser. Tel est l’appel lancé ici. Car il ne suffit plus de proclamer la défense la démocratie. Il importe davantage de construire une stratégie concertée et de s’y tenir, dans la durée.
INFOS PRATIQUES
● Date : Le lundi 8 décembre 2025
● Timing : De 18h00 à 21h00
● Lieu : La vieille Chéchette, Rue du Monténégro 2, 1060 Saint-Gilles
● PAF : Gratuit. Grignotages végétariens bienvenue.
● Inscription obligatoire : https://framaforms.org/arpentage-faire-front-contrer-la...
● Contact : mborensztejn@liguedh.be
Max 12 personnes ! En cas d’annulation, merci de nous le faire savoir dès que possible afin que nous puissions donner votre place à quelqu’un·e d’autre
