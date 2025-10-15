stuut.info

28 octobre - 10h00 - Centre librex

Arpentage | L’empathie est politique : Comment les normes sociales façonnent la biologie des sentiments de Samah Karaki

Éducation populaire / Partage de savoirs
Bruxelles | sur https://stuut.info

Dans le langage ordinaire, ressentir de l’empathie signifie se mettre à la place de l’autre, et éventuellement partager ses émotions. Ce phénomène complexe, souvent considéré comme étant à l’origine du comportement moral et altruiste, s’est retrouvé au cœur du débat public, certains arguant qu’il serait la solution à l’intolérance et aux discriminations. Mais, dans une société traversée par les conflits et les rapports de domination, l’empathie permet-elle vraiment de comprendre l’autre ?

À la lumière des dernières découvertes en neurosciences et en sciences sociales, Samah Karaki démontre que l’empathie se révèle foncièrement faillible et sélective, ne résistant pas à la déshumanisation de l’autre ou à sa prétendue infériorité construite par les discours médiatiques ou politiques. Dans un essai stimulant et puissant, elle invite à reconnaître que l’on est inévitablement exclu de l’expérience des autres, et à imaginer de nouvelles voies pour s’ouvrir à leurs réalités. Plutôt que d’apporter à la souffrance et à l’injustice une réponse individuelle et affective, elle plaide en faveur de mesures politiques et sociales.

Samah Karaki, née en 1984, biologiste de formation, docteure en neuropsychologie, autrice et conférencière d’origine libanaise, installée en France.

Un arpentage, c’est quoi ?

Il s’agit d’une lecture collective d’une œuvre. Cette technique issue des milieux ouvriers facilite l’accès à un ouvrage ; permettant de se l’approprier en développant collectivement son analyse critique. Nous alternerons entre « temps de lecture individuel » (au rythme de chacun·e) et « discussion collective ».

Il s’agit d’une mise au travail collectif. L’idée est de se donner un temps collectif, pour aborder une thématique en douceur et de manière conviviale.

INFOS PRATIQUES

* Quand ? Le mardi 28 octobre 2025
* Où ? Au Centre Librex : 66 rue Coenraets – 1060 Bruxelles
* Quelle heure ? De 10H à 17H (accueil à partir de 09h45)

* Pour qui ? Tout le monde, aucun de prérequis nécessaire excepté un bon niveau de français (lire et parler)
* PAF ? Gratuit
* Inscriptions indispensables https://centrelibrex.be/rendez-vous/28-10-2025-arpentage-du-livre-lempathie-est-politique-comment-les-normes-sociales-faconnent-la-biologie-des-sentiments-de-samah-karaki/
Max 12 personnes ! => en cas d’annulation, merci de nous le faire savoir dès que possible afin de libérer votre place

* Infos/Contacts
Marie François, animatrice socioculturelle pour le Centre Librex mfrancois@centrelibrex.be
Morgane Borensztejn, formatrice à la Ligue de Droits Humains mborensztejn@liguedh.be

Voir en ligne : centrelibrex.be

 mardi 28 octobre 2025  10h00 - 17h00 iCal
 mardi 28 octobre 2025
10h00 - 17h00 iCal
 Centre librex,

 

66 rue Coenraets – 1060 Bruxelles

