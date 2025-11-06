stuut.info

Arpentage du livre « Le conflit n’est pas une agression. Rhétorique de la souffrance, responsabilité collective et devoir de réparation » de Sarah Schulman

17 décembre - 10h00 - Centre Librex

Arpentage du livre « Le conflit n’est pas une agression. Rhétorique de la souffrance, responsabilité collective et devoir de réparation » de Sarah Schulman

Guerre / Antimilitarisme Féminismes / Antipatriarcat Histoire / Archives Queer / LGBTQIA+ Résistances et solidarités internationales Palestine
Bruxelles | sur https://stuut.info

Des relations intimes aux politiques globales, Sarah Schulman fait le constat d’un continuum : individus comme États font souvent basculer les situations conflictuelles dans le registre de l’agression, criminalisant leurs opposants pour couper court à la contradiction et échappant ainsi à leur propre responsabilité dans les conflits. En distinguant conflit et agression, l’autrice interroge notre culture de la stigmatisation. Ce travail profond, aussi courageux qu’impertinent, montre comment la sanction et la répression prennent le pas sur l’auto-analyse à l’échelle individuelle et collective, et comment l’altérité sert de justification à la violence et à l’exclusion.

Ce livre intentionnellement polémique offre un aperçu des dynamiques contemporaines et historiques qui prennent les différences intimes, raciales et géopolitiques pour des éléments déclencheurs de la course à l’injustice, à l’exclusion et à la répression. Le conflit n’est pas une agression est un virulent plaidoyer contre le phénomène culturel de l’accusation, révélant combien les personnes en situation de pouvoir exacerbent et manipulent la crainte de l’« autre » pour éviter toute remise en question.

Site de l’édition : https://editions-b42.com/produit/le-conflit-nest-pas-une-agression/

Un arpentage, c’est quoi ?

Il s’agit d’une lecture collective d’une œuvre. Cette technique issue des milieux ouvriers facilite l’accès à un ouvrage ; permettant de se l’approprier en développant collectivement son analyse critique. Nous alternerons entre « temps de lecture individuel » (au rythme de chacun·e) et « discussion collective »

Il s’agit d’une mise au travail collectif. L’idée est de se donner un temps collectif, pour aborder une thématique en douceur et de manière conviviale.

INFOS PRATIQUES

* Quand ? Le mercredi 17 décembre 2025
* Où ? Au Centre Librex : 66 rue Coenraets – 1060 Bruxelles
* Quelle heure ? De 10H à 17H (accueil à partir de 09h45)

* Pour qui ? Tout le monde, aucun de prérequis nécessaire excepté un bon niveau de français (lire et parler)
* PAF ? Gratuit
* Inscriptions indispensables https://centrelibrex.be/rendez-vous/17-12-2025-arpentage-du-livre-le-conflit-nest-pas-une-agression-rhetorique-de-la-souffrance-responsabilite-collective-et-devoir-de-reparation-de-sarah-schulman/
Max 12 personnes ! => en cas d’annulation, merci de nous le faire savoir dès que possible afin de libérer votre place

* Infos/Contacts
Marie François, animatrice socioculturelle pour le Centre Librex mfrancois@centrelibrex.be
Morgane Borensztejn, formatrice à la Ligue de Droits Humains mborensztejn@liguedh.be

Voir en ligne : https://centrelibrex.be/rendez-vous/17-12-2025-arpentage-du-livre-le-conflit-nest-pas-u

Agenda

Arpentage du livre « Le conflit n’est pas une agression. Rhétorique de la souffrance, responsabilité collective et devoir de réparation » de Sarah Schulman

 mercredi 17 décembre 2025  10h00 - 17h00 iCal
 mercredi 17 décembre 2025
10h00 - 17h00 iCal
 Centre Librex,

 

66 rue Coenraets – 1060 Bruxelles

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

16 novembre - 14h00 - Gare du Nord

MANIFESTATION NATIONALE LE 16/11 — FREE PALESTINE

Le fragile cessez-le-feu entré en vigueur au début du mois d’octobre est une bonne nouvelle, qui permet d’entrevoir la fin du cauchemar absolu en cours depuis plus de deux ans dans la bande de Gaza. Cependant, aucune paix durable ne sera possible tant que les droits du peuple palestinien ne seront pas garantis — en particulier ses droits à l’autodétermination, au retour et à une réparation complète. Aucune paix durable ne sera possible tant qu’Israël ne mettra pas fin à son régime colonial d’apartheid. Le plan Trump, salué par la communauté internationale, y compris par des pays occidentaux tels que la Belgique, ne répond à aucune de ces conditions. Au contraire, il prévoit le maintien sous tutelle coloniale des Palestiniens. Par ailleurs, les violations par Israël des termes de l’accord, comme la poursuite des bombardements et du chantage humanitaire comme arme de guerre, ne sont pas de nature à stopper le génocide en cours. Nous poursuivons donc notre mobilisation pour la justice pour le peuple palestinien, ce tant que continueront l’occupation illégale, l’apartheid et le colonialisme israélien, et tant que les responsables du génocide à Gaza et leurs complices n’auront pas répondu de leurs crimes. La déstabilisation de la région et la souffrance de ses peuples ne prendront pas fin avec la signature de plans d’inspiration coloniale, mais par des mesures concrètes pour forcer Israël à se plier à ses obligations : – mettre fin à la colonisation et démanteler toutes ses colonies ; – mettre fin au blocus illégal de Gaza et permettre l’accès sans entrave à l’aide humanitaire pour ses habitants ; – se retirer du Territoire palestinien occupé ; – démanteler le système d’apartheid des deux côtés de la ligne verte ; – garantir le droit au retour des réfugiés ; – libérer tous les prisonniers palestiniens détenus pour des raisons politiques ; – indemniser les victimes palestiniennes. Rassemblons-nous pour la marche nationale le 16 novembre à 14h, à la Gare du Nord de Bruxelles, pour exiger du gouvernement belge : L’imposition, conjointement avec les gouvernements régionaux, d’un embargo militaire complet sur Israël, incluant l’interdiction de toute exportation, transfert, transit ou réexportation d’armes, de munitions, de technologies et d’équipements militaires — qu’ils soient directs ou indirects — ainsi que de tout service lié (recherche, etc.) ; L’interdiction de toute relation commerciale ou d’investissement contribuant au maintien de l’occupation illégale de la Palestine par Israël, comme stipulé par la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout partenariat — y compris les marchés publics — avec des entreprises complices de violations des droits humains et du droit international dans les territoires palestiniens occupés ; Le soutien à la suspension immédiate de l’Accord d’association entre l’Union européenne et Israël ; L’application de tous les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale et la...
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Extrême-droite / Antifascisme

Lancement de la collection Cahiers Abolitionnisme Pénal

Atelier Téméraire & Gwenola Ricordeau lancent une campagne de préventes et de financement participatif pour les Cahiers Abolitionnisme Pénal !!! Tout montant est bienvenu ❤️ Lancement de la collection sur l’Abolitionisme pénal 🎉 C’EST PARTI ! Avec Atelier Téméraire , Gwenola Ricordeau lance une campagne de préventes et de financement participatif pour les Cahiers Abolitionnisme Pénal, une collection dédiée à l’abolitionnisme pénal ! Le premier livre de la collection (sortie février 2026) : La bureaucratie de la punition : Les caméras-piétons au service du pouvoir policier, par Alec Karakatsanis @equalityalec , avec une préface de Sihame Assbague @s_assbague et une postface du Secours Rouge Toulouse @secoursrouge.toulouse. Le deuxième livre (sortie juin 2026) : « Nous détruirons les prisons coloniales » Palestine et abolitionnisme pénal, ouvrage collectif dirigée par Gwenola Ricordeau Possibilité de soutenir le projet en achetant des livres en prévente (il y a même des lots de 5 avec une réduction de 20%) ou en faisant des dons. Chaque contribution, chaque partage compte ❤️ gwenolaricordeau.com
Partout Partout |
Guerre / Antimilitarisme

Rassemblement pour la paix au Soudan

🔴 Ce samedi 01 novembre 2025, des centaines de personnes se sont réunies à la Bourse pour dénoncer le génocide au Darfour, Soudan.  En 2018, une révolution populaire a lieu au Soudan. Elle débouche sur un gouvernement de transition, mi-civil mi-militaire, qui doit aboutir à des élections civiles. Mais un coup d’État militaire y met fin en 2021.  Les deux forces en présence, l’armée régulière soudanaise et les FSR, Forces de Soutien Rapides (liées aux milices janjawid déjà coupables de génocide au Darfour depuis des années), se disputent le pouvoir et la guerre éclate en 2023.  Depuis, les conflits ont fait des centaines de milliers de mort·es et blessé·es civil·es, des millions de déplacé·es, la population subit la famine, les crimes de guerre et les massacres se multiplient contre la population.  Le 27 octobre dernier, les FSR se sont emparées de la ville de El-Fasher, après un siège de 18 mois, leur permettant de contrôler l’ensemble de la région de l’Ouest du Soudan. Les témoignages dénoncent des crimes et massacres terribles. Les manifestant·es à la Bourse dénoncent la complicité de la Belgique et de l’Europe, à travers leurs liens avec les Emirats Arabes Unis, principaux soutiens militaires des FSR, ainsi que le business de l’armement et leurs politiques migratoires criminelles.  Un nouveau rdv est donné le 11 novembre prochain pour dénoncer la situation et la complicité de notre pays et de l’UE, ainsi que pour montrer notre soutien au peuple et la résistance soudanaise. Pour suivre et soutenir les actions pour le Soudan : https://www.instagram.com/sudan_solidarity_network?igsh=dmJoeHlpZXQzMnFl LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Guerre / Antimilitarisme
PLUS D'ARTICLES - Féminismes / Antipatriarcat
PLUS D'ARTICLES - Histoire / Archives
PLUS D'ARTICLES - Queer / LGBTQIA+
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Éducation populaire / Partage de savoirs
PLUS D'ARTICLES - Prisons / Anticarcéral

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info