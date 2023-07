Assemblée Citoyenne Gilet Jaune (BXL)

Économie / Anticapitalisme

RECLAIM WHAT IS PUBLIC . RECLAIM SPACE . Free54 - Public Take Over

Face à l’accaparement de nos espaces communs par les forces du capitalisme et de la gentrification, la place Sainte Catherine se libère. (ENG) RECLAIM WHAT IS PUBLIC. RECLAIM SPACE. Free54 - Public Take Over Friday, 14th of July at 18:00 on St Catherine square Brussels has changed. Terraces have taken over...