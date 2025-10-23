stuut.info

Assemblée Générale Queer Antifasciste

26 octobre - 15h00 - Rockin’Squat

Extrême-droite / Antifascisme Queer / LGBTQIA+
L’actualité te paralyse et tu te sens isolé.e ? Tu cherches à rejoindre un réseau de lutte ? Tu as des idées, envies, ressources à partager ? Rejoins nous pour la prochaine AG de l’Assemblée Queer Antifasciste ! Un espace d’échange, de lutte et d’organisation communautaire, en réponse à la montée de l’extrême droite.

En mixité queer
 dimanche 26 octobre 2025  15h00 - 17h00
15h00 - 17h00 iCal
 Rockin’Squat,

 

Avenue de Tervuren 158, Woluwe St Pierre

Extrême-droite / Antifascisme

[Mobilisation] Pourquoi l’Office des Étrangers et l’hôtel de luxe Hilton ont-ils été pris pour cible le 14 Octobre ?

Le 14 octobre une mobilisation historique contre l’Arizona a eu lieu à Bruxelles. Plus de 140 000 personnes ont rejoint la manifestation nationale. Des blocages autonomes ont eu lieu tôt le matin et des manifestations sauvages ont duré jusqu’en soirée, ponctuées d’affrontements avec la police. Globalement, sur la journée de mobilisation, les forces de l’ordre ont été tout à fait dépassées et incapables d’endiguer la colère des manifestant·es, hormis en quelques points ou des moyens considérables ont été mis en place. Sur le parcours de la manifestation, une série de lieux symboliques, représentants des institutions de l’Etat ou du capitalisme et de la bourgeoisie, ont été visés par des manifestant·es. Mais pourquoi des dégradations ont-elles eu lieu en particulier contre l’Office des Étrangers et l’hôtel de luxe Hilton ? Au début du parcours de la manifestation, sur le boulevard Pacheco, l’Office des Étrangers a été ciblé par un groupe de manifestant·es. Une centaine de personnes s’en est prise au bâtiment, tagué des messages politiques sur les murs, comme « Free Gaza« , des collages avaient eu lieu précédemment pour dénoncer la politique migratoire belge. L’Office des Étrangers organise et incarne la politique migratoire raciste belge. C’est cette institution qui met chaque année des centaines de personnes – y compris parfois des enfants – en centre de détention, sans aucune forme de procès et qui en déporte et expulse autant. Ce, tout simplement car ils et elles ne sont pas belges et qu’ils et elles souhaitent vivre dignement sur le territoire belge. D’un point de vue légal, la Belgique a été condamnée des centaines de fois pour sa politique migratoire inhumaine. [1,2] Depuis début septembre, une série de rafles policières ont visé la communauté palestinienne impliquée dans le mouvement de contestation contre le génocide. Ces rafles sont organisées par la police en collaboration avec l’Office des Étrangers, sous la supervision des pouvoirs politiques. Mahmoud, un réfugié palestinien détenu depuis plusieurs mois, est décédé entre la nuit du 6 au 7 octobre, en centre fermé à cause des conditions inhumaines. Sa mort a suscité une grande colère, dans les centres fermés comme en dehors. Lors de la manifestation, les manifestant·es criaient « Justice pour Mahmoud« , avant de prendre pour cible l’Office des Étrangers. Au niveau de la Gare Centrale, c’est l’Hôtel de luxe Hilton – une multinationale états-unienne et un symbole de la bourgeoisie à l’échelle mondiale – qui a été visé par des manifestant·es. Plusieurs dizaines de manifestant·es sont rentré·es à l’intérieur de l’hôtel de luxe et s’en sont pris au mobilier, tout en se saisissant de la nourriture de l’hôtel, avant que la police arrive sur place. Selon nos informations, la nourriture saisie aurait été redistribuée. Des affrontements ont alors eu lieu avec les forces de l’ordre qui ont dû se réfugier à l’intérieur de l’hôtel, sous la pression des manifestant·es. (...)
Bruxelles |

12 novembre - 19h00 - Mazette

Soirée décryptage des mesures de l’Arizona

Le gouvernement Arizona, c’est un catalogue de mesures qui vont attaquer les droits des travailleur·ses, des personnes précaires, des migrant·es et des associations de gauche. C’est la pire régression sociale dans l’histoire de la Belgique ! Tu veux mieux comprendre ce que propose ce gouvernement ? Tu aimerais te mobiliser et participer aux prochaines actions mais tu ne sais pas comment ? Viens en discuter mardi 12 novembre chez Mazette ! On vous propose une présentation des mesures phares et un décodage suivi d’une discussion pour préparer les prochaines mobilisation. Et après, un verre de l’amitié !
Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |

2 novembre - 15h00 - One Field Fallow

Point Queer de novembre

Projection et temps d’échange autour de l’autodéfense communautaire et de la réappropriation de la violence Depuis 1 an, nous avons entamé une discussion entre transpédégouines pour penser des outils d’autodéfense communautaire. Les violences queerphobes continuent et s’intensifient avec l’offensive de droite que nous les queers subissons un peu partout... Pour cela, le Front Q organise des temps communautaires pour échanger autour de ces thématiques en cherchant à valoriser et mettre en commun notre savoir communautaire. Nous organisons au prochain Point Queer une projection qui sera suivi d’un temps d’échange pour évoquer la question de l’autodéfense et de la réappropriation de la violence. Cette proposition s’inscrit dans le projet collaboratif que met en place le Front Q, prenant la forme d’une plateforme en ligne pour s’outiller contre les violences queerphobes. Le but y est de rassembler des ressources théoriques, mais aussi pratiques sous forme de témoignages d’expériences vécues et leurs résolutions. Nous proposerons aux personnes qui le souhaitent de partager des situations vécues de queerphobie qui seront enregistrées (uniquement audio), pour constituer une base de témoignages, que nous anonymiserons et que nous aimerions publier à terme. Nous précisons que ces partages se feront sur base volontaire, que personne ne sera obligé.e d’entendre ou de revivre des expériences traumatiques, et les personnes qui ne souhaitent pas participer à l’activité sont les bienvenues au PQ. Notre conviction demeure claire. Ni la police, ni les institutions, ni les applications animées par des logiques marchandes ne peuvent apporter une réponse unique et pertinente aux violences que nous subissons, au contraire nous pensons qu’elles participent à les renforcer. Organisons-nous pour lutter ensemble ! OFF, l’espace qui nous acceuillera sert comme espace de travail, de recherche socio-artistique, de cohésion ainsi que de lieu de rencontre pour des individus, collectives et organisations externes. Un prix libre est organisé pour la participation aux frais, n’hésite pas à participer à la hauteur de tes moyens
Extrême-droite / Antifascisme |
