Assemblée Générale Queer Antifasciste

L’actualité te paralyse et tu te sens isolé.e ? Tu cherches à rejoindre un réseau de lutte ? Tu as des idées, envies, ressources à partager ? Rejoins nous pour la prochaine AG de l’Assemblée Queer Antifasciste ! Un espace d’échange, de lutte et d’organisation communautaire, en réponse à la montée de l’extrême droite.
En mixité queer
Together Unite
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info