stuut.info

Assemblée générale de la Fondation Marius Jacob

8 novembre - 16h00 - Marbré

Assemblée générale de la Fondation Marius Jacob

Économie / Anticapitalisme Résistances et solidarités internationales Éducation populaire / Partage de savoirs Soutien / Entraide

Face au contexte répressif, réfléchissons collectivement à la protection de nos ressources communes

Bruxelles | sur https://stuut.info

Samedi 8 Novembre, de 16h à 19h, retrouvons-nous à Rue du Palais 32 pour l’Assemblée générale de la Fondation Marius Jacob.

Un moment pour faire le point ensemble, partager nos perspectives et décider collectivement de la suite. Dans un contexte politique de plus en plus répressif, cette AG mettra l’accent sur plusieurs enjeux clés :

  • Stratégie face à la répression : anticiper les risques et réfléchir collectivement à la sécurité des fonds hébergés par la fondation.
  • Changement d’échelle  : penser comment renforcer la résilience de la structure grâce au soutien annuel.
  • Fonctionnement des Assemblées Coopératives d’Attribution des Bourses : échanges autour du processus et de son évolution.
  • Validation des fonds hébergés et du budget annuel.
  • Présentation des activités de la fondation : un espace pour celleux qui nous connaissent moins, ou qui ne sont pas encore mutualisateur·ices.

Tous les collectifs dont les fonds sont hébergés, nos mutualisateur·ices, ainsi que les collectifs que nous avons soutenus ou qui nous sont proches, sont chaleureusement invité·es à participer à ces échanges.

Et pour clôturer la journée, moment convivial avec repas et musique — histoire de continuer les échanges dans la chaleur et la bonne humeur.

Voir en ligne : Lien

Agenda

Assemblée générale de la Fondation Marius Jacob

 samedi 8 novembre 2025  16h00 - 20h00 iCal
 samedi 8 novembre 2025
16h00 - 20h00 iCal
 Marbré,

 

32 rue des palais, 1030

Assemblée générale de la Fondation Marius Jacob

 samedi 8 novembre 2025  16h00 - 20h00 iCal
 samedi 8 novembre 2025
16h00 - 20h00 iCal
 Marbré,

 

32 rue des palais, 1030

Assemblée générale de la Fondation Marius Jacob

 samedi 8 novembre 2025  16h00 - 20h00 iCal
 samedi 8 novembre 2025
16h00 - 20h00 iCal
 Marbré,

 

32 rue des palais, 1030

Assemblée générale de la Fondation Marius Jacob

 samedi 8 novembre 2025  16h00 - 20h00 iCal
 samedi 8 novembre 2025
16h00 - 20h00 iCal
 Marbré,

 

32 rue des palais, 1030

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

Bruxelles s’éveille : Retour sur la journée du 14 octobre à Bruxelles

Compilation chronologique de plusieurs vécus et réflexions autour de la mobilisation du 14/10, écrit et mis bout à bout en bande organisée. 14 octobre 2025. Il est 5 heures. Le ciel pâlit et les ombres s’enfuient. Il est 5 heures, Bruxelles s’éveille. Je me lève rempli d’excitation et de frousse, pour une journée de mobilisation qui s’annonce massive. Début 2025, les manifs et grèves contre le gouvernement avaient déjà surpris par leur combativité. La manifestation nationale du 13 février et ses débordements annoncaient un basculement. 100 000 personnes avaient alors battu le pavé. Du zbeul devant les sièges des Engagés et du Mouvement Réformateur. La paix sociale fissurée. On ne s’y était pas préparé et on attendait avec impatience la suite. Mais les syndicats ne manquèrent pas d’éteindre le feu. La suite du mouvement fut diluée dans une série de grèves sectorielles inoffensives, désaccordées et sans horizon. La mobilisation nationale du 14 octobre contre l’austérité semble donc rouvrir une fenêtre de possibles. Le mouvement « Bloquons tout » du 10 septembre en France a insufflé des idées. Et ces dernières semaines la Gen Z a soudainement propagé un vent insurrectionnel au quatre coins du monde, du Népal à Madagascar, en passant par l’Indonésie, le Maroc, les Philippines, ou encore le Pérou. Partout, les gouvernements tremblent. Et ici, on est déterminé.e à pousser la journée du 14 hors des sentiers battus de la contestation pacifique voulue par le pouvoir... Premières flammes 6h30. J’arrive au rendez-vous quai du Commerce avec quelques copaines, où une centaine de personnes se sont réunies pour une action de blocage éclair de la petite ceinture. Sous les cagoules, je retrouve des visages familiers et inconnus. La rue est calme, mais il y a du désordre dans l’air. Alors que mes yeux collent encore, un fumi s’allume et marque le départ de l’action ! Une horde noire se met en mouvement. En traversant le chantier autour de la place de l’Yser, chacun.e se munit de matos pour bloquer le grand carrefour un peu plus loin, qui permet l’entrée dans le centre de Bruxelles. Barrières nadar, palettes de bois, tuyaux et toute sortes d’objets inflammables sont transportés jusqu’au milieu de la route, où les voitures sont contraintes de s’arrêter. Je surmonte ma peur de la circulation et rapidement les premières barricades sont érigées et des feux s’allument. Des passant.e.s s’arrêtent effaré.e.s, quelques conducteur.ice.s tentent encore vite de forcer le passsage, mais la pluspart acceptent d’être retenu.e.s sur leur route vers cette misère journalière qu’est le travail. La grève doit être générale ! Ça aurait toutefois été chouette d’avoir un tract à leur donner, d’envisager des équipes de gens pour partager les motifs de notre action. En l’espace de quelques minutes la circulation entre le square Sainctelette, le boulevard Baudouin, et le boulevard d’Anvers est paralysée, le carrefour est bloqué ! On continue, chacun.e se trouve une...
Bruxelles Bruxelles |

25 octobre - 18h30 - Îlot 111

[Fête] Finissage Musée du Capitalisme

Avant que le Musée du Capitalisme* remballe ses affaires pour déménager l’exposition itinérante vers des contrées nouvelles, on invite absolument tout le monde à un finissage festif ! Om te vieren dat het Museum van het Kapitalisme in Brussel was, met een programma zo hak op de tak als de stad zelf ! ➫ 18h30 — 23 rue de Liverpoolstraat / Ilôt 111 --- entrée libre Bienvenue à toutes et tous au finissage du Musée du Capitalisme : finale festive de notre passage à Bruxelles ! Avec des visites express pour découvrir l’exposition et une soirée de discussion, de concert et de musique ! 14h : visite guidée de l’exposition** (sans inscription !) 18h30 : ouverture musicale de la soirée avec une tournée de l’AntiFafare dans le quartier 18h30 : ouverture de la buvette ! 19h : Visite express de l’exposition par Raoul Les Mécaniques 19h30 : Dîner (prix libre) 20h : Finissage et présentation de la soirée avec Raoul Les mécaniques 20h30 : visite guidée express pour vous faire découvrir le musée 20h30 : Antifafare sur scène 21h30 : Anti-Skapitalista (Ska Soufflé Vénèr / Punk Cuivré Déter) 23h : Ulab (live électronique / techno hypnotique, psychédélique et acidulé, aux kicks et rythmes cadencés) * Le Musée du Capitalisme : Mise sur pied en 2012 grâce à une initiative citoyenne, le Musée du Capitalisme recouvre divers projets dont une exposition itinérante sur notre système économique et culturel avec un contenu accessible à un large public, le tout, à travers une ambiance interactive et une pédagogie en constante mutation. **La visite guidée : il s’agit de proposer un espace de réflexion et de discussion sur ce système et de présenter des alternatives existantes en Belgique. L’expo est bilingue (NL/FR) et des brochures pour accompagner la visite sont aussi disponibles dans d’autres langues comme l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’arabe et l’italien. En sortant du Musée, chaque visiteur aura, on l’espère, acquis les outils nécessaires pour s’affirmer au mieux dans sa citoyenneté. Origines, espoirs, limites et alternatives au capitalisme, cette exposition itinérante revient sur les fondamentaux d’un système souvent mentionné mais rarement expliqué.
Bruxelles Bruxelles | Économie / Anticapitalisme |

22 octobre - 18h00 - bibliothèque de l’Arka

Atelier de cartographie décoloniale du numérique

Dans le cadre de la Congo Week, en résonance avec la Conférence Zoéthique (23-26 Octobre 2025) Un atelier de partage de savoirs autour de la composition matérielle des dispositifs numériques qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours ; une exploration cartographique de leur chaine de production, qui retrace les routes du colonialisme et de l’esclavagisme au fil des siècles ; des réflexions collectives sur les possibilités et les actualités de résistance anti-coloniale et anti-extractiviste. Rendez-vous à la bibliothèque de l’Arka avenue wielemans ceuppens 52 à partir de 18h !
Bruxelles Bruxelles | Racismes / Colonialismes |
PLUS D'ARTICLES - Économie / Anticapitalisme
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Éducation populaire / Partage de savoirs
PLUS D'ARTICLES - Soutien / Entraide

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info