Samedi 8 Novembre, de 16h à 19h, retrouvons-nous à Rue du Palais 32 pour l’Assemblée générale de la Fondation Marius Jacob.
Un moment pour faire le point ensemble, partager nos perspectives et décider collectivement de la suite. Dans un contexte politique de plus en plus répressif, cette AG mettra l’accent sur plusieurs enjeux clés :
- Stratégie face à la répression : anticiper les risques et réfléchir collectivement à la sécurité des fonds hébergés par la fondation.
- Changement d’échelle : penser comment renforcer la résilience de la structure grâce au soutien annuel.
- Fonctionnement des Assemblées Coopératives d’Attribution des Bourses : échanges autour du processus et de son évolution.
- Validation des fonds hébergés et du budget annuel.
- Présentation des activités de la fondation : un espace pour celleux qui nous connaissent moins, ou qui ne sont pas encore mutualisateur·ices.
Tous les collectifs dont les fonds sont hébergés, nos mutualisateur·ices, ainsi que les collectifs que nous avons soutenus ou qui nous sont proches, sont chaleureusement invité·es à participer à ces échanges.
Et pour clôturer la journée, moment convivial avec repas et musique — histoire de continuer les échanges dans la chaleur et la bonne humeur.
