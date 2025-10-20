stuut.info

Atelier de cartographie décoloniale du numérique

22 octobre - 18h00 - bibliothèque de l’Arka

Racismes / Colonialismes Économie / Anticapitalisme Technologies / Numérique FREE CONGO

Dans le cadre de la Congo Week, en résonance avec la Conférence Zoéthique (23-26 Octobre 2025)

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Arka Bibli

Un atelier de partage de savoirs autour de la composition matérielle des dispositifs numériques qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours ;

une exploration cartographique de leur chaine de production, qui retrace les routes du colonialisme et de l’esclavagisme au fil des siècles ;

des réflexions collectives sur les possibilités et les actualités de résistance anti-coloniale et anti-extractiviste.

Rendez-vous à la bibliothèque de l’Arka
avenue wielemans ceuppens 52

à partir de 18h !

Voir en ligne : Conférence Zoéthique

Agenda

 mercredi 22 octobre 2025  18h00 - 22h00 iCal
 mercredi 22 octobre 2025
18h00 - 22h00 iCal
 bibliothèque de l’Arka,

 

Avenue wielemans ceuppens 52

