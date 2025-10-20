Atelier de cartographie décoloniale du numérique

Un atelier de partage de savoirs autour de la composition matérielle des dispositifs numériques qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours ;
une exploration cartographique de leur chaine de production, qui retrace les routes du colonialisme et de l’esclavagisme au fil des siècles ;
des réflexions collectives sur les possibilités et les actualités de résistance anti-coloniale et anti-extractiviste.
Rendez-vous à la bibliothèque de l’Arka
avenue wielemans ceuppens 52
à partir de 18h !
