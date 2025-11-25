Atelier stickers 1312 à La Foudre

Pour la permanence du 13/12 à la foudre, on propose un atelier stickers ACAB à prix libre. Viens mettre sur papier tes plus belles idées de slogans anti-police à répandre partout tout le temps par la suite !

Atelier de 15 à 17h, entrée libre :)

Au Récif, avenue du Pont-Neuf, 4, 1000 Bruxelles

Transports en commun :

Arrêt Yser - lignes 2-6-46-51→ 5 minutes de marche

Arrêt Rogier - lignes 2-3-4-6-25-55-58-61-88 → 7 minutes de marche

Arrêt Sainte-Catherine - lignes 1-5 → 9 minutes de marche

Boissons et snacks en vente au bar : paiement Payconiq ou cash, prix accessibles / N’hésite pas à ramener ton pique-nique, il y a un micro-ondes pour réchauffer si besoin

Événement gratuit / Accès PMR / Toilettes PMR / Bar PMR / Pas de Parking / Chaises larges sans accoudoirs