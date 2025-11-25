stuut.info

Atelier stickers 1312 à La Foudre

13 décembre - 15h00 - Le récif

Atelier stickers 1312 à La Foudre

Féminismes / Antipatriarcat Queer / LGBTQIA+ Arts / Créations Violences policières
Bruxelles

Pour la permanence du 13/12 à la foudre, on propose un atelier stickers ACAB à prix libre. Viens mettre sur papier tes plus belles idées de slogans anti-police à répandre partout tout le temps par la suite !

Atelier de 15 à 17h, entrée libre :)

Au Récif, avenue du Pont-Neuf, 4, 1000 Bruxelles
Lieu : Le Poisson sans bicyclette, Rue du Pont Neuf, 4 à 1000 Bruxelles

Transports en commun :
Arrêt Yser - lignes 2-6-46-51→ 5 minutes de marche
Arrêt Rogier - lignes 2-3-4-6-25-55-58-61-88 → 7 minutes de marche
Arrêt Sainte-Catherine - lignes 1-5 → 9 minutes de marche

Boissons et snacks en vente au bar : paiement Payconiq ou cash, prix accessibles / N’hésite pas à ramener ton pique-nique, il y a un micro-ondes pour réchauffer si besoin

Événement gratuit / Accès PMR / Toilettes PMR / Bar PMR / Pas de Parking / Chaises larges sans accoudoirs

Agenda

Atelier stickers 1312 à La Foudre

 samedi 13 décembre 2025  15h00 - 17h00 iCal
 samedi 13 décembre 2025
15h00 - 17h00 iCal
 Le récif,

 

Avenue du pont neuf, 4, 1000, Bruxelles

Santé / Soins

Manifestation contre les violences faites aux femmes et minorités de genre (Mirabal)

🔴 Ce dimanche 23 novembre, près de 5 000 personnes ont défilé dans les rues de Bruxelles à l’appel de la plateforme Mirabal pour la manifestation contre les violences faites aux femmes et minorités de genre. La manifestation, suivie par syndicats, associations et citoyen.nes est partie du palais de Justice avant de rejoindre la place Marie Janson, où une stèle commémorative pour les victimes de féminicides a été inaugurée le 8 mars 2025. On y retrouve le nom de 100 femmes tuées en Belgique. En 2024, au moins 23 victimes de féminicides ont été recensées par Stop Féminicide. Cette journée de mobilisation marque également le début des protestations contre le gouvernement Arizona. En tant que violences systémiques, les violences faites aux femmes et minorités de genre sont au centre de la lutte contre le gouvernement Arizona. En effet, les personnes les plus touchées par ces violences sont les personnes racisées, sexisées et en situation de précarité. Or, les mesures de l’Arizona impactent en priorité les populations les plus précaires, renforcent les inégalités, la discrimination et donc participent à l’entretien de ces violences de manière institutionnelle. Soutenons toutes les minorités plus que jamais ! Article photos : https://www.irruption.be/manifestation-contre-les-violences-faites-aux-femmes-et-minorites-de-genre-mirabal/ LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
Partout Partout |

23 novembre - journée - Tout BX

[Cartographie des grèves de Novembre]

3 jours de grèves, plus de 100 piquets, 5 rassemblements, plusieurs tours des piquets. Mobilisons-nous, soutenons-nous et construisons la grève ensemble ! Une cartographie de Bruxelles a été créée afin de reprendre le plus d’initiatives ayant lieu lors de ces 3 jours de grève ! Vous pourrez y trouver : Une liste des piquets, les points saumons et rouge (la ou les dates des piquets et les adresses sont précisées en cliquant sur le point) ; Une liste des rassemblements, les points bleus ; Des espaces ressources, les points roses, comme le Boom café qui nous ouvre ses portes durant les 3 jours ; Des informations sur les différents tours des piquets, avec les horaires et les trajets non exhaustifs. Les points verts reprennent les points de départ, les trajets sont dessinés de plusieurs couleurs (à vol d’oiseau). Sur le côté gauche vous pouvez voir les calques avec les différents points repris en forme de liste. Le fameux lien : https://framacarte.org/fr/map/greve-23-24-25-et-26-novembre-2025_218791#13/50.8345/4.3693 Voir en plein écran Les informations de la carte ne sont pas exhaustives.
Bruxelles Bruxelles | Économie / Anticapitalisme |
Santé / Soins

MOBILISATIONTROIS JOURS DE GRÈVE NATIONALE CONTRE L’ARIZONA

24, 25 ET 26 NOVEMBRE 2025 Les syndicats FGTB, CSC et CGSLB organisent trois journées de grève nationale contre les mesures antisociales du gouvernement Arizona (MR – N-VA – Engagés – CD&V – Vooruit). Cette mobilisation d’ampleur historique vise à faire reculer un gouvernement qui attaque systématiquement les droits des travailleur·ses et des personnes déjà précarisées. L’opposition citoyenne au gouvernement De Wever-Bouchez est forte. Malgré leurs fausses promesses de récompenser le travail, ils s’attaquent à nos pensions, nos salaires et l’indexation automatique, à nos droits fondamentaux. Ils n’ont pas le soutien de la population et ils le sentent et ils le savent. Programme des 3 jours Lundi 24 novembre : Grève dans les transports Le rail complètement à l’arrêt Arrêt de tous les trains dès le 23 novembre à 22h pour 72 heures Tous les secteurs de la SNCB et ses filiales concernés Les transports en commun La Stib prévoit d’importantes perturbations sur tout son réseau De Lijn : perturbations sur toutes les lignes de trams et bus en Flandre Le TEC également impacté Mardi 25 novembre : Grève dans tous les services publics L’enseignement mobilisé Les enseignants flamands feront grève deux jours d’affilée : une première depuis 24 ans (2001) Plus de 34 000 enseignants avaient déja participé à la grève de janvier 1 enseignant sur 5 envisage de quitter la profession à cause des réformes des pensions Un piquet de grève est organisé à Arts et Métiers dès 8h Les services publics Administrations communales CPAS Hôpitaux Bpost (fortement perturbée) La crise sociale touche également les communes. À Saint-Josse-ten-Noode, les travailleurs communaux ont organisé des arrêts de travail les 19 et 21 novembre contre la crise financière qui frappe l’administration. Les syndicats dénoncent le licenciement de cinq travailleurs sans concertation et la menace sur la prime de fin d’année et les chèques-repas. Il est fort probable que des grèves aient également lieu dans les communes et administrations locales. Mercredi 26 novembre : Grève interprofessionnelle dans tous les secteurs Une manifestation nationale clôturera la mobilisation. Tous les secteurs sont appelés à participer à cette journée d’action générale. Plusieurs piquets de grève sont déjà annoncés Piquet commun du secteur psycho-médico-social devant le Petit Chateau à 8h différentes actions et activités auront lieu à l’ULB les 3 jours de grève. Une cantine soutenue par Commune Colère en soutien aux grévistes les 24, 25 et 26 novembre s’organise également. Selon Frédéric Panier, CEO d’AKT (Union wallonne des entreprises), avec un taux de participation de 20% des travailleurs grévistes, le coût pour l’économie wallonne s’élèvera à 100 millions d’euros par jour, soit 300 millions d’euros pour les trois jours. Une facture colossale qui intervient alors que le gouvernement fédéral cherche à économiser 10 milliards d’euros d’ici 2029, en s’attaquant (...)
Bruxelles Bruxelles |
