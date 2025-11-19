stuut.info

Ateliers d’écriture « Litanie pour les Mort·es de la Rue »

8 janvier - 12h00 - Présence et Action Culturelles

Logement / Squat Éducation populaire / Partage de savoirs Classisme / Lutte des classes Droits sociaux / Services publics Travail / Précariat

Il y a des morts qui font moins de bruit que d’autres. Des adieux discrets. Des histoires qui ne sont jamais racontées.
Souvent dans le silence et l’indifférence, plusieurs dizaines d’hommes et de femmes meurent chaque année des conséquences de la vie en rue.
Depuis plus de 20 ans, le Collectif Morts de la Rue agit pour un adieu digne pour les personnes sans-abri en organisant les funérailles pour chaque habitant·e de la rue dont il apprend le décès.

Une cérémonie annuelle se tient également à l’Hôtel de Ville de Bruxelles durant laquelle la mémoire de chaque défunt·e est célébrée par la lecture d’une litanie de poèmes que nous vous invitons à co-écrire lors de ces huit sessions d’ateliers que nous vous proposons. Ensemble, nous tisserons un récit collectif pour se souvenir de chacune de ces personnes.

Chaque rencontre sera une occasion de prendre la plume pour préserver les traces de ce que furent ces vies et de les célébrer à travers la puissance de l’écriture. Nous vous invitons à partager vos mots, vos pensées, vos émotions dans un cadre où chacun·e se sentira respecté·e dans sa démarche. Quel que soit votre horizon – proche de la personne décédée, poéte·sse ou allié·e de la cause – vous êtes les bienvenu·es.

Ne pas respecter la mort d’une personne par l’importance de la sépulture et du rituel, c’est ne pas respecter l’humanité et notre propre dignité

Ateliers gratuits
Nous prévoirons un lunch, merci dès lors de nous adresser, dans la mesure du possible, un sms nous signalant votre présence au 0477/40.43.78.
Plus d’infos : https://www.pac-g.be/.../ateliers-decriture-litanie.../...

Agenda des ateliers

  • Jeudi 8 janvier, 12h – 16h
  • Jeudi 22 janvier, 12h – 16h
  • Jeudi 12 février, 12h – 16h
  • Jeudi 5 mars, 12h – 16h
  • Jeudi 19 mars, 12h – 16h
  • Jeudi 2 avril, 12h – 16h
  • Jeudi 9 avril, 12h – 16h
  • Jeudi 23 avril, 12h – 16h

Ces ateliers sont organisés par le Collectif « Morts de la Rue », Diogène et PAC avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

