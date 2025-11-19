Ateliers d’écriture « Litanie pour les Mort·es de la Rue »

Une cérémonie annuelle se tient également à l’Hôtel de Ville de Bruxelles durant laquelle la mémoire de chaque défunt·e est célébrée par la lecture d’une litanie de poèmes que nous vous invitons à co-écrire lors de ces huit sessions d’ateliers que nous vous proposons. Ensemble, nous tisserons un récit collectif pour se souvenir de chacune de ces personnes.

Chaque rencontre sera une occasion de prendre la plume pour préserver les traces de ce que furent ces vies et de les célébrer à travers la puissance de l’écriture. Nous vous invitons à partager vos mots, vos pensées, vos émotions dans un cadre où chacun·e se sentira respecté·e dans sa démarche. Quel que soit votre horizon – proche de la personne décédée, poéte·sse ou allié·e de la cause – vous êtes les bienvenu·es.

Ne pas respecter la mort d’une personne par l’importance de la sépulture et du rituel, c’est ne pas respecter l’humanité et notre propre dignité

Ateliers gratuits

Nous prévoirons un lunch, merci dès lors de nous adresser, dans la mesure du possible, un sms nous signalant votre présence au 0477/40.43.78.

Plus d’infos : https://www.pac-g.be/.../ateliers-decriture-litanie.../...

Agenda des ateliers

Jeudi 8 janvier, 12h – 16h

Jeudi 22 janvier, 12h – 16h

Jeudi 12 février, 12h – 16h

Jeudi 5 mars, 12h – 16h

Jeudi 19 mars, 12h – 16h

Jeudi 2 avril, 12h – 16h

Jeudi 9 avril, 12h – 16h

Jeudi 23 avril, 12h – 16h

Ces ateliers sont organisés par le Collectif « Morts de la Rue », Diogène et PAC avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.