Autodéfense queer féministe pour personnes PD

✨ Qu’est-ce que c’est ? ✨

Feros invite le collectif d’animateurices Riposte Queer - NPDC.

Riposte Queer - NPDC propose un temps pour se donner des outils pour réagir face aux agressions notamment LGBTQphobes.

Il concerne les agressions verbales, physiques, sexuelles, psychologiques, commises par des proches ou des personnes inconnues.

Vous y apprendrez des techniques physiques et verbales, simples et immédiatement efficaces, qui permettent de mettre fin à une situation désagréable ou dangereuse afin de diminuer vos peurs, de gagner en confiance en soi, de se renforcer individuellement et collectivement dans un cadre convivial.

✨ Pour qui ? ✨

Cet atelier est ouvert à toutes les personnes s’identifiant comme PD. C’est-à-dire que le groupe est ouvert aux gays, tapettes, pédé.es, folles, mecs gays cis ou trans, personnes non-binaires et transmasculines perçues comme gays, femmes trans ou personnes transféminines régulièrement réassignées au masculin.

✨ Langue ? ✨

L’atelier sera animé en français.

✨ Quand ? ✨

6 et 7 décembre 2025.

Accueil dès 9h00, début à 9h30, fin à 17h00.

✨ Où ? ✨

Dans les locaux d’Agir pour la paix (Maison de la paix).

Rue Van Elewyck, 35

1050 Ixelles

✨ Accessibilité ? ✨

Accès PMR non disponible.

Possibilité de s’isoler dans un endroit calme.

Accès jardin extérieur possible.

Casques anti-bruit disponibles (type casque de chantier).

Deux espaces distincts (une salle moyennement grande et une grande salle).

L’éclairage est de type LED blanc, mais nous installerons des luminaires diffusant une lumière de plus faible intensité avec une teinte chaude.

L’atelier implique du bruit et des cris, notamment de la part des animateurices lors de chaque démonstration de riposte ; tous les exercices sollicitant des cris seront annoncés au préalable.

L’atelier se déroule en langue française. Certain.es animateurices maîtrisent plusieurs langues, mais l’ensemble du contenu ne pourra pas être adapté à une personne allophone.

L’atelier est ouvert aux personnes ayant des capacités physiques variées, et tous les exercices peuvent être adaptés.

Les assistant.es ou accompagnant.es ne sont pas admis : toute personne présente dans les espaces participe pleinement au stage.

Pour tout besoin spécifique, veuillez nous contacter : autodefense@feros.be ou laissez un message ou un vocal via DM (Messenger ou Instagram).

Pas de parking. Pas de parking vélo.

Accessibilité transport : à 400 m de l’arrêt Flagey (trams 81, bus 38, 59, 60 et 71), à 400 m de l’arrêt Bailli (trams 8, 81 et 93, bus 54).

✨ Prix ? ✨

Nous nous efforçons de rendre nos formations accessibles à toustes, quel que soit le budget. Nous ne disposons pas de financements réguliers et dépendons largement des contributions des participant.es pour organiser nos activités.

L’argent ne doit pas être un obstacle à la participation.

Le coût réel est de 90€ par personne. Nous encourageons celleux qui le peuvent à donner davantage afin de permettre la participation de celleux qui ne le peuvent pas. Nous encourageons particulièrement les participant.es blanc.hes, valides, avec un niveau d’éducation élevé ou d’autres privilèges significatifs, à contribuer plus que le coût réel (jusqu’à deux fois le coût réel).

Un repas de midi est pris en compte et inclus dans le prix libre.

Nous vous enverrons nos coordonnées bancaires après votre participation à l’atelier. Si vous souhaitez faire un don de manière anonyme, contactez-nous à : autodefense@feros.be

✨ Comment s’inscrire ? ✨

Via ce formulaire : https://framaforms.org/autodefense-queer-feministe-pour-personnes-pd-1758367993

L’atelier est limité à 16 participant.es.

Pour toute question, contactez-nous : autodefense@feros.be ou laissez un message ou un vocal via DM (Messenger ou Instagram).

✨ Qui sont les animateurices ? ✨

L’atelier sera animé par Riposte Queer - NPDC.

Riposte Queer - NPDC est un collectif d’animateurices d’autodéfense féministe à destination des personnes LGBTQIA+. Composé de trois queers lillois.es, iels ont pour enjeux de partager des outils pour faire face aux différentes formes d’agressions, diminuer nos peurs, renforcer notre confiance en soi et nos capacités d’actions.

✨ Qu’est-ce que Feros ? ✨

Feros est un collectif belge d’animateurices organisant des ateliers et activités autour du soin collectif, de l’inclusivité et de l’autodéfense queer féministe. Nous soutenons ainsi les individus, groupes, collectifs et organisations œuvrant pour la justice sociale et écologique.

✨ Qu’est-ce que La maison de la paix ? ✨

La Maison de la Paix est un centre pour les objecteureuses de conscience et les associations pacifistes, promouvant la non-violence et les droits humains.