[BLOC CONTRE L’ANTISEMITISME ET CONTRE TOUS LES RACISMES ]✊

Projection du film documentaire Moscow mutinity - The People vs Putin vendredi 15 Décembre à 18 heures à la Pompe - Rue Royale Sainte-Marie 185 Schaerbeek - Bruxelles - entrée a prix libre - We will screen the movie about participants of anti-fascist and anarchist groups during the anti-Putin protests of...