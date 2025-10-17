stuut.info

DES ÉCOLES SECONDAIRE BLOQUÉES EN SOUTIEN À LA PALESTINE ET À LA FLOTTILLE

DES ÉCOLES SECONDAIRE BLOQUÉES EN SOUTIEN À LA PALESTINE ET À LA FLOTTILLE

LES ÉLEVES APPELLENT LES AUTRES ÉCOLES À MENER DES BLOCAGES !

Mardi 2 octobre, alors que la Global Sumud Flotilla était interceptée illégalement en eaux internationales par l’armée d’occupation israélienne, plusieurs mobilisations et actions ont eu lieu à Bruxelles. Notamment un impressionnant blocage à l’école secondaire au Lycée Intégrale Roger Lallemand (LIRL).

« Ce jeudi 2 octobre, nous nous sommes réveillé·es avec une nouvelle qui nous bouleverse, celle de trop : l’arrêt par l’Etat israélien de la Global Sumud Flotilla, composée de militant.e.s, journalistes et autres personnes engagées en Europe contre le génocide à Gaza et qui allait contre vents et marée forcer le blocus israélien pour apporter de l’aide à la population gazaouie.« 

« Nous, élèves du Lycée intégral Roger Lallemand à Saint-Gilles, avons décidé de nous insurger contre le manque de réaction de l’État belge qui ne protège pas les sept ressortissant.e.s belges qui se trouvaient sur les bateaux mais surtout contre son manque de prise de position ferme par rapport au génocide !« 

« […] Nous nous sommes mobilisé.e.s, avec le soutien et l’aide du personnel éducatif, dans la cour afin de tout bloquer à l’école, à défaut de pouvoir débloquer le port de Gaza. En l’espace d’une matinée, nous avons créé des slogans. » expliquent les élèves de LIRL dans un communiqué qui nous a été transmis. »

Une assemblée a été organisée, où des décisions et des slogans ont été collectivement choisis. : « From the river to the sea, Palestine will be free », « On est toustes dans le même bateau« .

L’assemblée a statué que des blocages de l’école allaient être organisés chaque jeudi, tout en essayant de mobiliser d’autres écoles. Elle a également souligné la nécessité de l’organisation de séances d’information au sujet de la colonisation en Palestine et sur l’actualité dans les écoles, tout en rappelant qu’il ne s’agissait pas du seul génocide en cours.

Des revendications ont également été établies : la reconnaissance de l’État palestinien « sans condition par l’État belge. » Le boycott des entreprises israéliennes. La fin du partenariat économique de l’Europe avec Israël. Le communiqué des élèves est conclu par ces mots : « Le génocide de Gaza est une honte pour l’Humanité. Nous sommes tous.tes les enfants de Gaza. »

Le lendemain, vendredi 03 octobre, les élèves de l’école Active à Uccle ont également organisé un blocage de leur établissement. Ce matin, ils et elles étaient plus de 150 sur le blocage, avec de plus en plus d’élèves qui les rejoignent.

Ces blocages d’école secondaire pourraient poser les bases d’un mouvement étudiant·es en soutien à la Palestine. Il y a quelques années en Belgique, des dizaines de milliers d’élèves du secondaire avaient rejoint un large mouvement de contestation écologique. Peut-on espérer une issue similaire pour la Palestine ?

Les élèves de LIRL appellent les autres écoles à rejoindre le mouvement et à organiser des blocages tous les jeudis.

  • Communiqué des élèves de LIRL

14 octobre : journée de grève et de blocages

Lors de la journée de mobilisation nationale du 14 octobre, une grève générale et une grande manifestation sont organisées. L’objectif de la mobilisation, à l’appel du front commun syndical, est de mettre à l’arrêt le pays tant contre les réformes antisociales, portées par le gouvernement Arizona. Elle prendra pied dans tous les secteurs, de l’industrie, au privé à celui public. Tour d’horizon – non-exhaustif – de certains secteurs mobilisés. TRANSPORTS PUBLICS STIB (Bruxelles) : personnels en grève, TEC (Wallonie) : service fortement réduit, SNCB (trains) : le trafic n’est pas directement en grève ENSEIGNEMENT : Le secteur de l’enseignement sera largement en grève dans la Fédération-Wallonie-Bruxelles. Des écoles ont déjà annoncé que les tous les cours ne pourront être tenus. On peut également attendre des mobilisations des jeunes des écoles secondaires qui depuis deux semaines organisent régulièrement des blocages et des mobilisations en soutien à la Palestine. Dans l’enseignement supérieur à Bruxelles, le personnel enseignant et les travailleur·ses et la CGSP organisent un piquet de grève dès 5H à l’ULB Des blocages et piquet de grève sont organisés dans des Écoles Supérieur d’Art (ESA). SANTÉ Les sages femmes du CHU de Saint Pierre organise un piquet de grève dès 7h du matin. COMMERCE : Le front commun syndical appelle aussi les travailleurs du secteur du commerce à la grève Les organisations encouragent également les clients à faire une grève de la consommation, donc à ne pas faire leurs courses, ce jour-là en signe de solidarité avec les travailleurs. AÉROPORTS Brussels Airport (Zaventem) : Aucun vol passagers ne décollera le 14 octobre. Le personnel de G4S (sécurité) participera massivement à la grève. Aéroport de Charleroi : Tous les vols annulés également en raison de la journée d’action syndicale. BLOCAGES AUTONOMES : Des organisations de la gauche radicale bruxelloise ont également appelé à mener des blocages à Bruxelles. MANIFESTATION NATIONALE Une manifestation nationale s’élancera depuis la Gare du Nord à 10h pour rejoindre la Gare du Midi en passant par la petite ceinture de Bruxelles. Plusieurs collectifs appellent également toutes les personnes qui n’ont pas la possibilité de se mettre en grève, de ralentir leur rythme de travail. Notamment, le collectif des 100 diplômées appellent les personnes racisées, dont les femmes voilées qui sont touchées de pleins fouets par les mesures de l’Arizona, a se mettre en grève. Nous rappelons que toutes et tous ont le droit de se mettre en grève, même si vous n’êtes pas syndiqué.es. Les personnes syndiquées peuvent demander une indemnisation pour la journée du 14. Sources : « Manifestation nationale du 14 octobre : que se passera-t-il ? Quelles sont les perturbations prévues ? », RTBF, https://www.rtbf.be/article/manifestation-nationale-du-14-octobre-que-se-passera-t-il-quelles-sont-les-perturbations-prevues-11609912 «...
Enorme manifestation ce 14 Octobre contre l’Arizona et son monde (VIDEO)

Ce mardi 14 octobre, au moins 140.000 personnes, probablement même 180.000, se sont réunies à Bruxelles pour protester contre l’Arizona et ses mesures anti-sociales et mortifères. Des blocages avec feux et barricades ont eu lieu dès le matin sur différents axes routiers de la ville tandis que plusieurs piquets de grève étaient organisés. Des personnes de tous les secteurs confondus – étudiant.es, syndicats, enseignant.es, retraité.es, soignant.es, etc. – se sont ensuite réuni.es pour la manifestation. Les trains pour arriver à Bruxelles étaient remplis et trop peu nombreux si bien que des personnes ont du rejoindre le cortège bien après son départ et différents itinéraires non prévus se sont déployés au fur et à mesure de la journée. La manifestation a été marquée par une grande violence policière. La police a réprimé les manifestant.es à coup de gazs lacrymogènes, de jets d’eau, de matraquages. Certain.es ont été nassé.es, d’autres arrêté.es. Des bandes de policiers en civil masqués se sont déchaîné·es à maintes reprises, frappant des manifestant·es à terre, laissant des personnes gisants au sol. La brigade cycliste n’a pas été en reste, insultant et agressant les manifestant·es. Les répressions se sont poursuivies jusqu’en début soirées, les autopompes sillonnant jusqu’aux ruelles du centre. Une dizaine de personnes ont dû être emmenées à l’hôpital suite à la violence de la police, notamment pour des coups à la tête. La violence policière n’est pas nouvelle mais son ampleur et les personnes qu’elle a touchée hier – notamment des familles et des enfants qui ont été gazé.es – marque une intensification et généralisation de la répression. Si le pouvoir et sa police veulent intimider, il est clair que cette journée de mobilisation est un moment historique pour la Belgique. L’Arizona s’attaque à toustes, sauf aux dominant.es, le peuple l’a bien compris et il ne les laissera plus faire ! @Bxdévie collecte les témoignages de violences policières. instagram.com
Code Rouge : plus de 400 personnes bloquent l’entreprise ArceloMittal Industeel à Charleroi

Samedi 11 octobre, a eu lieu la sixième action menée par la coalition Code Rouge. Cette nouvelle action de masse, organisée en collaboration avec Stop Arming Israel, le Comité des Soulèvements de la Terre Bruxelles et Against the Flow, a ciblé le site du géant mondial du secteur sidérurgique ArceloMittal Industeel, à Marchienne-au-Pont. Cette édition visait l’empire logistique et les entreprises complices de la colonisation et du génocide en Palestine. Plus de 400 militant·es ont bloqué le site industriel pendant près de 3 heures, et différentes actions de sabotage ont eu lieu sur certaines infrastructures liées au secteur logistique. Des camions de livraison et les voies de chemin de fer du site industriel ont été endommagés. Cette action de masse s’inscrivait dans le cadre d’une campagne internationale contre l’Empire logistique. D’autres actions de masse ont notamment été menées au port de Rotterdam et contre le projet de construction du méga-canal Seine-Nord Europe. Le site d’ArceloMittal Industeela était ciblé en raison de sa complicité avec le génocide en cours en Palestine. En avril 2025, plus de 50 tonnes de métal ont en effet été livrées au ministère de la défense israélienne depuis le port d’Anvers. Outre cette complicité, les organisateur·ices ont rappelé à quel point une entreprise comme ArceloMittal Industeel est fortement polluante, fait partie intégrante du système logistique mondial. La dénomination « empire logistique » désigne l’ensemble des filières logistiques qui permettent de faire fonctionner l’économie capitaliste : aéroports, canaux, entrepôts, routes, etc. Ce 11 octobre, dès l’aube, plusieurs centaines de militant·es ont été arrêté·es par les forces de l’ordre dans différentes communes flamandes, où un large dispositif policier avait été mis en place pour empêcher leur arrivée sur le site de l’action. En revanche, d’autres groupes de militant·es ont réussi à déborder le dispositif policier. Cela a notamment été le cas à la gare de Charleroi, où des militant·es ont repoussé une ligne de policiers qui tentaient de les empêcher de sortir du quai. À leur arrivée sur le site, les centaines de militant·es présent·es ont commencé à barricader les entrées. D’autres ont repeint une importante partie des murs de l’entreprise avec des messages en soutien à la Palestine et contre l’empire logistique. L’occupation, qui a duré jusqu’aux alentours de midi, s’est déroulée dans une bonne ambiance, ponctuée de nombreuses prises de parole. Pendant le blocage, les délégués syndicaux de l’entreprise sont entrés en contact avec les militant·es afin d’échanger sur la situation. Cette collaboration, menée dans un grand respect mutuel, a permis aux centaines de participant·es de repartir en cortège sans la moindre confrontation avec les forces de l’ordre. À plusieurs reprises, des délégués syndicaux et des travailleurs de l’entreprise ont félicité les causes défendues par les militant·es. (...)
