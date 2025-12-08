BRUXELLES : Trois voitures de police incendiées à Bruxelles en face d’un commissariat

Dans la nuit du 9 au 10 novembre, trois voitures de police ont été incendiées en face du commissariat de la place Fernand Coq à Ixelles, rue du Collège. Les voitures ont partiellement brûlé, personne n’a été blessé.
Une personne a été arrêtée dans une rue parallèle. Selon SudInfo, la personne arrêtée serait proche de la mouvance anarchiste. Mais on ne retrouve pas d’autres informations allant dans ce sens dans d’autres médias.
Selon le parquet, une patrouille de police se trouvait à proximité immédiate du commissariat lorsque les véhicules ont été incendiés et est intervenue immédiatement.
« Le suspect a été inculpé du chef d’incendie volontaire sur bien mobilier, la nuit. Il a été placé sous mandat d’arrêt. », a déclaré le parquet.
