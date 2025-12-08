stuut.info

BRUXELLES : Trois voitures de police incendiées à Bruxelles en face d’un commissariat

Bruxelles
Dans la nuit du 9 au 10 novembre, trois voitures de police ont été incendiées en face du commissariat de la place Fernand Coq à Ixelles, rue du Collège. Les voitures ont partiellement brûlé, personne n’a été blessé.

Une personne a été arrêtée dans une rue parallèle. Selon SudInfo, la personne arrêtée serait proche de la mouvance anarchiste. Mais on ne retrouve pas d’autres informations allant dans ce sens dans d’autres médias.

Selon le parquet, une patrouille de police se trouvait à proximité immédiate du commissariat lorsque les véhicules ont été incendiés et est intervenue immédiatement.

« Le suspect a été inculpé du chef d’incendie volontaire sur bien mobilier, la nuit. Il a été placé sous mandat d’arrêt. », a déclaré le parquet.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Racismes / Colonialismes

ARIZONA – loi sur les « visites domiciliaires » : le gouvernement prévoit des rafles de personnes sans papiers

Le gouvernement Arizona veut faire passer une loi sur les « visites domiciliaires » : le contrôle de personnes sans papiers à leur domicile ou chez leurs hébergeur·euses. L’objectif est d’arrêter la personne à qui il manquerait des papiers jugés nécessaires par le gouvernement, de la placer en détention, puis de l’expulser du territoire. Ainsi, ces « visites » ressemblent davantage à des perquisitions, et ce projet de loi à un projet de rafles* de personnes sans papiers sur le territoire belge. Des juges d’instruction et des associations de défense des droits humains dénoncent un cadre légal trop flou et un projet qui porte atteinte à la dignité humaine, mais aussi à la solidarité et l’hospitalité citoyenne. COMMENT ÇA SE PASSE EN PRATIQUE ? La police, éventuellement accompagnée par un·e fonctionnaire de l’Office des étrangers, serait autorisée à forcer l’entrée de toute habitation dans laquelle réside (même temporairement) une personne sans titre de séjour. Ces “visites” peuvent avoir lieu entre 5h et 21h et ne nécessitent pas le consentement des occupant·es, uniquement une autorisation d’un·e juge d’instruction. Cependant, le contrôle d’un·e juge d’instruction sera très limité. En effet, les juges n’auront pas forcément accès à l’entièreté du dossier avant de délivrer l’autorisation de « visite domiciliaire ». Lors des précédentes tentatives d’adopter une loi de ce type, en 2017, 2019 et 2021, les juges d’instruction avaient déclaré qu’ils et elles refusaient d’être « des presse-boutons ». Sous la pression de la société civile et des différentes critiques, ces projets de loi avaient été abandonnés. Une personne qui subit une rafle ne pourra faire un recours que devant un·e juge qui contrôlera sa détention, et ce recours ne sera pas suspensif, c’est-à-dire qu’il ne mettra pas en pause la procédure. La personne pourra donc être expulsée avant même que son recours ne soit examiné. Si elle est libérée, elle n’aura aucun moyen de faire reconnaître la violation de son domicile. VIOLATION DE DROITS FONDAMENTAUX “Autoriser la police à forcer l’entrée d’un domicile privé et à le fouiller pour la seule raison qu’on suspecte qu’une personne étrangère sans titre de séjour y réside est une violation grave du droit au respect de la vie privée. Entrer de force dans un domicile, parfois celui d’un tiers, pour arrêter une personne sans papiers est une mesure extrêmement intrusive.” Ligue des droits humains, CNCD-11.11.11 et CIRÉ Ce que le gouvernement appelle “visite domiciliaire » est en réalité très violent : plusieurs policier·ères entrent de force dans un domicile, parfois armé·es et parfois en présence d’enfants. Le projet de loi ne prévoit pas de garantie pour protéger les mineur·es ou les personnes vulnérables visées par les rafles. “Le texte parle de « prise en compte de l’intérêt de l’enfant », mais rien ne garantit la sauvegarde de l’intérêt supérieur des enfants, ce qui est pourtant une obligation constitutionnelle. [La loi...
Bruxelles
Extrême-droite / Antifascisme

La crèche, l’extrême droite et nous

Chaque année, une crèche de Noël symbolisant la naissance d’Issa ou Jésus est érigée Voilà l’origine de la récente polémique raciste en Belgique. L’extrême droite a alimenté cette polémique, soutenue par de nombreux acteurs médiatiques. Elle s’est exportée jusque dans des médias d’autres pays comme CNews en France : une occasion nouvelle de pouvoir attaquer les musulman·es et étaler leur projet raciste. Pendant qu’on parle de chiffons sur une Grand-Place, on ne parle pas de salaires, de logement, de services publics. Pendant qu’on s’indigne sur Twitter, le MR et Les Engagés démantèlent la protection sociale. Voilà l’écran de fumée. Les polémiques façonnées par l’extrême droite occultent les réalités sociales et économiques inégalitaires : elles font diversion pendant que l’ordre dominant peut s’asseoir sur son projet réactionnaire. Une polémique fabriquée de toute-pièce Le processus médiatique est toujours le même : un élément banal de l’actualité est saisi, instrumentalisé d’abord par des réseaux d’extrême droite et des comptes Twitter (X) relayant des discours racistes. Les insultes, les montages douteux, se multiplient, les théories complotistes s’échafaudent, aucune importance pour la vérité, le plus important est d’aller toujours plus loin dans la diffusion de l’idéologie, sans aucun fait, juste de la haine pure et un projet politique derrière. " C’est une demande islamiste ! Le grand remplacement !Nos traditions sont détruites ! " Puis, arrive la deuxième phase : le MR récupère la polémique en la « nuançant » légèrement (et parfois pas du tout), de sorte à paraître plus « présentable« … On enrobe un discours raciste d’un vernis bleu libéral, en parlant de « traditions », de « culture », de « ce qui fait notre identité ». On lance une pétition, où n’importe qui, même un faux profil, sans vérification peut signer. Et c’est ainsi qu’un parti prétenduement démocratique blanchit le discours de l’extrême droite et fait avancer son agenda raciste. Le piège médiatique de la polémique permanente Comment réagir médiatiquement face aux polémiques créées par l’extrême droite, relayées et alimentées par les médias mainstream et par certain·es politicien·nes ? Doit-on même réagir ? Doit-on « débunker » les propos ? Doit-on argumenter pour expliquer en quoi les éléments de propagande sont simplement faux ? Doit-on s’insurger de chacune des interventions de Georges-Louis Bouchez ? Doit-on systématiquement jouer le jeu de la « polémique » et au final, donner une nouvelle tribune au projet politique du MR et celui des formations politiques néo fascistes ? Ou devons-nous essayer de déplacer le curseur médiatique, en ne tombant pas dans les pièges communicationnels que nous tendent systématiquement l’extrême droite et leurs alliés libéraux ? C’est le parti pris de cet article. Le vrai agenda derrière le rideau Au fond, qui accorde réellement de l’importance à cette crèche ? En réalité très peu de monde : même les...
Bruxelles
Médias

Interdire les trottinettes pour stopper le trafic, une nouvelle absurdité contre les quartiers populaires

Face à l’escalade des fusillades et du trafic de drogue qui secoue la capitale depuis des mois, le procureur du Roi de Bruxelles Julien Moinil a trouvé LA solution miracle : interdire les trottinettes électriques partagées. Une proposition qui a été soumise aux 19 bourgmestres bruxellois il y a trois semaines et qui fait actuellement l’objet d’un groupe de travail censé « faire aboutir la réflexion d’ici la fin de l’année« . Une mesure qui atteint des sommets d’absurdité et révèle surtout l’impuissance d’un système politique à bout de souffle. Le contexte est grave : Bruxelles connaît une série de fusillades liés au trafic de stupéfiants. Face à cette situation, le parquet et certains bourgmestres, soutenus par des membres de la réserve fédérale d’intervention (Feres), ont identifié un coupable idéal : les trottinettes partagées de type Bolt et Dott. Leur argumentaire ? Des dealers les utiliseraient pour vendre leur marchandise et prendre la fuite en cas d’intervention policière. Un sparadrap sur une jambe de bois La logique est imparable : puisque des criminels utilisent parfois des trottinettes, supprimons les trottinettes. Suivant ce raisonnement brillant, ne devrait-on pas aussi interdire les chaussures, les voitures, les vélos, les métros et, tant qu’on y est, les jambes ? Tous ces moyens sont utilisés quotidiennement par les trafiquants pour se déplacer. Ce qui est encore plus consternant, c’est que cette mesure ne ciblerait que les trottinettes partagées, celles qui sont justement traçables, identifiables et équipées d’un numéro d’immatriculation. Les trottinettes privées, elles, celles qui peuvent être débridées pour atteindre 50 km/h ou plus, continueraient de circuler librement. Logique, n’est-ce pas ? Derrière cette proposition grotesque se cache une réalité beaucoup moins drôle : l’aveu d’échec d’un système qui ne parvient pas à endiguer le trafic de drogue et les règlements de comptes. Toujours les memes victimes des mesures contre le trafic. Comme toujours, ce sont les habitants des quartiers populaires qui paieront les pots cassés. Ces quartiers qui subissent déjà les nuisances du trafic de drogue se verraient en plus privés d’une solution de mobilité. Car oui, contrairement à ce que semblent croire certains, la trottinette n’est pas un gadget pour bobos dans les quartiers populaires : c’est devenu un outil de mobilité crucial pour des milliers de Bruxellois qui l’utilisent pour compléter les transports en commun, se rendre au travail ou simplement se déplacer dans une ville congestionnée. Il n’est pas anodin de constater que cette mesure toucherait principalement les quartiers à forte population issue de l’immigration, déjà stigmatisés et sous-équipés en services publics, notamment les transports. Les mêmes quartiers où les transports en commun sont saturés, où les solutions de mobilité alternatives sont rares, où les habitants, souvent précaires, ne peuvent pas se permettre d’acheter une voiture ou même...
Bruxelles
