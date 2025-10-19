BRVMM x ZOT - Music & Art Workdshops

ENGLISH BELOW



Le collectif BRVMM — pour Bonne Route Vers le Meilleur Monde — rassemble des artistes, penseur·euses et militant·es engagé·es face aux crises et aux conflits qui traversent nos sociétés. Ensemble, nous résistons, imaginons de nouvelles perspectives et agissons pour bâtir une réalité plus juste, plus consciente.

Rejoins-nous à l’évènement « BRVMM x ZOT », organisé le 25 octobre 2025 à La Fonderie en collaboration avec la cantine associative ZOT. Un moment convivial, en musique, avec des ateliers et des prises de parole afin de construire ensemble des réalités meilleures, justes et conscientes ! Cet événement, c’est une manière de se rassembler, de lutter ensemble, d’éveiller les consciences, de nourrir la réflexion, de se permettre de rêver, d’encourager la discussion, la participation et l’action de chacun·e.

Au plaisir de vous y voir !

The BRVMM collective—french acronym for Good Road to a Better World—brings together artists, thinkers, and activists committed to addressing the crises and conflicts that plague our societies. Together, we resist, imagine new perspectives, and act to build more just and conscious reality.

Join us for the « BRVMM x ZOT » event organized on October 25, 2025, at La Fonderie in collaboration with the ZOT community canteen. A friendly, musical experience with workshops and speaking engagements aimed at building a set of better, fairer, and conscious realities ! This event is a way to come together, to fight together, to raise awareness, to fuel reflection, to allow ourselves to dream, and to encourage discussion, participation, and action from everyone.

We look forward to seeing you !