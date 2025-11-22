Bal des faiseur·ses de livres

Il s’y organisera une biblioloterie ! Pour participer apporte un livre à donner ; cela peut être une de tes anciennes éditions qui prend la poussière, un must-have technique, un doublon, un livre que tu ne liras sans doute jamais, un coup de cœur à transmettre absolument… En échange tu recevras un numéro forcément gagnant et derrière celui-ci se cachera (peut-être) le livre qui manquait à ta bibliothèque !
Pour poursuivre la soirée et se mettre en mouvement, au programme une jam djset introduite par DJ Schrijver. Si tu veux passer derrière les platines, apporte ta clé USB et n’hésite pas à nous faire signe au préalable ou le soir même.
Cette invitation est à destination de toutes les personnes concernées par le livre, si certaines ne l’ont pas reçue n’hésite pas à raccrocher les maillons de la chaîne : invite-les à ton tour !
Au plaisir de vous rencontrer tout bientôt,
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info