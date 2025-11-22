stuut.info

Bal des faiseur·ses de livres

28 novembre - 18h30 - Cheval Marin

Bal des faiseur·ses de livres

Arts / Créations

Ça arrive à grands pas ! Le Bal des faiseur·ses de livres et leurs ami·es, se tiendra le vendredi 28 novembre 2025, à partir de 18h30 au bar du Cheval Marin.

Cette soirée est l’occasion de réunir les individu·es travaillant autour du livre, de près ou de loin, afin de se rencontrer, échanger un verre à la main... et sur la piste de danse ?

Bruxelles | sur https://stuut.info

Il s’y organisera une biblioloterie ! Pour participer apporte un livre à donner ; cela peut être une de tes anciennes éditions qui prend la poussière, un must-have technique, un doublon, un livre que tu ne liras sans doute jamais, un coup de cœur à transmettre absolument… En échange tu recevras un numéro forcément gagnant et derrière celui-ci se cachera (peut-être) le livre qui manquait à ta bibliothèque !

Pour poursuivre la soirée et se mettre en mouvement, au programme une jam djset introduite par DJ Schrijver. Si tu veux passer derrière les platines, apporte ta clé USB et n’hésite pas à nous faire signe au préalable ou le soir même.

Cette invitation est à destination de toutes les personnes concernées par le livre, si certaines ne l’ont pas reçue n’hésite pas à raccrocher les maillons de la chaîne : invite-les à ton tour !

Au plaisir de vous rencontrer tout bientôt,

Agenda

Bal des faiseur·ses de livres - ven 28 nov 2025

 vendredi 28 novembre 2025  18h30 - 02h00 iCal
 vendredi 28 novembre 2025
18h30 - 02h00 iCal
 Cheval Marin,

 

Quai aux briques 90
1000 Bruxelles

2 décembre - 10h00 - Centre culturel Bruegel

La Nuit des Dépossédées, par Ummée Shah

Une histoire de l’islam au féminin, entre mémoire oubliée et réappropriation intime Le mardi 2 décembre à 10h, les Dimanches du Conte ont le plaisir d’accueillir une représentation associative du nouveau spectacle d’Ummée Shah. " La Nuit des Dépossédées " est une histoire de l’islam au féminin, entre mémoire oubliée et réappropriation intime. Entre acte politique et désir ardent, La Nuit des Dépossédées raconte une mythologie vivante, celle où la divinité suprême est appelée Allah الله. De Amina, mère du Prophète Mohammed, à Zainab, sa petite-fille, la conteuse Ummée Shah imagine un récit à travers les yeux et les paroles de femmes qui ont accompagné une révolution à la fois religieuse et sociétale, mais dont les récits restent trop souvent oubliés. A travers ces « gardiennes du mystère », le spectacle invite le public à entrer dans la mythologie musulmane et à redécouvrir cette histoire depuis ses marges silencieuses. Née à Charleroi dans une famille pakistanaise chiite, Ummée Shah se saisit de ces récits fondateurs dans lesquels s’immisce l’intime, et réinvestit un héritage longtemps tenu à distance. INFOS Mardi 02.12 à 10h au Centre culturel Bruegel, rue des renards 1F, 1000 Bruxelles 1h + moment d’échange avec la conteuse Public adulte et jeunes à partir de 14 ans Tarifs : prix libre à partir de 5€, article 27, tarif de groupe à convenir. Le prix ne doit pas être un frein ! Réservation requise par e-mail à : reservation@dimanchesduconte.be
Bruxelles Bruxelles | Racismes / Colonialismes |

12 décembre - 00h00 - mag-a-zinne@proton.me

[Zine] CrashTest#11 Spécial DECHETS novembre 2025

CRASH-TEST #11 68 (surproduction) pages A5 en Noir et Blanc. Dispo en dépot au Boom café, ailleurs et sur commande à partir du Jeudi 20 novembre. Hésitez pas à passer commande et à prendre des paquets à distribuer à qui le vaut bien. Où trouver Crash-Test ? PIY (Print It Yourself) Les liens vers le PDF sont ou seront bientôt disponibles ICI si vous souhaitez gérer des impressions, des distributions ou des ventes. Sens toi libre. PARTICIPER ? Décembre : Crash-Test#12 : pas de thème mais c’est la fin d’un cycle et quelle sera la suite ? Et tout ce qui est envoyé en retard sera publié en retard sans pénalités. C’est cool d’envoyer des trucs le plus tôt possible, ou même de prévenir à l’avance si vous comptez envoyer un truc, comme ça d’autre personnes pourront peut être ajouter des images ou peaufiner les mises en pages toussa. mag-a-zinne@proton.me Toujours à faire, encore à faire : Commander des zines Faire des dons, donner du fer (y en a dans votre sang, on le boira) Print It Yourself (cf plus haut) Distribuer, faire la promo du trucs, trouvez de nouvelles personnes qui pourraient aimer prendre de la place dans ces pages. Envoyez vos conseils, critiques, retours pour orienter les crash dans un meilleur axe ou vers un autre mur. Envoyez vos propositions ou contributions ou thune pour la suite. Dite nous si vous souhaitez vous occuper d’une page en particulier ou d’une rubrique en particulier. Vous pouvez rejoindre le Comité Ré(d)actionnaire pour aider à la recherche de contenus, à la compilation et à la finalisation (mise en page, impressions etc). mag-a-zinne@proton.me Le formulaire de participation est aussi toujours utilisable si vous souhaitez rejoindre l’équipage (c’est une mailing-list) sans encore trop savoir quoi y apporter (les stages d’observation sont acceptés) :https://stuut.info/IMG/pdf/formulaire_candidaturev4-2.pdf
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |

27 novembre - 19h30 - Radio Air libre 87.7 MHZ

LE CRI #11 - une émission des personnes privées de libertés

Dans cette nouvelle émission, nous parlons de la culture en prison. Pour la première fois, nous avons des invitées : 3 étudiantes en communication sociale. Elles ont travaillé sur la question du droit et de l’accès à la culture en prison. On parle avec elles de leur projet - quatriememur.be – et de l’importance pour nous d’avoir accès à des activités culturelles. Réalisation : Faouzi, Caucase, Michael, Milano, Le G, Salah, Serhat, Amélie, Laura, Claire, Vanihala, avec l’aide de Ben et Despina. Arrangement sonore et Mixage : Maxime Thomas Musiques et textes : Impro - Michael Poème “Comme un Moustique” - Gaétan Freestyle - Lantin - Michael, Djibril et toute l’équipe Si vous avez envie de nous écrire : lecri@gsara.be LE CRI - GSARA LE CRI est une émission réalisée et animée par des personnes privées de liberté. Chaque jeudi soir, un atelier d’expression radiophonique est organisé par le GSARA asbl et La Fondation pour l’Assistance Morale aux Détenus à la prison de Haren. Les participants décident ensemble d’une question ou d’une problématique sur la vie quotidienne et les difficultés de l’enfermement carcéral, puis ils préparent l’enregistrement qui se réalise dans les conditions du direct. C’est une émission de débat entre les détenus sur leur condition de vie et l’univers carcéral. L’atelier à lieu une fois par semaine et nous enregistrons une émission par mois dans les conditions d’un direct (les contraintes de la prison ne permettent pas d’enregistrer en direct). Les participants, avec l’accompagnement de l’animateur décident ensemble d’un sujet ou d’une thématique à aborder, préparent l’émission, le contenu, la conduite, l’organisation puis enregistrent. La partie technique est aux mains de l’animateur (parfois avec le soutien d’un des participants). L’émission est donc un échange d’idées et de points de vue des participants sur un sujet particulier, choisi et décidé par eux-mêmes. Il y a des parties musicales. Souvent, un ou plusieurs participants souhaitent chanter, lire un texte ou proposer un choix musical. Ces éléments viennent ponctuer les différentes parties de l’émission. Les génériques (début et fin), les virgules sonores sont réalisées et enregistrées par les participants.
Bruxelles Bruxelles | Médias |
