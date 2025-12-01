stuut.info

150.000 jeunes dans le viseur de la Défense

150.000 jeunes dans le viseur de la Défense

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Bruxelles Dévie | Collectif : Bruxelles Dévie
PNG - 978.9 ko

Le ministre Theo Francken a envoyé 149.000 lettres aux adolescents de 17 ans pour les inciter à rejoindre le service militaire volontaire. Une offensive de la Défense pour exploiter la précarité des jeunes générations ?

149.000 jeunes Belges ont découvert dans leur boîte aux lettres un courrier inhabituel : une lettre personnelle du ministre de la Défense d’extrême droite Theo Francken ( NVA) les invitant à « découvrir » le service militaire volontaire.

En mettant en avant la promesse d’un salaire de 2.000 euros nets par mois, la Défense s’adresse directement à une jeunesse fragilisée par la précarité économique. Dans un contexte où les petits boulots étudiants, les contrats intérimaires instables et la perspective du chômage dominent l’horizon professionnel, cette offre peut apparaitre aléchante. La misère sociale, sciemment entretenue par des décennies d’austérité et de politiques néo libérales ; se mue en vivier pour la Défense. En d’autres termes : on appâte avec un salaire confortable ceux qui n’ont pas, on utlise la précarité sociale en outil de recrutement militaire.

Ces 149.000 lettres envoyées nominativement via le registre de la population, un procédé que le Conseil d’État avait d’ailleurs jugé illégal, brouillent volontairement la frontière entre invitation et convocation. Le gouvernement normalise l’idée que rejoindre l’armée serait une voie naturelle, presque un devoir civique. C’est une entreprise idéologique de conditionnement d’une génération entière au réflexe militariste.

Cette campagne s’inscrit plus largement dans un projet politique européen de militarisation, porté et accéléré par la droite et l’extrême droite. Partout en Europe, les gouvernements choisissent d’augmenter les budgets de la Défense tout en désinvestissant massivement dans les politiques sociales, l’éducation, la santé, la culture et le logement, etc. Ce basculement n’est pas neutre : il traduit une vision du monde où la « sécurité militaire » prime sur la sécurité sociale, où l’État n’a plus vocation à protéger les citoyens de la précarité mais à les préparer à la « guerre ».

Ce désengagement délibéré de l’État dans le social crée précisément les conditions de la vulnérabilité qu’il prétend ensuite « sauver » par le recrutement militaire. C’est un cercle cynique : en détruisant la société, on pousse les jeunes à considérer l’armée comme horizon stable. Ce n’est donc pas un hasard si cette promesse d’un salaire fixe, d’un statut et d’un uniforme trouve un écho : elle devient une offre matérielle.

Si vous avez reçu cette lettre : vous n’avez aucune obligation d’y répondre. Elle n’a aucune valeur contraignante.

Sources :

Voir en ligne : BXL Dévie

Notes

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Santé / Soins

De Gaza au 127bis

De Gaza au 127bis Il y a des morts qui dérangent le silence. Des morts, comme des vérités qu’on repousse, comme des cris qu’on refuse d’entendre. Mahmoud Ezzat Faragh Allah avait 26 ans. Il venait de Gaza, un territoire où la vie est déjà une lutte contre l’effacement. Gaza, où depuis des mois, la violence a pris des dimensions génocidaires connues désormais de tous. Mahmoud n’est pas mort sous les bombes israéliennes. C’est ici, en Belgique, qu’il a mis fin à ses jours – dans une cellule du centre fermé 127bis, où l’on enferme les déboutés du droit d’asile en attente d’expulsion. Après des semaines d’enfermement, des calmants distribués comme des menottes, et l’absence de soins. À son arrivée, il venait d’apprendre le décès de sa mère restée au pays. Sans pouvoir dire adieu, ni assister à son enterrement. Un deuil confisqué et un enfermement forcé, une double disparition : celle d’un monde perdu et celle d’un avenir impossible. Comme lui, d’autres Palestiniens ont été arrêtés ces derniers mois à la sortie de rassemblements pacifiques et placés en centre. La plupart sont ce qu’on appelle des dublinés : des personnes à qui un autre État européen a déjà reconnu une protection temporaire, et vers lequel la Belgique menace désormais de les renvoyer. Certains d’entre eux ont été expulsés, d’autres sont encore enfermés, et déplacés de centre en centre. Ces enfermements des exilés palestiniens trouvent aujourd’hui une résonance particulière : alors que l’Union Européenne normalise, par son silence, les massacres à Gaza, ils prolongent ce silence en réprimant, ici, ceux qui portent en eux la mémoire vivante. L’impunité là-bas et la répression ici procèdent d’un même effacement politique : l’un tue par les bombes, l’autre par les arrestations policières et les dispositifs anti-migratoires. Mahmoud est mort au croisement de ces deux violences – celle du colonialisme israélien et celle du contrôle migratoire européen – , entre la mémoire d’un peuple qu’on assassine et la politique d’un continent qui préfère ne pas voir. Sa mort n’est pas une exception, mais le point d’orgue d’une mécanique qui confond gouverner et exclure, protéger et punir, soigner et sédater. Un système où le silence administratif prolonge la destruction politique. Depuis le 61 rue de la victoire, ces enfermements et ces décès qui dérangent le silence résonnent avec notre propre histoire, celle des exils imposés, des murs, des files d’attente et des vies rendues illégitimes. Ils sont l’écho de ce que nos morts nous ont appris : aucune raison d’État ne justifie la négation de l’humain. Parler de Mahmoud, soutenir les exilés enfermés, lutter pour une Palestine libre, c’est refuser que la mémoire se coupe du présent et maintienne vivante une conscience commune face à l’oubli. Car la justice n’advient pas dans le souvenir, mais dans la manière dont on choisit de répondre à ce qu’il révèle.
Belgique Belgique |
Extrême-droite / Antifascisme

En hommage à Andrée Geulen

En hommage à Andrée Geulen « Plus jamais ça pour qui que ce soit ». Cette profession de foi, il nous arrive de la clamer dans les manifestations. Nous l’adressons à ceux et celles pour qui « Plus jamais ça », cette leçon universelle de la Shoah, ne vaudrait que pour les Juifs. L’action d’Andrée Geulen, qui vient d’être honorée comme Agnès Burniat, sa petite-fille, le rappelle ici, fut inspirée par le même sentiment. Certain·es de nos ainé·es ont dû la vie à l’intervention d’Andrée Geulen, dont la figure nous inspire toujours aujourd’hui. Ce 7 septembre 2025, la rue Edmond Picard, à cheval sur les communes d’Uccle et d’Ixelles, a été rebaptisée rue Andrée Geulen. Dorénavant, le nom d’une résistante remplace le nom d’un antisémite. Edmond Picard (1836-1924), avocat, écrivain, sénateur belge, fut aussi, comme le rappela lors de la cérémonie Julie Ringelheim, un raciste, négrophobe et antisémite enragé, un « préfasciste ». Andrée Geulen (1921-2022), alors jeune institutrice de 21 ans, révoltée par le port de l’étoile jaune par les enfants juifs dans son école, rejoint en 1942 le Comité de défense des Juifs fondé par des résistants. Avec une douzaine d’autres femmes, dont Ida Sterno, Esta Heiber et Yvonne Jospa, elle contribua à cacher et sauver plus de 300 enfants juifs. Pour « Mademoiselle Andrée » comme l’appelaient ses enfants cachés, « Mamette » comme nous, petits-enfants, l’appelions, s’engager pour sauver des enfants était une évidence. Et de la même façon qu’elle n’a pas hésité à l’époque, elle a continué à se battre après la guerre contre toutes les formes d’injustices. Mamette et son mari, notre grand-père, Charles Herscovici, dont les parents ont été assassinés à Auschwitz, nous ont transmis leurs valeurs : la lutte contre le racisme et le colonialisme, l’engagement pour la paix, la défense des libertés et des droits humains. Elle aurait été épouvantée par les massacres du 7 octobre 2023, comme par le génocide en cours à Gaza. Rien ne saurait justifier l’extermination d’un peuple. Nadav Lapid, cinéaste israélien, interviewé récemment sur France Culture, racontait que la question récurrente posée aux enfants israéliens tout au long de leur parcours scolaire était, à propos de la Shoah : « Comment avait-il été possible de vivre comme si de rien n’était à côté de l’horreur, comment un tel aveuglement était-il possible » – et de conclure, en évoquant le massacre des Gazaouis : « Voici la réponse ». Comment ne pas réagir lorsque l’on est témoin de discriminations, de persécutions, de rafles, d’exécutions ? Comment ne pas réagir lorsque l’on est témoin de bombardements d’habitations, d’hôpitaux, d’écoles, lorsque l’on voit les corps décharnés d’enfants affamés ? Se souvenir d’Andrée Geulen, c’est se souvenir qu’il faut garder les yeux ouverts, ne pas se taire, et résister, encore et toujours. Agnès Burniat, petite-fille d’Andrée Geulen
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

Promotion Rima Hassan

Promotion Rima Hassan Gaza est à la une de l’actualité. Celle du monde et aussi la nôtre. Tout près de nous, des tas d’initiatives de solidarité sont prises. L’une d’entre elles a fait couler beaucoup d’encre cet été : la décision des étudiants de la faculté de droit de l’ULB de donner à leur promotion le nom de Rima Hassan, députée franco-palestinienne de la France insoumise au parlement européen. Disons-le d’emblée : l’UPJB comprend et salue ce choix. Cette nomination a provoqué un tollé. À droite auprès de personnes qui épousent l’argumentaire israélien. Mais aussi à gauche chez des personnes honorables, parfois de nos ami·es, qui ont examiné la biographie de Rima Hassan et qui y ont trouvé des zones d’ombre. Par leur choix, les étudiants ont posé un geste politique. Était-il nécessaire pour le faire d’examiner à la loupe la biographie des différent·es candidat·es à cette élection ? On a lu ici ou là que Rima Hassan aurait eu des faiblesses vis-à-vis de la dictature de Bachar El Assad. Mais ce qui est rapporté s’est passé à une époque où personne ne s’intéressait à ce qu’elle pouvait dire ou faire. Elle n’est devenue une personnalité publique qu’après le 7 octobre 2023, quand Gaza s’est imposé comme le fait majeur du moment. À partir de ce moment-là, Rima Hassan a su s’affirmer auprès du public francophone comme l’incarnation de la résilience palestinienne. De plus, comme juriste, elle s’est faite l’avocate constante du droit international. C’est en s’appuyant sur ce droit qu’elle a formulé son appréciation du 7 octobre 2023, une appréciation qui nous semble imparable : oui, le droit international autorise un peuple colonisé à lutter pour sa libération, y compris par des actions armées ; non, ce droit ne permet pas qu’à cette occasion — ni à aucune autre — des crimes de guerre soient commis, ce qui a bien été le cas. Ces deux raisons justifient largement, à nos yeux, le choix de Rima Hassan par les étudiants en droit de l’ULB.
Bruxelles Bruxelles |
