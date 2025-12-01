150.000 jeunes dans le viseur de la Défense

Le ministre Theo Francken a envoyé 149.000 lettres aux adolescents de 17 ans pour les inciter à rejoindre le service militaire volontaire. Une offensive de la Défense pour exploiter la précarité des jeunes générations ?

149.000 jeunes Belges ont découvert dans leur boîte aux lettres un courrier inhabituel : une lettre personnelle du ministre de la Défense d’extrême droite Theo Francken ( NVA) les invitant à « découvrir » le service militaire volontaire.

En mettant en avant la promesse d’un salaire de 2.000 euros nets par mois, la Défense s’adresse directement à une jeunesse fragilisée par la précarité économique. Dans un contexte où les petits boulots étudiants, les contrats intérimaires instables et la perspective du chômage dominent l’horizon professionnel, cette offre peut apparaitre aléchante. La misère sociale, sciemment entretenue par des décennies d’austérité et de politiques néo libérales ; se mue en vivier pour la Défense. En d’autres termes : on appâte avec un salaire confortable ceux qui n’ont pas, on utlise la précarité sociale en outil de recrutement militaire.

Ces 149.000 lettres envoyées nominativement via le registre de la population, un procédé que le Conseil d’État avait d’ailleurs jugé illégal, brouillent volontairement la frontière entre invitation et convocation. Le gouvernement normalise l’idée que rejoindre l’armée serait une voie naturelle, presque un devoir civique. C’est une entreprise idéologique de conditionnement d’une génération entière au réflexe militariste.

Cette campagne s’inscrit plus largement dans un projet politique européen de militarisation, porté et accéléré par la droite et l’extrême droite. Partout en Europe, les gouvernements choisissent d’augmenter les budgets de la Défense tout en désinvestissant massivement dans les politiques sociales, l’éducation, la santé, la culture et le logement, etc. Ce basculement n’est pas neutre : il traduit une vision du monde où la « sécurité militaire » prime sur la sécurité sociale, où l’État n’a plus vocation à protéger les citoyens de la précarité mais à les préparer à la « guerre ».

Ce désengagement délibéré de l’État dans le social crée précisément les conditions de la vulnérabilité qu’il prétend ensuite « sauver » par le recrutement militaire. C’est un cercle cynique : en détruisant la société, on pousse les jeunes à considérer l’armée comme horizon stable. Ce n’est donc pas un hasard si cette promesse d’un salaire fixe, d’un statut et d’un uniforme trouve un écho : elle devient une offre matérielle.

Si vous avez reçu cette lettre : vous n’avez aucune obligation d’y répondre. Elle n’a aucune valeur contraignante.

Sources :