Anuna De Wever obtient la suspension du prononcé pour des graffitis

Contrôle social / Répression Résistances et solidarités internationales

Mardi 21 octobre, la militante Anuna De Wever a obtenu la suspension du prononcé pour des graffitis fais en décembre 2023 sur le site de la société OIP Land System à Tournai, filiale de l’entreprise d’armement israélienne Elbit Systems. Elle a également été acquittée du chef d’association de malfaiteurs par le tribunal correctionnel de Tournai.

JPEG - 35.8 ko

Projection et temps d’échange autour de l’autodéfense communautaire et de la réappropriation de la violence Depuis 1 an, nous avons entamé une discussion entre transpédégouines pour penser des outils d’autodéfense communautaire. Les violences queerphobes continuent et s’intensifient avec l’offensive de droite que nous les queers subissons un peu partout... Pour cela, le Front Q organise des temps communautaires pour échanger autour de ces thématiques en cherchant à valoriser et mettre en commun notre savoir communautaire. Nous organisons au prochain Point Queer une projection qui sera suivi d’un temps d’échange pour évoquer la question de l’autodéfense et de la réappropriation de la violence. Cette proposition s’inscrit dans le projet collaboratif que met en place le Front Q, prenant la forme d’une plateforme en ligne pour s’outiller contre les violences queerphobes. Le but y est de rassembler des ressources théoriques, mais aussi pratiques sous forme de témoignages d’expériences vécues et leurs résolutions. Nous proposerons aux personnes qui le souhaitent de partager des situations vécues de queerphobie qui seront enregistrées (uniquement audio), pour constituer une base de témoignages, que nous anonymiserons et que nous aimerions publier à terme. Nous précisons que ces partages se feront sur base volontaire, que personne ne sera obligé.e d’entendre ou de revivre des expériences traumatiques, et les personnes qui ne souhaitent pas participer à l’activité sont les bienvenues au PQ. Notre conviction demeure claire. Ni la police, ni les institutions, ni les applications animées par des logiques marchandes ne peuvent apporter une réponse unique et pertinente aux violences que nous subissons, au contraire nous pensons qu’elles participent à les renforcer. Organisons-nous pour lutter ensemble ! OFF, l’espace qui nous acceuillera sert comme espace de travail, de recherche socio-artistique, de cohésion ainsi que de lieu de rencontre pour des individus, collectives et organisations externes. Un prix libre est organisé pour la participation aux frais, n’hésite pas à participer à la hauteur de tes moyens
FASCISME : THÉO FRANCKEN VEUT TIRER AU FLASH BALL SUR LES MANIFESTANT·ES « COMME À LOS ANGELES »

Au lendemain de la journée de mobilisation historique contre l’Arizona, qui a rassemblé plus de 140 000 personnes le 14 octobre, Théo Francken (N-VA) a encore une fois appelé à l’usage de FN-303, le flash ball belge, lors de révoltes urbaines. Son inspiration est manifeste : le climat fasciste aux Etats-Unis. « La police devrait utiliser le FN303 contre ces racailles, comme le font le LAPD et la police de Los Angeles. » Théo Francken, sur X. La police de Los Angeles (Etats-Unis), utilise le FN-303 et vient récemment de signer un nouveau contrat d’armement avec l’entreprise belge FN-Herstal. Francken souhaite s’inspirer des méthodes répressives utilisées aux Etats-Unis, où une milice du gouvernement fédéral (ICE), kidnappe et rafles des personnes immigrées, arbitrairement. Ces personnes vivant le plus souvent aux Etats-Unis depuis des années sont stigmatisées comme « clandestines », harcelées et déportées, par le gouvernement états-uniens, qui mène une guerre contre les communautés principalement pauvres et non-blanches du pays. S’il fallait donner une incarnation au fascisme contemporain, cela ressemblerait, entre autres, au régime et aux pratiques qui sont en train d’être construites par Trump et son camp, Les Républicains. Les communautés visées par les rafles fascistes du gouvernement aux Etats-Unis se sont défendues. Des révoltes courageuses d’autodéfense ont éclaté dans les villes où ICE a sévi, afin de protéger les personnes visées et s’opposer frontalement au gouvernement. Elles ont permis de ralentir et d’empêcher parfois les rafles. C’est dans ce cadre que l’administration fédérale, en plus de mobiliser la garde nationale, a massivement fait usage d’arme dite à létalité réduite, comme le FN-303. Ces armes à « létalité réduite », ont déjà tué a de nombreuses reprises, lorsqu’elles ne mutilent pas à vie. Elles contiennent des balles en caoutchouc, ou bien des balles dotées de peinture, ou encore des balles dotées de gaz lacrymogène. En France, lors des récents mouvements sociaux, Gilets Jaunes et contre la réforme des retraites, et révoltes notamment après la mort de Nahel (un jeune de 17 ans froidement abattu par la police), ce sont des dizaines de personnes qui ont été mutilées à vie et blessées gravement à cause des flash-balls. Parfois même mises entre la vie et la mort. C’est la troisième fois que notre ministre de la Guerre (… de la Défense), appelle à l’usage du FN-303 par les forces de l’ordre. À chaque fois que le climat le permet, soit par pur racisme, soit à la suite des révoltes, Francken sort la même rengaine. Il faut armer la police. Il faut tirer. Il faut mater. Il l’avait déjà dit le 2 janvier, et le 11 octobre de cette année à L’Echo : « Après les dernières émeutes du Nouvel An à Bruxelles, j’avais dit : Ça suffit ! […] La police doit pouvoir assurer […] une riposte. Cela signifie que nous devons faire l’acquisition du FN-303 […]. » Parallèlement, contre les violences liées au trafic de...
International : Déclaration du Secours Rouge International

Déclaration du Secours Rouge International à l’issue de sa conférence semestrielle qui s’est tenue à Zurich début octobre 2025 (lire en intégralité ici ). Début octobre 2025, des délégations de Zurich, Genève, Stuttgart, Hambourg, Bruxelles, Toulouse, Milan, Turin et Rome se sont réunies à l’occasion de la Conférence semestrielle du Secours Rouge International. Celle-ci s’est tenue dans un contexte mondial d’intensification des contradictions inter-impérialistes, d’une tendance à la réaction et à la guerre, en passant par le développement de la contre-révolution préventive mais aussi des résistances qui y font face, à l’image de la jeunesse qui se soulève aux quatre coins de la planète.
