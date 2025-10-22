Anuna De Wever obtient la suspension du prononcé pour des graffitis

Extrême-droite / Antifascisme

FASCISME : TH ÉO FRANCKEN VEUT TIRER AU FLASH BALL SUR LES MANIFESTANT · ES « COMME À LOS ANGELES »

Au lendemain de la journée de mobilisation historique contre l’Arizona, qui a rassemblé plus de 140 000 personnes le 14 octobre, Théo Francken (N-VA) a encore une fois appelé à l’usage de FN-303, le flash ball belge, lors de révoltes urbaines. Son inspiration est manifeste : le climat fasciste aux Etats-Unis. « La police devrait utiliser le FN303 contre ces racailles, comme le font le LAPD et la police de Los Angeles. » Théo Francken, sur X. La police de Los Angeles (Etats-Unis), utilise le FN-303 et vient récemment de signer un nouveau contrat d’armement avec l’entreprise belge FN-Herstal. Francken souhaite s’inspirer des méthodes répressives utilisées aux Etats-Unis, où une milice du gouvernement fédéral (ICE), kidnappe et rafles des personnes immigrées, arbitrairement. Ces personnes vivant le plus souvent aux Etats-Unis depuis des années sont stigmatisées comme « clandestines », harcelées et déportées, par le gouvernement états-uniens, qui mène une guerre contre les communautés principalement pauvres et non-blanches du pays. S’il fallait donner une incarnation au fascisme contemporain, cela ressemblerait, entre autres, au régime et aux pratiques qui sont en train d’être construites par Trump et son camp, Les Républicains. Les communautés visées par les rafles fascistes du gouvernement aux Etats-Unis se sont défendues. Des révoltes courageuses d’autodéfense ont éclaté dans les villes où ICE a sévi, afin de protéger les personnes visées et s’opposer frontalement au gouvernement. Elles ont permis de ralentir et d’empêcher parfois les rafles. C’est dans ce cadre que l’administration fédérale, en plus de mobiliser la garde nationale, a massivement fait usage d’arme dite à létalité réduite, comme le FN-303. Ces armes à « létalité réduite », ont déjà tué a de nombreuses reprises, lorsqu’elles ne mutilent pas à vie. Elles contiennent des balles en caoutchouc, ou bien des balles dotées de peinture, ou encore des balles dotées de gaz lacrymogène. En France, lors des récents mouvements sociaux, Gilets Jaunes et contre la réforme des retraites, et révoltes notamment après la mort de Nahel (un jeune de 17 ans froidement abattu par la police), ce sont des dizaines de personnes qui ont été mutilées à vie et blessées gravement à cause des flash-balls. Parfois même mises entre la vie et la mort. C’est la troisième fois que notre ministre de la Guerre (… de la Défense), appelle à l’usage du FN-303 par les forces de l’ordre. À chaque fois que le climat le permet, soit par pur racisme, soit à la suite des révoltes, Francken sort la même rengaine. Il faut armer la police. Il faut tirer. Il faut mater. Il l’avait déjà dit le 2 janvier, et le 11 octobre de cette année à L’Echo : « Après les dernières émeutes du Nouvel An à Bruxelles, j’avais dit : Ça suffit ! […] La police doit pouvoir assurer […] une riposte. Cela signifie que nous devons faire l’acquisition du FN-303 […]. » Parallèlement, contre les violences liées au trafic de...