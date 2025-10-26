stuut.info

Contrôles sociaux INAMI et ONEM à l’aéroport d’Ostende

Un contrôle surprise des services sociaux a eut lieu la nuit du 18 au 19 octobre dans le hall des arrivées à l’aéroport d’Ostende. Un groupe de plongeurs a été contrôlé par des inspecteurs de l’INAMI (Institut national d’assurance maladie invalidité) et de l’ONEM ( Office national de l’emploi), quelques minutes après avoir posé le pied sur le sol belge. Les inspecteurs ont trié les voyageurs en laissant partir les ressortissants français et hollandais, ils ont ensuite pris la carte d’identité de chaque Belge et ont scanné la puce de celle-ci avec leur smartphone via une application qui permet de voir si la personne perçoit une allocation sociale. Une traque des allocataires sociaux prévue deux fois par an dans les aéroports belges et qui ont pour but de sanctionner les allocataires sociaux (chômeurs et malades) n’ayant pas suivi les démarches administratives leurs permettant de résider à l’étranger. Les membres du groupe se sont vus remettre un document en néerlandais rappelant les formalités à accomplir avant de quitter la Belgique.

Des policiers demandent le retrait de drapeaux palestiniens aux fenêtres

Le samedi 18 octobre, des habitant·es du Bosch, un espace de co-housing situé rue des Tanneurs, à Bruxelles, ont reçu une visite inattendue : celle de la police locale, venue leur demander de retirer les drapeaux palestiniens accrochés à leurs fenêtres. L’intervention, s’inscrit dans le cadre d’un « règlement communal interdisant tout affichage extérieur sans autorisation » selon la police. Le texte invoqué par la police est celui de l’article 55 paragraphe 3 du Règlement général de police (RGP) commun aux 19 communes. Il stipule qu’il est « défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre à travers la voie publique des banderoles, drapeaux, guirlandes lumineuses ou calicots sans autorisation préalable ». Si les communes peuvent infliger des sanctions administratives communales (SAC) pour certains types d’affichage, cette pratique ne doit pas servir à museler la parole. En février 2025, le Tribunal de police de Bruxelles a annulé une SAC infligée à Amnesty International pour un affichage militant à Etterbeek, estimant qu’elle constituait une ingérence disproportionnée dans les libertés fondamentales. Le tribunal a rappelé qu’il n’est pas illégal de diffuser des affiches à caractère militant, et que sanctionner systématiquement de telles initiatives dépasse le cadre légal. Cette jurisprudence souligne que les tentatives de répression des expressions politiques dans l’espace public ne sont pas seulement injustifiées : elles sont illégales. Au-delà de cette situation concrète, c’est le principe même du règlement qui pose problème. Cette partie du RGP est contraire aux droits fondamentaux, qui priment sur toute réglementation communale. Elle viole la liberté d’expression, un droit garanti par la Constitution belge et par la Convention européenne des droits de l’homme. Un règlement local ne peut limiter cette liberté que s’il répond à des critères stricts : la mesure doit être nécessaire, proportionnée et poursuivre un but légitime dans une société démocratique. Ici, rien ne justifie qu’un drapeau suspendu à une fenêtre soit considéré comme une menace à l’ordre public. Ce n’est pas la première fois que des drapeaux palestiniens suscitent la controverse à Bruxelles. Déjà en septembre, à Auderghem, une femme avait été sommée par la police de décrocher le sien, sous peine d’une amende allant jusqu’à 500 euros. Mais ce même règlement n’a jamais empêché les habitants d’arborer le drapeau belge lors de la Fête nationale, le drapeau ukrainien depuis 2022, ou d’autres types d’affichage « politique ». Ces interventions, posent un problème de cohérence politique et questionnent. Pourquoi certains symboles bénéficient-ils d’une tolérance tacite, tandis que d’autres sont interdits ? Peut etre que la ville de Bruxelles refusent de voir le soutien à la cause palestinienne, même aussi symbolique que celui de drapeaux aux fenêtres. En somme la suite logique de la répression qui s’abat sur le mouvement depuis plusieurs mois. Après...
[INTERVIEW] Maroc : le soulèvement de la Gen Z 212

Pour mieux comprendre les diverses formes que prend cette vague d’activité dans différentes parties du monde, nous avons discuté avec deux participantes au mouvement Gen Z 212 au Maroc. Depuis la destitution du président du Sri Lanka en 2022 et le soulèvement de 2024 au Bangladesh, une nouvelle vague révolutionnaire a commencé à se propager à travers le monde, prenant de l’ampleur avec le soulèvement en Indonésie en août 2025 et l’insurrection au Népal en septembre. Depuis lors, d’intenses manifestations ont éclaté au Pérou, aux Philippines , à Madagascar, au Maroc et ailleurs. Pour mieux comprendre les diverses formes que prend cette vague d’activité dans différentes parties du monde, nous avons discuté avec deux participantes au mouvement Gen Z 212 au Maroc. Tout d’abord, à qui nous adressons-nous ? Que pouvez-vous dire, en toute sécurité, sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, et sur votre place dans la société marocaine et au sein des mouvements sociaux ? Nous sommes Yousra et Qamar, des militantes féministes basées à Casablanca. Qamar commence également à enseigner à l’université et Yousra travaille comme employée de bureau à Kénitra. Nous sommes toutes deux impliquées dans un réseau féministe et queer qui couvre l’ensemble du pays. Ce réseau sert principalement de base pour la solidarité matérielle et l’entraide collective, de plateforme de politisation, de mobilisation et de défense des droits. Alors que Qamar était active pendant le soulèvement de 2011, Yousra, elle, était encore un peu trop jeune pour cela. En plus de participer à la plateforme d’organisation et aux manifestations, nous travaillons actuellement pour pouvoir obtenir une aide juridique et médicale pendant l’insurrection en cours. Avant de répondre au reste des questions, nous tenons à faire quelques mises en garde. Cette insurrection est très récente et quiconque prétend avoir une lecture ou une analyse claire de ce qui est en train de se passer ment et ce, même si nous sommes très proches des événements. Comment comprenez-vous ce qui se passe actuellement au Maroc ? Pouvez-vous nous donner quelques informations sur le contexte de ce soulèvement ? Ce qui se passe actuellement est la conséquence naturelle d’une série de décisions politiques catastrophiques prises par un système qui est fondamentalement contre le peuple. Pour replacer les choses dans leur contexte, le Maroc est un pays où les différences et les violences entre classes sociales sont très marquées, où le secteur public (hôpitaux, écoles et autres institutions similaires) est moribond et où la classe moyenne est appauvrie. De plus, la tranche d’âge la plus importante du pays est celle représentée par les jeunes, et plus d’un tiers d’entre nous est au chômage. Lorsque tu trouves un emploi en tant que jeune, il s’agit souvent d’un emploi non déclaré, qui ne te donne pas accès au système social qui est déjà très limité. Pourtant, ce pays, profondément en crise et dépourvu de services (...)
À propos des photos en manifestations

Un·e gréviste lançant un pavé (ou se tenant à côté d’un·e de ses camarades qui en ferait autant), un·e travailleur·euse qui aurait menti à son patron pour aller à une manifestation, des personnes sans-papiers qui ne savent pas que l’Office des Étrangers tiendront leur activité politique en motif contre leur régularisation, un·e jeune manifestant·e qui s’est discrètement éclipsé·e face à des parents ou à des profs réactionnaires, un·e militant·e antifasciste menacé·e par l’extrême-droite,... Tous ces exemples, toutes ces « exceptions », nous les connaissons. Les manifestant·e·s prennent le danger de manifester face aux répressions policière, fasciste et patronale. Et prennent le danger d’être fiché·e·s par la police et d’être filmé·e·s par des chaînes de télévision bourgeoises. Mais lorsqu’ils et elles se retournent vers la manifestation, vers leurs camarades, ce sont certain·e·s manifestant·e·s qui les menacent, parfois sans même s’en rendre compte. Suite à l’explosion de l’usage des appareils photo par les manifestant·e·s, certaines personnes n’ont pas tout à fait conscience du danger qu’elles courent et font courir à d’autres en capturant des images et en les diffusant sur le net. S’il est clair que les images des luttes doivent circuler et servir à partager les informations ainsi qu’à la propagande, le problème ne doit pas être retourné : la photographie doit rester un outil du mouvement social, et pas l’inverse. Trop souvent à présent, les manifestant·e·s sont devenu·e·s les modèles involontaires et forcé·e·s de photographes irresponsables. Trop souvent les images servent à réprimer et à ficher les manifestant·e·s, à servir de preuves ou de moyens de pression lors de procès ultérieurs, à faciliter les représailles des fascistes, ou à compromettre les dossiers de régularisation des personnes sans-papiers. Le tout en alimentant un étalage complaisant des brutalités policières. Face à cette problématique et suite à des situations où des militant·e·s ont dû payer le prix de ces photos à la place des photographes, le Secours Rouge a lancé une campagne et une plateforme pour que les photos en manifestations – et ailleurs dans la scène – soient prises de façon responsable et réfléchie. – Avant de prendre quelqu’un en photo : cette personne est elle d’accord d’être prise en photo ? – En transportant des photos qui n’ont pas été traitées (dans ma carte SD ou mon smartphone), suis-je en mesure de détruire efficacement des photos qui pourraient servir de preuves contre des militant·e·s au cas où je suis arrêté·e ? – En mettant la photo en ligne : cette photo est elle débarrassée des données qui identifient le photographe (EXIF) ? Permet-elle de reconnaître des militant·e·s ? Met-elle des camarades en danger ? La police a déjà obligé des manifestant·e·s arrêté·e·s à donner leurs photos. En cellule, les moyens de pression sont vastes. Supprimer manuellement les fichiers ne suffit pas pour les effacer des cartes mémoires, des...
