Interpellation et détention suite à une attaque incendiaire contre des véhicules de police

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2025 à Ixelles, une personne nommée T. a été interpellée et accusée d’avoir tenté d’incendier trois véhicules de police (voir notre article ). Un juge d’instruction l’a mise en examen pour incendie volontaire nocturne, et une perquisition à son domicile a conduit à la saisie de matériel numérique ainsi que de divers documents. T. a été placée sous mandat d’arrêt et transférée à la prison de Haren le 12 novembre, puis sa détention préventive a été confirmée par la chambre du conseil le 14 novembre, tandis que l’enquête se poursuit.
Notes
DANS LES MÊMES THÉMATIQUES
13 décembre - 18h30 - Recyclart
❤️🔥𝟏3/1𝟐 𝐏A𝐑T𝐘 ❤️🔥
Pour la journée internationale contre les violences policières, le collectif OSVP (Outils Solidaire contre les Violences Policières) et le Recyclart organisent une soirée de soutien aux proches des victimes de la police. 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙚 1𝟖h𝟑0 - D𝐨o𝐫s 1𝟗h - P𝐫o𝐣e𝐜t𝐢o𝐧 : « Q𝐮a𝐧d l𝐚 𝐩o𝐥i𝐜e t𝐮e » 𝟐0𝐡 - 𝐏a𝐫t𝐚g𝐞 𝐝’𝐨u𝐭i𝐥s : « 𝐩o𝐥i𝐜e, 𝐨n v𝐞u𝐭 𝐝e𝐬 𝐜h𝐢f𝐟r𝐞s » 𝟐0𝐡3𝟎 - 𝐂a𝐧t𝐢n𝐞 : 𝟏0𝟎 𝐝a𝐥 𝟐0𝐡4𝟓 - 𝐈n𝐭e𝐫l𝐮d𝐞 𝐟a𝐧f𝐚r𝐞 : 𝐀u𝐭o𝐭e𝐬t 8𝟎1𝟎 𝟐1𝐡 - 𝐂o𝐧c𝐞r𝐭 : 𝐀n𝐭i-C𝐲c𝐥o𝐧e 2𝟏h𝟒5 - I𝐧t𝐞r𝐥u𝐝e f𝐚n𝐟a𝐫e : A𝐮t𝐨t𝐞s𝐭 𝟖0𝟏0 2𝟐h - T𝐨m𝐛o𝐥a 2𝟐h𝟒5 - C𝐨n𝐜e𝐫t : L𝐞s c𝐚n𝐢c𝐡e𝐬 𝐝e l’e𝐧f𝐞r 2𝟑h𝟒5 - D𝐉 𝐬e𝐭 : 𝐒K𝐀N𝐃A𝐋 Tous les sous des entrées vont à la cagnotte commune pour les familles ayant perdu un proche au contact de la police. Amène du CASH -
Belgique : Le réfugié palestinien Husam libéré après 50 jours en centre fermé
Après avoir obtenu le statut de réfugié en Belgique, Husam a été libéré après environ 50 jours passés en centre fermé, où il avait été placé à la suite de son arrestation le 29 septembre lors d’une manifestation à la Bourse. Son cas s’inscrit dans une série d’interpellations visant des personnes participant à des actions de solidarité avec la Palestine, au cours desquelles onze Palestiniens ont été arrêtés et huit envoyés en centres fermés malgré des procédures d’asile en cours. Parmi ces huit personnes, seuls Fathi Alhams, Ali Abu Taha et Mahmoud Abu Hadayed y sont encore détenus, tandis que deux ont été renvoyées en Grèce et qu’une autre, Mahmoud Faraj Allah, est décédée au centre 127bis (voir notre article ).
Arizona : Intérimaires, jobs précaires, travail au noir … les grandes cibles du gouvernement
Le gouvernement Arizona a fait de l’accélèration de la précarisation du travail en Belgique le coeur de son projet politique néolibéral. Sous couvert de modernisationet de compétitivité, la coalition N-VA-MR-Vooruit-Les Engagés, CD&V renforce l’insécurité pour des centaines de milliers de travailleurs. Intérimaires, uberisation, flexi-jobbers, travailleurs au noir : portrait des grands abandonnés au nom du profit du capital. Introduction de 360 heures supplémentaires sans compensation, intérim à durée indéterminée, limitation des allocations de chômage à deux ans … chaque mesure de la coalition de l’arizona vise à transférer le risque économique des entreprises vers les travailleurs, surtout les plus précaires. Cette logique n’est pas nouvelle. Elle s’inscrit dans la dynamique néolibérale lancée dans les années 1980, qui considère les protections sociales comme des rigidités entravant la rentabilité du capital, et qui mène a l’érosion de tous nos droits sociaux, un par un. L’accord Arizona prévoit également de généraliser le travail intérimaire à durée indéterminée. Cette formule masque une réalité brutale : être disponible en permanence pour l’employeur sans aucune garantie de travail effectif ni de revenu stable. Ce statut transforme le travailleur en variable d’ajustement perpétuelle, mobilisable à la demande selon les besoins du capital. Le mythe de la flexibilité contre la réalité de la précarité ou L’intérim à durée indéterminée et la précarité Selon la FGTB, un nombre trop important d’intérimaires restent à long terme dans la même entreprise. Ces travailleurs effectuent un travail structurel mais n’ont droit à aucune des protections du salariat stable. Ces intérimaires subissent une triple peine, aucune protection contre la perte d’emploi (le contrat n’est simplement pas renouvelé), aucun recours contre la rupture arbitraire, exclusion des mécanismes de protection sociale comme le chômage temporaire. Pas de préavis, pas d’ancienneté, pas de formation, pas de prime de fin d’année pour ces travailleurs de l’ombre. Cette situation n’est pas un dysfonctionnement du système : c’est son mode de fonctionnement normal sous le capitalisme contemporain. 50% des contrats d’intérim concernent des jeunes de moins de 30 ans. Pour cette génération, l’avenir promis par l’Arizona se résume à l’impossibilité de se projeter, l’instabilité est devenue la norme dans le monde du travail pour les jeunes. Quant à l’accès aux allocations de chômage, il devient un parcours du combattant.Les règles, conçues pour des carrières linéaires, excluent de facto les travailleurs aux parcours hachés. Résultat : ceux qui auraient le plus besoin de protection sociale sont ceux qui y ont le moins accès. Le gouvernement prévoit d’ailleurs de limiter les allocations de chômage à deux ans maximum, avec des conditions d’accès durcies. Pour obtenir deux ans d’allocations, il faudra avoir cumulé cinq ans de travail. Les jeunes en intérim, qui peinent déjà...
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info