Interpellation et détention suite à une attaque incendiaire contre des véhicules de police

Arizona : Intérimaires, jobs précaires, travail au noir … les grandes cibles du gouvernement

Le gouvernement Arizona a fait de l’accélèration de la précarisation du travail en Belgique le coeur de son projet politique néolibéral. Sous couvert de modernisationet de compétitivité, la coalition N-VA-MR-Vooruit-Les Engagés, CD&V renforce l’insécurité pour des centaines de milliers de travailleurs. Intérimaires, uberisation, flexi-jobbers, travailleurs au noir : portrait des grands abandonnés au nom du profit du capital. Introduction de 360 heures supplémentaires sans compensation, intérim à durée indéterminée, limitation des allocations de chômage à deux ans … chaque mesure de la coalition de l’arizona vise à transférer le risque économique des entreprises vers les travailleurs, surtout les plus précaires. Cette logique n’est pas nouvelle. Elle s’inscrit dans la dynamique néolibérale lancée dans les années 1980, qui considère les protections sociales comme des rigidités entravant la rentabilité du capital, et qui mène a l’érosion de tous nos droits sociaux, un par un. L’accord Arizona prévoit également de généraliser le travail intérimaire à durée indéterminée. Cette formule masque une réalité brutale : être disponible en permanence pour l’employeur sans aucune garantie de travail effectif ni de revenu stable. Ce statut transforme le travailleur en variable d’ajustement perpétuelle, mobilisable à la demande selon les besoins du capital. Le mythe de la flexibilité contre la réalité de la précarité ou L’intérim à durée indéterminée et la précarité Selon la FGTB, un nombre trop important d’intérimaires restent à long terme dans la même entreprise. Ces travailleurs effectuent un travail structurel mais n’ont droit à aucune des protections du salariat stable. Ces intérimaires subissent une triple peine, aucune protection contre la perte d’emploi (le contrat n’est simplement pas renouvelé), aucun recours contre la rupture arbitraire, exclusion des mécanismes de protection sociale comme le chômage temporaire. Pas de préavis, pas d’ancienneté, pas de formation, pas de prime de fin d’année pour ces travailleurs de l’ombre. Cette situation n’est pas un dysfonctionnement du système : c’est son mode de fonctionnement normal sous le capitalisme contemporain. 50% des contrats d’intérim concernent des jeunes de moins de 30 ans. Pour cette génération, l’avenir promis par l’Arizona se résume à l’impossibilité de se projeter, l’instabilité est devenue la norme dans le monde du travail pour les jeunes. Quant à l’accès aux allocations de chômage, il devient un parcours du combattant.Les règles, conçues pour des carrières linéaires, excluent de facto les travailleurs aux parcours hachés. Résultat : ceux qui auraient le plus besoin de protection sociale sont ceux qui y ont le moins accès. Le gouvernement prévoit d’ailleurs de limiter les allocations de chômage à deux ans maximum, avec des conditions d’accès durcies. Pour obtenir deux ans d’allocations, il faudra avoir cumulé cinq ans de travail. Les jeunes en intérim, qui peinent déjà...