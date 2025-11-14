L’ASBL LABO perd ses subventions flamandes

Santé / Soins

Communiqué de presse à l’attention de la magistrature belge

Abandonner le tout à l’incarcération pour une justice sociale et du soin – Repenser la politique criminelle Bruxelles, novembre 2025 Une réponse disproportionnée ? Dans une communication à ses adhérents, le syndicat CGSP enjoint ceux-ci à se mettre en service minimum continu au sein de la prison de Haren. Ceci à la suite de l’annonce de la direction de cet établissement d’augmenter la capacité de la prison de 43 personnes par l’installation de lits superposés. Cela veut dire que, si cette mesure est adoptée, une aggravation de l’atteinte aux droits fondamentaux des personnes incarcérées sera de mise. Il faut le reconnaître, celle-ci est à l’amplitude de la détresse des personnes, toutes fonctions confondues, qui exercent un métier au sein de la prison ainsi qu’à celle des services externes qui œuvrent au maintien de la dignité humaine et de la réinsertion. Le régime proposé durant ce « service minimum continu » sera : un repas chaud distribué , une seule heure de préau par jour, une seule visite par semaine des proches, accès à la visite avocat, extractions vers le Palais de Justice. Le reste est supprimé ….alors qu’aucun préavis de grève n’a été déposé conformément aux règles qui prévalent en la matière. À un problème non résolu… La Belgique est confrontée à une crise pénitentiaire chronique, symptôme d’un système judiciaire fondé sur l’enfermement comme réponse réflexe à la précarité, à la marginalité et à la souffrance sociale. À ce jour, plus de 13 000 personnes sont incarcérées dans des prisons conçues pour 11 000, avec un taux d’occupation dépassant les 125 %. Ce sur-enfermement n’est pas un accident : elle est le produit d’un choix politique et judiciaire. Parmi ces personnes, un tiers sont en détention préventive, c’est-à-dire privées de liberté sans condamnation. Ce chiffre révèle une pratique systémique de privation de liberté qui frappe en priorité les plus vulnérables : personnes sans domicile, étrangères, pauvres, malades. Loin d’être une mesure exceptionnelle, la détention préventive est devenue presqu’automatique, un outil de gestion sociale, un mécanisme de tri et de contrôle. L’enfermement ne protège pas, il détruit Les prisons belges sont des lieux de violence institutionnelle : Conditions de vie inhumaines : cellules surpeuplées, matelas au sol, absence d’intimité… Santé mentale sacrifiée : des centaines de personnes internées sont enfermées faute de structures adaptées, d’autres personnes incarcérées présentent des troubles psychiatriques sévères… Rupture des liens sociaux : familles brisées, parcours professionnels interrompus, stigmatisation durable… Soins de santé en deçà de la dignité humaine : aucune préoccupation du pénitentiaire pour les antécédents médicaux des personnes incarcérées, soins contrecarrés par le sécuritaire, des personnes qui ressortent avec d’avantage de problèmes médicaux qu’à leur entrée en détention… La détention préventive ne prévient rien. Elle...