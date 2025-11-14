Le gouvernement flamand a décidé de supprimer le financement de l’ASBL Labo à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, en contradiction avec son propre décret, qui garantit un soutien aux organisations évaluées positivement. Les experts recommandaient même une hausse de la subvention. Sous la pression d’une campagne de diffamation de l’extrême droite, qui les qualifie d’« extrémistes » ou de « violents » en raison de leur lien supposé avec Code Rouge (voir notre article ). Ce cas n’est pas isolé, Headquarters of the Movement, Vredesactie, Vrede vzw et DeWereldMorgen voient aussi leurs moyens amputés. L’ASBL a annoncé saisir le Conseil d’État pour faire annuler cette décision.
L’ASBL LABO perd ses subventions flamandes
