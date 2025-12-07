stuut.info

La détention d’un manifestant palestinien remise en question par la Cour de cassation

Extrême-droite / Antifascisme Guerre / Antimilitarisme Racismes / Colonialismes Contrôle social / Répression Migrations / Frontières Palestine

La détention d’un manifestant palestinien remise en question par la Cour de cassation

Belgique | sur https://stuut.info | Collectif : Secours Rouge | Collectif : Secours Rouge

La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles qui jugeait légale la détention administrative d’un manifestant palestinien retenu depuis le 6 octobre au centre fermé de Merksplas, estimant que les juges n’avaient pas répondu à deux arguments essentiels de la défense concernant l’absence de preuve d’une menace à l’ordre public et une possible violation de l’article 5 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Malgré cette décision, l’Office des étrangers refuse de libérer l’intéressé, dont la demande d’asile est toujours en cours d’examen, et sollicite même une prolongation de détention.

JPEG - 110 ko

Voir en ligne : Secours Rouge

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

La crèche, l’extrême droite et nous

Chaque année, une crèche de Noël symbolisant la naissance d’Issa ou Jésus est érigée Voilà l’origine de la récente polémique raciste en Belgique. L’extrême droite a alimenté cette polémique, soutenue par de nombreux acteurs médiatiques. Elle s’est exportée jusque dans des médias d’autres pays comme CNews en France : une occasion nouvelle de pouvoir attaquer les musulman·es et étaler leur projet raciste. Pendant qu’on parle de chiffons sur une Grand-Place, on ne parle pas de salaires, de logement, de services publics. Pendant qu’on s’indigne sur Twitter, le MR et Les Engagés démantèlent la protection sociale. Voilà l’écran de fumée. Les polémiques façonnées par l’extrême droite occultent les réalités sociales et économiques inégalitaires : elles font diversion pendant que l’ordre dominant peut s’asseoir sur son projet réactionnaire. Une polémique fabriquée de toute-pièce Le processus médiatique est toujours le même : un élément banal de l’actualité est saisi, instrumentalisé d’abord par des réseaux d’extrême droite et des comptes Twitter (X) relayant des discours racistes. Les insultes, les montages douteux, se multiplient, les théories complotistes s’échafaudent, aucune importance pour la vérité, le plus important est d’aller toujours plus loin dans la diffusion de l’idéologie, sans aucun fait, juste de la haine pure et un projet politique derrière. " C’est une demande islamiste ! Le grand remplacement !Nos traditions sont détruites ! " Puis, arrive la deuxième phase : le MR récupère la polémique en la « nuançant » légèrement (et parfois pas du tout), de sorte à paraître plus « présentable« … On enrobe un discours raciste d’un vernis bleu libéral, en parlant de « traditions », de « culture », de « ce qui fait notre identité ». On lance une pétition, où n’importe qui, même un faux profil, sans vérification peut signer. Et c’est ainsi qu’un parti prétenduement démocratique blanchit le discours de l’extrême droite et fait avancer son agenda raciste. Le piège médiatique de la polémique permanente Comment réagir médiatiquement face aux polémiques créées par l’extrême droite, relayées et alimentées par les médias mainstream et par certain·es politicien·nes ? Doit-on même réagir ? Doit-on « débunker » les propos ? Doit-on argumenter pour expliquer en quoi les éléments de propagande sont simplement faux ? Doit-on s’insurger de chacune des interventions de Georges-Louis Bouchez ? Doit-on systématiquement jouer le jeu de la « polémique » et au final, donner une nouvelle tribune au projet politique du MR et celui des formations politiques néo fascistes ? Ou devons-nous essayer de déplacer le curseur médiatique, en ne tombant pas dans les pièges communicationnels que nous tendent systématiquement l’extrême droite et leurs alliés libéraux ? C’est le parti pris de cet article. Le vrai agenda derrière le rideau Au fond, qui accorde réellement de l’importance à cette crèche ? En réalité très peu de monde : même les...
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

Racisme : L’Etat retire la nationalité belge à des dizaines d’enfants palestinien·es depuis 2 ans

Depuis le mois d’août 2023, certaines communes Belgique retiraient illégalement la nationalité belge à des enfants de parents palestinien·nes né·es en Belgique, sous demande directe de l’Office des Etrangers. Une vive polémique avait alors éclaté, soulignant le racisme d’Etat derrière ces procédures illégales, impulsées par le cabinet de Nicole de Moore (CD&V), secrétaire à l’Asile et à la Migration. La nationalité belge a été retirée à des dizaines d’enfants, cette pratique a touché au moins 44 familles palestiniennes en Belgique depuis 2023. Deux années plus tard, alors que différents acteurs institutionnels et politiques avaient interpellé l’Office des Etrangers pour rappeler qu’elle n’avait pas le droit de recommander aux communes de retirer la nationalité belge aux enfants palestiniens,cette politique raciste serait encore en cours. Pire, l’actuelle ministre de l’Asile et la Migration, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), a déclaré dans la presse que l’Office des Etrangers avait raison de « sensibiliser » les autorités locales via ces lettres. L’Etat belge, via l’Office des Etrangers mène une politique de répression à l’encontre de la communauté palestinienne en Belgique, et ce en plein génocide. Ces derniers mois, avaient été marqués par une série de rafles à l’encontre de personnes palestiniennes impliquées dans le mouvement de solidarité avec la Palestine à Bruxelles. Plus d’une dizaine de réfugié·es palestinien·nes ont été mis·es en détention en centre fermé. Ces centres sont de véritables prisons administratives et racistes belges, où l’on enferme chaque année des milliers de personnes identifiées comme « étrangères » et « illégales », car elles n’ont pas les bons papiers. Mahmoud Ezzat Ferraj Allah s’est donné la mort au centre 127 bis à cause des conditions de détention. Derrière ces rafles, c’est aussi l’Office des Etrangers qui est à la manoeuvre en collaboration avec la police. Mohammed Khatib, coordinateur de Samidoun, organisation de solidarité avec les prisonnier·es politiques palestinien·nes, est la cible pour ses convictions politiques d’une procédure initiée également par l’Office des Etrangers pour lui retirer son statut de réfugié politique. Via ces procédures administratives, c’est une seule logique qui est mise à l’oeuvre, dans la continuité du colonialisme en Palestine : déshumaniser les palestinien·nes, s’attaquer à la légitimité de leur lutte de libération et les rendre précaires administrativement en Belgique. Une répression politique à l’encontre du mouvement de solidarité et la communauté palestinienne, accompagne ces procédures pour retirer le statut de réfugié ou la nationalité belge. L’organisation Samidoun est explicitement visée par le gouvernement, qui aimerait bien pouvoir la dissoudre en mettant en place une loi dissolution. Côté judiciaire, c’est d’importantes procédures pénales qui ont été ouvertes à l’instar de celle contre l’occupation de l’ULB en mai 2024. La politique migratoire...
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

LE SYSTÈME DE LA PRISON NE FONCTIONNE PAS. (PARTIE 1)

Envie de vous faire partager cette rencontre avec une pointure de l’abolition de la prison : Gwënola Ricordeau. Si l’on veut changer de système, on doit pouvoir proposer autre chose... ici, clairement le travail est fait sans pour autant avoir fermé toutes les portes à clef bien entendu. Gwënola Ricordeau est sociologue, féministe et militante pour l’abolition du système pénal. Docteure en sociologie - Université Paris IV Sorbonne, 2005 - , elle a enseigné entre 2009 et 2017 à l’Université de Lille 1 comme maîtresse de conférence, avant de rejoindre la California State University, Chico - États-Unis - , où elle a été professeure assistante, puis professeure associée en justice criminelle, jusqu’à sa démission en 2025. EXTRAITS : Abolir est un terme qui a une histoire politique extrêmement forte. Ça fait évidemment référence à l’abolition de l’esclavage puisque notamment dans le contexte étasunien, on dit et redit qu’il y a une continuité historique entre le système esclavagiste, le système plantationnaire et aujourd’hui l’institution prison, mais aussi l’institution pénale. On ne peut pas penser l’abolition de la prison sans penser le racisme systémique, mais aussi on ne peut pas penser le racisme systémique sans penser l’institution prison et la manière dont la prison fait partie en fait du racisme systémique. Qui est protégé par le système pénal ? Qui est protégé par la police ? Et qui est protégé de quoi en fait ? Est-ce que le système pénal, nous protège des crimes du capitalisme ? Le capitalisme tous les jours tue, brise des vies. Tous les jours la planète est détruite. La police ne nous protège pas de l’extractivisme. La prison ne nous protège pas de tout ce qu’on appelle - les crimes verts, les crimes environnementaux, les écocides, etc. Qu’est-ce que le système pénal protège ? Le système pénal protège le capitalisme. Il protège le patriarcat. Qui se sent protégé ? Vous évoquez les victimes des violences sexuelles aujourd’hui et le système pénal qui protège très, très peu et très, très mal. Je suis toujours scandalisée à l’idée de l’étendue des crimes du patriarcat. Il s’agit quand même de crimes de masse. Il s’agit de crimes qui font des centaines de milliers de victimes - dans le contexte français - avec des centaines de milliers d’auteurs aussi. Comment peut-on même dire : la police nous protège ? Non, la police, elle ne nous protège pas. Ce qui est d’autant plus scandaleux, c’est que l’on nous dit qu’il faut encore plus porter plainte, qu’il faut encore plus criminaliser, mais en fait ça ne fonctionne pas et on n’a pas la moindre preuve que de mettre des hommes en prison empêche d’autres hommes de commettre ces crimes-là. On n’a pas la moindre preuve - et on a même plutôt les preuves du contraire - que les hommes qui sont criminalisés, bin, ce ne sont pas des hommes qui ne recommettront plus de crimes. Donc, la prévention... enfin voilà et à quel coût ? Puis, qui est criminalisé ? Bin, les hommes...
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Extrême-droite / Antifascisme
PLUS D'ARTICLES - Guerre / Antimilitarisme
PLUS D'ARTICLES - Racismes / Colonialismes
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Migrations / Frontières
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Droits sociaux / Services publics

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info