La police locale autorisée à utiliser des tasers

Santé / Soins

[Brochure] Ce que nous faisons quand nos ami-es mettent fin à leurs jours

un discours de Sarah Schulman À PROPOS DU TEXTE ET AVERTISSEMENT En janvier 2016, l’autrice et activiste Bryn Kelly s’est suicidée. Étant une personne publique et renommée, ses funérailles ont rassemblé environ 700 personnes à la cathédrale de St. John the Divine à New-York. La cérémonie a été organisée par un...